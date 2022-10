Las mejores hamacas para bebés

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(5 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

César M.

Los bebés pasan hasta veinte horas durmiendo cuando nacen y, aunque ese tiempo va disminuyendo conforme avanzan las semanas, ¿qué hacer durante los ratos en los que están despiertos?

No se les puede tener en brazos todo el tiempo, no porque no se quiera, sino porque siempre hay cosas que hacer, por lo que es conveniente disponer de una hamaca ergonómica como el modelo Balance Soft de Baby Björn.

BABYBJÖRN Hamaca Balance Soft, Algodón, Caqui /Beige

Esta hamaca es la elegida como la mejor de esta comparativa que se ha realizado basándose en las opiniones de expertos y padres satisfechos.

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Qué tener en cuenta antes de comprar una hamaca para bebés

Para que un bebé descanse cómodamente en una hamaca hay que tener en cuenta varios aspectos como:

Elegir un diseño ergonómico que se adapte a la edad del bebé,

que se adapte a la edad del bebé, Que tenga seguridad con arnés de 3 o 5 puntos de sujeción,

de 3 o 5 puntos de sujeción, Que sus materiales sean resistentes,

Que se limpie con facilidad y que sea portátil (si es posible).

Estos son los puntos esenciales, pero hay otras características que también determinarán la elección, como el diseño. Hay desde modelos simples con un solo balancín, hasta otros muy sofisticados con melodías, con temporizador de movimientos, etc.

En definitiva, un sinfín de opciones que se han tratado de incluir en los 5 modelos que se explican a continuación, cada uno con su ventaja particular que encajará seguro con lo que lo que busca cada padre o madre.

BABYBJÖRN Hamaca Balance Soft, Algodón, Caqui /Beige Hamaca ergonómica – apoyo adecuado para la cabeza y la espalda; Vaivén natural y divertido que estimula el desarrollo del bebé BÉABA Hamaca Bébé Up & Down I, Ajustable con una Simple Presión, 4 Alturas, 3 Inclinaciones, para Bebés y Niños, Reductor de Bebé, Ultracómoda, Balancín, Gris SEGURO : gran estabilidad, arnés de 5 puntos para mecer al bebe con seguridad; HIGIÉNICA: Funda y collarín desmontables para facilitar la limpieza Ingenuity, Columpio Compacto y Plegable Flora el Unicornio - 6 velocidades de balanceo, temporizador, 12 melodías relajantes, arco de juegos extraíble, rosa, desde recién nacido hasta los 9 kg Lleva contigo un asiento seguro para el bebé dondequiera que vayas; El reposacabezas con el unicornio puede quitarse cuando el bebé crezca Fisher-Price - Hamaca Crece Conmigo Rock and Roar, Silla para Bebé (Mattel GYC83), Embalaje sostenible, Exclusivo en Amazon Una hamaca que el niño podrá usar hasta que llegue a los 18 kg; Barra de juguetes desmontable con sonajero de tucán y pelotita de león Safety 1st LAOMA 'Red Lines' - Gandulita, Color Rojo Confortable y segura con asiento envolvente y acolchado; Dispone de una sistema de bloqueo con 3 posiciones de reclinado

Las mejores hamacas para bebés

Baby Björn Balance Soft, la favorita

BABYBJÖRN Hamaca Balance Soft, Algodón, Caqui /Beige

Baby Björn es una empresa familiar sueca que desde 1961 llevan desarrollando artículos de calidad, funcionales y seguros para los pequeños de la casa.

La hamaca Balance Soft, ha sido elegida como la mejor en su categoría ya que ofrece unas características que hacen más fácil la vida de los padres y sus bebés.

Su principal propiedad es la ergonomía. El asiento de tela confeccionado en suave algodón 100%, distribuye el peso del bebé y ofrece un apoyo adecuado para todo su cuerpo. Es una hamaca que, aunque a primera vista parece simple, hace que con el movimiento natural del bebé se balancee ayudando así al desarrollo de la psicomotricidad y el equilibrio.

Está homologada para su uso desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Basta con darle la vuelta al tejido y la hamaca se convertirá en un cómodo asiento para los niños mayores.

Tiene 3 posiciones de inclinación y puede plegarse fácilmente para guardarla o llevarla de viaje ya que es súper ligera.

Para su limpieza solo hay que sacar la tela y meterla en la lavadora a 40ºC de temperatura y quedará como nueva.

La hamaca Balance Soft está disponible en suaves colores combinables con la la mayoría de las estancias donde se vaya a colocar. Asimismo, los modelos con tejido de red mesh son ideales para ambientes cálidos donde es necesaria una mayor transpirabilidad.

Los expertos le dan una nota media de 10, pero es justo decir que es una hamaca con un precio elevado por lo que puede no adaptarse a todas las economías.

Béaba UP & Down, regulable en la altura

BÉABA Hamaca Bébé Up & Down I, Ajustable con una Simple Presión, 4 Alturas, 3 Inclinaciones, para Bebés y Niños, Reductor de Bebé, Ultracómoda, Balancín, Gris

En esta ocasión Béaba sorprende con la hamaca Up & Down. Su principal ventaja respecto a otros modelos es la posibilidad de regularla en 4 alturas. Esto permite que el bebé recién nacido no se encuentre a ras del suelo y es sensacional para la espalda de los adultos al no tener que agacharse tanto.

Además, en las primeras tomas de fruta en las que el pequeño no sujeta bien la espalda y todavía necesita estar recostado, hace la función de trona ya que se puede acercar a una silla o al sofá y darle la merienda plácidamente. Y para los hogares con mascotas también es muy práctica porque se eleva para que los gatos o perros pequeños no molesten al bebé mientras duerme.

Con sus dos asas puede moverse por toda la casa. El bebé será partícipe de todo lo que ocurre y podrá estar con sus papás en todo momento.

Está homologada desde el nacimiento hasta los 9 kg y tiene 3 posiciones de reclinado con una sola mano para acomodarla a la edad del nene, si quiere jugar y ver o descansar y dormir. Siempre permanecerá seguro con el arnés de 5 puntos de sujeción, además de ser muy confortable y acolchada. Para los neonatos incorpora un cojín reductor que recoge su cabecita.

Es muy estable y puede utilizarse en modo mecedora o dejarla fija con el freno que integra en su estructura. Su funda es extraíble y puede lavarse a máquina con el programa para prendas delicadas.

La hamaca Up & Down ofrece soluciones a las distintas situaciones que se dan a diario en el hogar, si bien, su gran tamaño hace complicado su transporte en el caso de tener que realizar un viaje ya que no es plegable.

Ingenuity 60198 Columpio- hamaca, la opción multifunción

Ingenuity, Columpio Compacto y Plegable Flora el Unicornio - 6 velocidades de balanceo, temporizador, 12 melodías relajantes, arco de juegos extraíble, rosa, desde recién nacido hasta los 9 kg

Con el columpio-hamaca de Ingenuity los bebés (desde el nacimiento hasta los 9 kg), tienen diversión asegurada y los padres podrán aprovechar para hacer otras cosas cuando sus hijos están entretenidos o relajados.

Tiene un diseño compacto y plegable que lo hace práctico y funcional. Los bebés se lo pasarán en grande con sus 8 melodías y 3 sonidos de la naturaleza que, junto con el balanceo, les relajará si quieren dormir o les divertirá. Además, para ayudar en la relajación puede accionarse el modo vibración situado en la zona de los pies que les proporciona vibraciones relajantes que llaman al sueño; y, cuando el bebé está dormido, puede bloquearse y dejarse en posición fija.

Para ahorrar en pilas cuenta con la tecnología hybridrive que triplica la durabilidad de las mismas y también tiene un temporizador programable que la balancea desde los 30 hasta los 60 minutos sin interrupciones.

Los padres que deseen llevársela de vacaciones o a casa de los abuelos no tendrán ningún problema ya que se pliega con su diseño slimfold ocupando el mínimo espacio.

Para terminar este análisis hay que admitir que las ventajas que ofrece son múltiples y, si hay que añadir alguna pega, es que el modelo ganaría mucho si estuviera conectado a la red porque las pilas se gastan con relativa rapidez.

Fisher Price hamaca Crece Conmigo, la más duradera

Fisher-Price - Hamaca Crece Conmigo Rock and Roar, Silla para Bebé (Mattel GYC83), Embalaje sostenible, Exclusivo en Amazon

Fisher Price siempre ha sido una marca conocida por la creación de juguetes para bebés y distinguida por el gran colorido de sus diseños. Más tarde se atrevieron con objetos de puericultura e idearon productos como el que se analiza a continuación: la hamaca Crece Conmigo.

El punto fuerte de este producto es su durabilidad ya que está homologada desde el nacimiento como hamaca fija o balancín, hasta los 18 kg como silla para peques de hasta 4 años de edad.

En la base, a la altura de los pies, contiene un cajetín con un botón que al ser accionado ofrecerá un extremo confort al bebé con sus vibraciones relajantes, y los divertidos juguetes que cuelgan de la barra le harán disfrutar con sus alegres colores y sus formas.

Tiene dos posiciones de reclinación para ofrecer una postura óptima al bebé y un arnés de 3 puntos que le otorga seguridad, aunque se recomienda supervisión cuando el bebé ya tiene cierta capacidad de movimiento. A pesar de no ser plegable presenta un diseño compacto y fácil de mover. En el caso de que ocurra algún accidente y la tela se manche, puede lavarse en la lavadora y secarse en secadora.

Safety First Koala, la más económica

Safety 1st LAOMA 'Red Lines' - Gandulita, Color Rojo

La marca Safety ha diseñado esta hamaca de modelo clásico para que cualquier familia disponga de un sitio donde dejar y entretener a su bebé en los momentos del día en los que no está durmiendo en su cunita y a un precio inmejorable.

Cuenta con 3 posiciones de inclinación y la opción de bloqueo para que no se balancee. Es mullidita y acolchada para que el bebé se sienta como entre algodones y muy fácil de mover por la casa gracias a sus dos asas incorporadas en los lados.

En cuanto a la seguridad, dispone de un arnés de 3 puntos que evita caídas innecesarias cuando el pequeño empieza a moverse con asiduidad.

Además de relax y descanso le ofrecerá diversión con los bonitos accesorios que cuelgan del arco de juegos.

En resumen, Safety First Koala es una solución económica que ayuda a pasar mejor el día a día tanto a padres como a bebés desde su nacimiento hasta los 9 kg.

Última actualización el 2022-10-08 at 07:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas