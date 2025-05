(8 votos: 5,00 de 5)

Los guantes moto, al igual que el casco o la chaqueta, son un elemento muy importante para la seguridad de cualquier ‘motero’, como las mejores fundas de Amazon para moto o los mejores kits para reparar pinchazos en ruedas.

Pero es complicado encontrar un guante que nos sirva durante todo el año sin importar el clima. Y la realidad es que resulta aconsejable tener al menos un guante de invierno y otro de verano, para poder adaptarnos a todas las circunstancias.

En cualquier caso, sea el modelo que sea, lo principal es la capacidad de protección de los guantes y que nos permitan la movilidad necesaria para poder reaccionar rápido en caso de necesidad. Y claro, la primera máxima es que se ajusten bien para que no se salgan en caso de caída.

Claves a tener en cuenta

Lo primero a tener en cuenta a la hora de elegir un guante de moto es que tenga elementos de seguridad. Lo normal es encontrarse con protecciones como la carcasa anti choque, unos materiales resistentes a la abrasión, unión entre anular y pulgar u otros refuerzos de protección.

Pero, ante todo, no olvidemos que si no hacemos con ellos un buen mantenimiento y no los cambiamos en cuanto nos diga el fabricante, la protección puede no ser la esperada. Y sin duda es un tema para cumplir a rajatabla con todas las especificaciones y consejos.

Tipos de guantes según la estación del año

Según el clima del momento, necesitaremos unas prestaciones u otras:

Guantes de invierno: No deben quedar muy justos y es recomendable que sobre un poco de espacio en el largo de los dedos. De esta forma conservaremos mejor el calor. Deben ser siempre guantes con forros térmicos para lograr un buen aislamiento del frío. Además, hay que optar por los que están fabricados con materiales impermeables para que no se calen con la lluvia. También para el invierno puedes consultar las botas de nieve calentitas y baratas.

Pero cuidado porque un excesivo aislamiento del guante hará que perdamos sensibilidad en las manos cuando estemos conduciendo. El truco es encontrar el punto medio.

Guantes de verano: Aunque deben quedar justos, no deben apretarnos las manos. Son guantes más finos, con materiales transpirables para evitar el exceso de calor o humedad.

Según la caña del guante

Podremos encontrar guantes cortos o largos:

Guantes cortos: Son más fresquitos, fáciles de manipular, ocupan menos y no chocan con la chaqueta, por lo que son muy cómodos. Sin embargo, no son muy recomendados para invierno ya que puede entrar aire por la manga mientras conducimos.

Guantes largos: Son más incómodos de manipular pero más seguros en caso de caída, ya que cuesta más arrancarlos. Suelen contar con un doble cierre en la muñeca, lo que nos otorga una mayor protección.

Según el uso

No es lo mismo unos guantes para ciudad que unos para carretera o para practicar Motocross. Cada uno cuenta con unas características propias, con protecciones adecuadas al uso que se le van a dar:

Guantes urbanos: Son los más básicos porque están destinados a trayectos cortos y a poca velocidad (para ciudad, vaya). Se prioriza la comodidad del guante ya que lo más habitual es que se utilice a diario.

El nivel de seguridad es adecuado a dicho tipo de trayectos, por lo que no suelen tener protecciones muy rígidas para favorecer un mejor tacto con la moto.

Guantes turísticos o de carretera: Cuentan con un nivel medio de protección, con muchos elementos para proporcionar una mejor seguridad. Es el pensado para las motos turísticas que van a altas velocidades o para trayectos largos.

Suelen llevar protecciones más rígidas y acolchamientos extras en zonas de más riesgo.

Guantes deportivos: Son los que mayor cantidad de componentes de seguridad tienen por el tipo de uso que se le da a la moto, ya que están pensados exclusivamente para motos deportivas.

Son guantes más técnicos con numerosas protecciones rígidas desde los dedos a la muñeca, por lo que recomendamos que sean guantes largos, de caña alta. Además, es importante que cuenten con doble cierre en las muñecas, para impedir que se puedan salir en una caída.

Material del guante

A grandes rasgos, encontraremos dos tipos de materiales: la piel y el textil. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes:

Piel: Podremos encontrar guantes de piel de vaca, de cabra o de canguro. En cualquiera de ellos estamos hablando del material más resistente contra las abrasiones del asfalto y del más ligero.

Textil: Son más flexibles y transpirables pero no tan resistentes como la piel, por lo que la protección es algo menor.

La ventaja es que se adaptan mejor al clima tanto en invierno como en verano. Además, pueden ser impermeables. Y no es menos importante que se trata de un material mucho más económico.

Dainese Tempest D-Dry Long: Para la lluvia y frío, a un precio comedido

Si buscamos unos guantes de primera calidad para hacer frente al frío y a la lluvia, pero no nos queremos dejar el sueldo del mes en ello, este modelo nos sorprenderá.

Sus materiales de fabricación son una mezcla entre tejido elastizado con refuerzos de piel y ante de Amica en las zonas estratégicas como la palma. Además, viene con los dedos pre-curvados para un mayor confort, y los nudillos y la palma cuentan con protecciones Comfortech.

Este modelo tiene un acolchado térmico realmente eficaz para mantener las manos calientes durante los trayectos. Además, incorpora una membrana impermeable y transpirable (lo que llaman D-Dry) que sólo encontraremos en esta marca.

Son guantes largos con una tira de velcro en la muñeca para evitar que pueda salirse en caso de impacto. También dispone de una tirilla de regulación del manguito.

En su diseño, aunque este modelo es de caña larga, cuenta con una versión corta para aquellos moteros que quieran usar estos guantes en ciudad o poder quitárselos con facilidad.

Tiene extras interesantes como el Visor Wiper, que permite limpiar la suciedad de la pantalla sin quitarnos los guantes, así como utilizar el móvil o pantallas táctiles con los guantes puestos.

Dainese Air Maze: Los mejores guantes de verano

En caso de estar buscando unos guantes de verano, la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio son los Dainese Air Maze.

Se tratan de unos guantes ligeros y ventilados para poderse usar en verano sin sufrir un excesivo calor en las manos. Los materiales son de primera.

En cuanto a las protecciones, en los nudillos han colocado protectores de poliuretano. También hay inserciones de TPR en los dedos para proteger de las abrasiones en caso de caídas.

Como todos los guantes indicados para el verano, son guantes cortos. Dispone de un cierre ajustable con velcro para poder apretar y adaptar mejor el guante a nuestra mano.

Alpinestars: Trayectos largos en invierno

Este modelo de Alpinestars es una de las mejores opciones de gama alta para encarar el invierno. Está pensado para trayectos más bien largos.

Son guantes de piel y cuentan con una membrana totalmente impermeable y transpirable. Además, gracias a la tecnología Gore Grip se ajustan muy bien a las manos reduciendo el grosor al máximo y mejorando el tacto con la moto.

Cuenta con una inserción elástica ergonómica entre la palma y el pulgar, para una mayor comodidad y protección. Además, disponen de protector de nudillos, refuerzos de ante sintético con acolchados en la palma y el lateral exterior de la mano, y otras inserciones elásticas para mejorar la flexibilidad del guante.

Es un guante de caña alta y dispone de una cinta con velcro en la muñeca, lo que impide que se salga en guante en caso de caída.

Se trata de unos guantes realmente cómodos, fáciles de quitar y poner por sus detalles en relieve de silicona. Además, en las puntas del índice y pulgar cuenta con un material para poder utilizar pantallas táctiles con los guantes puestos.

DAINESE FULL METAL 7: Los mejores guantes deportivos para competición

Este modelo está especialmente pensado para aquellos moteros que realicen tandas en circuitos y busquen unos buenos guantes deportivos o de competición.

Este modelo, de gama alta, cuenta con todas las especificaciones que pudiéramos querer: Tiene las mejores protecciones, es ligero en materiales y nos permite un buen tacto con la moto para poder sentir el gas, el embrague y el freno.

Como todos los deportivos, son guantes largos con una cinta de sujeción en la muñeca. Están fabricados en piel de cabra con refuerzos en la palma. Además, las costuras están diseñadas en fibra de aramida, lo que nos asegura una mayor durabilidad.

Sus protecciones están fabricadas con titanio con fibra de carbono en los nudillos y puños, y fibra de carbono en las articulaciones de los dedos. La parte exterior del meñique cuenta con una protección de resina termoplástica.

Spidi G-Flash: Los guantes de verano más baratos

Si buscamos una opción de guantes cortos para verano, los Spidi G-Flash son una gran opción por su calidad y su precio, realmente comedido.

Son realmente cómodos y flexibles y destacan por su buena ventilación y lo transpirables que son, tema importante en verano. Están fabricados en malla elástica (el dorso) y microfibra (en la palma) para lograr el objetivo de soportar el calor lo mejor posible.

En cuanto a protecciones, dispone de unas blandas en los nudillos, así como paneles de refuerzo en las palmas y lateral de las manos.

El puño está fabricado en neopreno con cierre de velcro para ajustar rápido y con comodidad el guante a nuestra mano.

Estos guantes están recomendados para trayectos por carreteras o por ciudad.

