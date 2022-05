En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Germán T.

La grapadora es uno de los utensilios más comunes dentro de la gama de artículos de papelería y por eso en Compra Mejor hemos seleccionado las mejores grapadoras de tenaza para grapar con garantías.

Las mejores grapadoras de tenaza no solo se usan a nivel doméstico, sino que también las hay para usos más industriales, como la tapicería.

De entre las elegidas para este ranking de las mejores grapadoras de tenaza hemos situado en cabeza el modelo R810003 de la marca Rapesco, una de las punteras por su buena capacidad de hojas, resistente material y ajustado precio.

En cuanto a su nombre, atiende a la semejanza que tiene con otras herramientas de otros ámbitos como las propias tenazas rusas, los alicates o las remachadoras.

Qué es una grapadora de tenaza y cómo está construida

Una grapadora que, como característica diferencial respecto a las de sobremesa, no está compuesta por una base con cabezal basculante, sino por dos mangos que permiten prensar los folios o papeles correspondientes haciendo fuerza con una sola mano.

También se puede usar para cartones, telas o prendas de ropa, entre otras.

En este sentido, cabe destacar que, pese a su tamaño, la grapadora de tenaza tiene una composición compleja con diversos componentes, distinguiéndose en el frontal las siguientes partes: cuchilla, yunque, boca, brazos, garganta, cargador y empujador.

Cuchilla : Chapa metálica de grosor parecido al alambre de la grapa. Se desliza sobre la guía frontal y transmite la fuerza a la grapa. Es el elemento que presiona a la grapa para que fije los papeles.

: Chapa metálica de grosor parecido al alambre de la grapa. Se desliza sobre la guía frontal y transmite la fuerza a la grapa. Es el elemento que presiona a la grapa para que fije los papeles. Yunque: Pieza metálica sobre la que se prensa la grapa y que tiene las muescas labradas en su base. Puede ser fijo (solo un tipo de grapado) o móvil (grapado cerrado y abierto).

Pieza metálica sobre la que se prensa la grapa y que tiene las muescas labradas en su base. Puede ser fijo (solo un tipo de grapado) o móvil (grapado cerrado y abierto). Boca: Se trata de una ranura por la que salen las grapas. Cuando se doblan las patas de la grapa hacia dentro se denomina grapado cerrado y hacia fuera, abierto.

Se trata de una ranura por la que salen las grapas. Cuando se doblan las patas de la grapa hacia dentro se denomina grapado cerrado y hacia fuera, abierto. Brazos: Uno fijo y otro articulado sobre un eje (normalmente el inferior). Se sujeta en el fijo y se presiona a modo de gatillo el móvil para incrustar la grapa.

Uno fijo y otro articulado sobre un eje (normalmente el inferior). Se sujeta en el fijo y se presiona a modo de gatillo el móvil para incrustar la grapa. Garganta: Espacio reservado para introducir los folios o el material que se vaya a grapar.

Espacio reservado para introducir los folios o el material que se vaya a grapar. Cargador: Situado en la parte central del cuerpo de la grapadora.

Situado en la parte central del cuerpo de la Empujador: Componente deslizante cuya función es presionar la carga de grapas (llamados peines por su forma). Puede ser fijo o extraíble.

Usos recomendados de las grapadoras de tenaza

Los usos recomendados para las grapadoras de tenaza son muy diversos.

Como no podía ser de otro modo, el primero y con diferencia es grapar papel, siendo eficaz también con cartones y cartulinas.

Se utiliza también muy a menudo en tintorerías y hoteles para facturas o etiquetas, así como para el cierre de bolsas. Por último, se puede aplicar sobre telas ligeras como el nylon, aunque también puede con otros más gruesos como el escay o el velcro.

Clásica y fiable: Rapesco R81000A3

En primer lugar hemos situado, de entre las mejores grapadoras de tenaza, un modelo clásico en cuanto a diseño y material orientado a uso en casa o en pequeños centros de trabajo.

Esta en concreto no es de gama alta por su asequible precio.

Resulta muy práctica en estos ámbitos por ser manejable, fiable y por disponer de margen para grapar con las cargas más habituales.

Es además bastante ligera, una característica que, como hemos señalado, no tiene por qué ser una ventaja ya que está ligada a la calidad del metal.

En cuanto a su versatilidad, admite grapas de 24/6-8 mm (ya explicamos que este último dígito indica la longitud de la pata) y de 26/6-8 mm.

Y es que la capacidad de grapado depende de este factor. De este modo, en el caso de las 24/6, la recomendación es un máximo de 20 hojas, mientras que para las 24/8 se amplía hasta las 45.

Aunque está orientada a tareas con papel también puede asumir, sin excesos de grosores, labores en cartones o materiales más contundentes que el papel.

Como advertimos, sin pedirle más de lo que puede dar por su naturaleza y precio.

Sólida y precisa: Rapid 10540310

Un nivel más alto marca es esta opción que, como es previsible, también resulta sensiblemente más cara. Es una de las mejores grapadoras de tenaza que podemos encontrar.

Para un uso intensivo de la grapadora será una buena compra dada su robustez y su precisión.

Esta grapadora aúna características muy notables como su durabilidad, excelente capacidad, eficacia en el grapado y una gran manejabilidad gracias a su compacto tamaño.

Como datos concretos, y en función de las grapas que se usen, puede fijar hasta 80 folios con una profundidad de inserción (lo que hemos denominado garganta) de 6,5 centímetros.

Cuenta además con un yunque giratorio de gran resistencia que ayuda a que las grapas queden muy seguras sin hacer una fuerza excesiva.

Por otro lado, la excelente capacidad de esta grapadora potencia su versatilidad de uso. Así, por ejemplo, es muy útil para tareas ajenas a las administrativas como es el etiquetado de alfombras.

Muy económica: Amazon Basics

Tal y como hemos detallado en la introducción, no es el plástico el material más aconsejable para estos dispositivos. Sin embargo, también hemos matizado que, para uso esporádico y pequeños trabajos, puede resultar útil y, sobre todo, económica su elección.

Por eso esta es una de las mejores grapadoras de tenaza.

Es el caso de este modelo orientado a grapar pequeñas cantidades de papel (no más de 25 es lo recomendable), pero que, en muchos trabajos de tipo escolar, por ejemplo, puede ser más que suficiente.

Las obligadas piezas metálicas dan estimables resultados y la carcasa de plástico está diseñada de manera ergonómica para facilitar su manejo.

En suma, muy de andar por casa, práctica para usarla de manera esporádica con grosores pequeños y, con esos parámetros, con una óptima relación calidad-precio.

Original diseño: Kangaro HP-45

Sin salir de la gama de grapadoras más económicas de papelería, una alternativa fabricada en metal con cubierta plástica. También de baja capacidad con un máximo de 30 folios recomendados para grapar.

Por otro lado, llama la atención por su diseño ya que, en este caso y en contra de lo habitual, el brazo fijo es el inferior y la presión que ejerce con el de arriba.

Admite las grapas más comunes (24/6 y 26/6) y, al igual que en el caso anterior, si se usa de manera frecuente es mejor que se haga con pocos folios.

Otra buena elección entre la gama más económica y doméstica que cuesta poco, no tiende a atascarse y cubre las necesidades más básicas.

Carcasa cromada: Petrus 44734

Una de las marcas más conocidas en este sector para terminar con este modelo de capacidad baja (25 hojas recomendadas), pero de precio más elevado.

La diferencia estriba en un material cromado de alta resistencia, un diseño compacto, precisión y fiabilidad en su ejecución y fácil manejo.

En este modelo, la apertura es frontal para cargar las grapas, no como en muchos de tenaza que se hace por detrás y se fijan con el empujador.

Qué tipos de grapadoras hay

Por tamaño y uso, se pueden establecer diferencias entre las de uso doméstico o para pequeñas oficinas y las orientadas a labores más industriales.

En cuanto a la intensidad de fuerza, las hay manuales o mecánicas, siendo estas las más extendidas con diferencia; pero también las hay neumáticas, que en este caso requieren de un compresor de aire.

El último del los tipos son las grapadoras eléctricas, disponibles también sobre todo para sectores profesionales.

Qué tener en cuenta antes de escoger una de las mejores grapadoras de tenaza

Material

No hay duda en este aspecto: el metal es la mejor opción si se quiere obtener una grapadora de tenaza eficaz y duradera. No obstante, las hay híbridas con plástico, pero si se usa a menudo no compensará su precio más económico.

Dentro de los metales, el acero es el más aconsejable.

No obstante, hay que valorar que hay categorías: la chapa de acero común es más barata, pero el cromado o el inoxidable son de menor calidad.

Peso

El peso está muy vinculado al material elegido, y también a las necesidades.

Si se busca potencia, resistencia y durabilidad, habrá que asumir más peso. Si se quiere ligereza, por el contrario, el plástico con metal la proporciona.

Número de hojas de las mejores grapadoras de tenaza

Este aspecto es muy importante, sobre todo para saber qué grosores puede asumir la grapadora de tenaza de una vez. Como referencia aportamos la que rige para los fabricantes generalmente: más o menos un milímetro de grosor para diez folios.

Si se va a usar con cartones o derivados, entonces habrá que fijarse bien en el espacio de la garganta.

Tipo de grapa

La referencia más extendida de grapa es la 24/6. En medida, 12,7 mm de distancia entre las patas (corona) y 0,51 mm de grosor. Hay opciones más gruesas, pero con idéntica corona (22/6) y más finas (26/6).

En el caso de grapadoras de tenaza lo más importante es fijarse en qué longitud de pata admiten.

En este sentido, hay que señalar que el número que sigue a la barra inclinada (/) es la longitud de pata. Lo normal es que la grapadora admita varias medidas.

Diseño de las mejores grapadoras de tenaza

En materia de diseño no hay que fijarse tanto en lo estético sino en lo práctico, revisando por ejemplo la facilidad de limpieza del utensilio o en otras cuestiones útiles. Por ejemplo, entre las opciones metálicas mate y brillo hay que valorar que en las primeras no quedan marcadas las huellas.

Última actualización el 2022-05-19 at 14:02 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas