Germán T.

En Compra Mejor hemos hecho esta selección de los mejores herbicidas. Porque son un buen aliado para que nuestras plantas estén saneadas y luzcan bien.

De entre los aquí seleccionados situamos al frente uno de Monsanto por su eficacia a la hora de eliminar hierbas en jardines domésticos, precio ajustado a la gama y buena capacidad para que cunda en las labores de jardinería.

Qué son

Sustancias naturales o químicas orientadas a eliminar las malas hierbas y vegetación indeseada en general que nace en jardines o zonas de cultivo.

Nos centraremos en los primeros de uso más doméstico.

Estos matojos y derivados rebajan la calidad de las plantas ya que compiten con ellas por el agua, el aire y los nutrientes del suelo.

Como actúan

Depende de sus propiedades:

Acción lenta

Provocan el retorcimiento del tallo, malformaciones en las hojas o formaciones de callosidades hasta que se produce la necrosis de la planta.

Pueden pasar hasta dos semanas antes de ver resultados.

Inhibidores

Otros actúan como inhibidores del crecimiento justo después del proceso de germinación. Suelen usarse además en época de presiembra con el terreno todavía sin vegetación.

También los hay que funcionan como inhibidores de la fotosíntesis.

Estos son los mejores herbicidas para cuidar de tu jardín

El cuidado del jardín es una tarea que requiere perseverancia y recursos. Por eso en Compra Mejor hemos elaborado esta selección de los mejores herbicidas para eliminar la vegetación indeseadas.

Doméstico y eficaz: Monsanto

La primera opción de nuestro ranking de los mejores herbicidas. Y también una de las opciones domésticas más extendidas con sustancias químicas y, por tanto, con cuidados extremos a la hora de utilizarlo (los distribuidores dejan claro que no asumirán responsabilidades en el caso de incidente). Más que aconsejable aplicarlo con protección para la piel y para los ojos.

Ya se advierte que, de no usarse de manera correcta, se corre el riesgo de irritaciones oculares graves además de los problemas si se usa cerca de un medio acuático por su toxicidad.

Apuntadas estas advertencias, comunes a esta gama de productos, resulta de alta eficacia en jardines de casa en su lucha contra las malas hierbas.

Un envase de medio litro a precio ajustado sobre la media.

En determinados casos, por ejemplo, hiedra invasora, igual se hace precisa más de una aplicación, pero, en general, en pocos días se notará cómo se van secando las malas hierbas por la acción de este herbicida.

Uno de los modos de aplicación más prácticos, una vez realizada la disolución, es usar un pulverizador de mochila.

Como referencia, hay que usar dos tapones del componente por cada cinco litros de agua.

Especial para hoja ancha: Exclusivas Sarabia

Un herbicida especialmente indicado para eliminar hierbas de hoja ancha y complicado control, caso de la malva o la verdolaga.

Muy orientado a cultivos de cítricos, olivos o cereales y también al césped, lo que le hace altamente útil en casas con jardín.

Resulta algo más caro sobre la media no por el precio en sí sino por una capacidad menor con solo 100 cc de herbicida.

No obstante, también hay que destacar que la dosis de referencia es de 5cc por litro y que, por tanto, cundirá pese a su tamaño y más en un uso doméstico.

Es un compuesto que lleva en su 20% el herbicida de traslocación (o de acción interna) denominado Fluroxipir. Muy eficaz, por poner un ejemplo muy conocido, para erradicar los pequeños tréboles que se incrustan en la hierba y son difíciles de erradicar.

Líquido concentrado: Compo

Producto líquido concentrado en envase de 200 ml, precio en la media y comportamiento satisfactorio para tener el jardín en óptimo estado de revista.

Para hacerse una idea de lo que cunde con su disolución, el área de aplicación podría estar en los 200 m2 si se agotara de una sola vez.

Mezcla de cuatro ingredientes para eliminar todo tipo de hierbas, caso de las comunes de diente de león o los ya mencionados tréboles.

En cuando a la proporción de disolución sería de 10 ml por cada 10 litros de agua. Muy cómodo y más seguro si se usa un dispositivo en spray que, además, tendrá más radio de aplicación al pulsar.

Para uso intensivo: Suinga

Dentro del ámbito doméstico que nos ocupa, esta alternativa en forma de pack destaca por lo mucho que cundirá si se tiene un jardín de dimensiones normales.

También hay que señalar la desventaja de tener que hacer un desembolso sensiblemente más elevado.

En total 1,5 litros de herbicida distribuido en tres envases de medio litro y con una alta concentración del líquido para aumentar la superficie de rociado. Asimismo resulta útil, más allá de los jardines convencionales, para servicio agrícola ya que da de sí para extensiones más grandes.

Sistémico y práctico: Probelte Jardín

Para finalizar, Probelte Jardín, el último de nuestro ranking de los mejores herbicidas.

En un envase con medio litro de capacidad y precio ajustado a la media. Por tipo, es un herbicida sistémico o total que se usa para eliminar todo tipo de hierbas.

En cuanto a su dosificación, hay que verter entre 10 y 15 cc por cada litro de agua. Su utilidad se extrapola a la eliminación de plagas de insectos.

Es recomendable también hacer más de una aplicación por la zona a tratar para potenciar se ese modo su eficacia.

¿Qué tipos de herbicidas existen?

Herbicida total

Se aplica para controlar la totalidad de las malas hierbas sin discriminación de tipos. Son generalmente usados para limpieza de terrenos.

Estos consiguen el control total de especies de malezas anuales y perennes.

Se suelen comercializar en formato líquido y su dosis variará en función de la especie de la mala hierba y su tamaño. La materia activa presente en la mayoría de estos herbicidas es el glifosato.

Herbicida selectivo

Se usa para acabar con un tipo concreto de mala hierba sin afectar al resto del cultivo o zona en la que se aplique.

En concreto, los de hoja ancha se aplican principalmente en primavera y otoño mientras que los de hoja estrecha se deben aplicar entre dos y tres veces.

También hay que tener en cuenta que esta distinción depende finalmente de las dosis de uso de tal modo que uno total puede ser selectivo en bajas concentraciones y uno selectivo se puede convertir en total con grandes dosis de aplicación.

La importancia de mirar la etiqueta

El modo más práctico para saber qué sustancias componen el herbicida elegido, habida cuenta de las muchas mezclas posibles, es recurrir a la información que proporcione la etiqueta del producto.

Tras esta útil consideración, nos detenemos en el glifosato por ser el componente de presencia más habitual. Su función herbicida se descubrió en 1970 y, en principio ya que la patente expiró en 2000, fue la marca registrada Roundup.

En la actualidad se comercializa bajo distintos nombres.

Su definición química no es sencilla, por otra parte. Se trata de un aminofosfonato y un análogo del aminoácido natural que es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se trata de un herbicida de amplio espectro no selectivo.

Grados de toxicidad

Sin duda, uno de los problemas más importantes en los herbicidas es el grado de peligrosidad que tienen para la salud.

Sin ir más lejos, el citado glifosato ha sido y es motivo de polémica entre quienes consideran que puede ser un agente cancerígeno y quien no.

Como apunte, en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), tras un exhaustivo estudio, lo califica de no cancerígeno, pero sí tóxico para la vida acuática.

Sin embargo, en ese mismo año California sí lo incluye en su listado de productos cancerígenos y así ha sido considerado en algún juicio.

Precauciones a tener en cuenta

Todas y más. No solo por la salud de quienes usen estos productos, sino por el entorno ecológico en el que se aplique.

Es fundamental pues chequear los componentes y sus correspondientes grados de toxicidad, principalmente en aquellos que incorporan sustancias químicas ya que son altamente contaminantes y nocivas.

Hay que tener en cuenta si hay o no espacios acuáticos cerca de donde se va a aplicar, mantener siempre fuera del alcance de los niños y guardar los herbicidas en sitio seguro.

Consejos para su aplicación

Aportamos algunos:

Leer de manera detallada toda la información e instrucciones del fabricante.

toda la información e instrucciones del fabricante. Como consecuencia de esos datos, echar la dosis que se indique (si es concentrado saber las medidas exactas de producto y agua)

(si es concentrado saber las medidas exactas de producto y agua) Como referencias, si se hace con mochila pulverizadora serían unos 15 litros de agua por 150 ml a 250 ml de herbicida.

Si hablamos de hectáreas, la dosis se debe contar por litros. Entre 80 y 100 litros por hectárea.

Opción ecológica

Muy a considerar en esta gama de productos ya que tienen acción herbicida sin clasificación toxicológica.

Se basan en compuestos orgánicos, biodegradables y depredadores de agentes patógenos y plagas.

Son fundamentales en la agricultura sostenible y, por supuesto, ayudan a preservar el medio ambiente.

