En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(2 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Sergio F. Núñez

Estar soltero, está de moda. O al menos eso es lo que dice la canción. Si el 14 de febrero se celebra San Valentín y las parejas de todo el mundo tienen un día para festejar su amor…

¿Por qué no van a tenerlo también las personas que están solteras?

Esa fue la intención con la que nació el Día Mundial del Soltero, que además del 11 de noviembre en China, se celebra en todo el mundo cada 13 de febrero, una jornada antes de la de San Valentín.

Hazte miembro de Amazon Prime GRATIS Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso. Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Ser dueño de tu vida es también tomar la decisión de no compartirla con una pareja. Atrás quedaron esos términos despectivos del tipo “solterón” o “solterona”. Hoy en día se cuentan por millones a quienes han decidido libremente no tener pareja.

Y según los expertos, ya sea de forma definitiva o de manera temporal, esta decisión hace que “el grado de bienestar al que pueden llegar los solteros es mayor que el de los casados, pues disfrutan mucho más de sus actividades personales».

Así lo señala una reciente investigación publicada por la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda.

El Día Mundial del Soltero

Este “anti San Valentín” que se celebra el 13 de febrero, tiene su origen a finales de la década de 1990 y surge de manera espontánea. Fue en 2007, de la mano de un grupo de estudiantes chinos y como réplica al 14 de febrero, cuando empezó a institucionalizarse.

Esta iniciativa nació con la única intención de que solteros, divorciados, separados y viudos tuvieran también un día en el que celebrar lo mucho que se quieren. Una fiesta que evoluciona hacia un acto de hedonismo en el que lo más importante es tener claro qué me voy a regalar y por qué me lo merezco.

En países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y cada vez más en España, se celebra y mucho y se hace lanzando el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo.

Cada vez son más las empresas y organizaciones que ponen sus ojos sobre el Día Mundial del Soltero para ofrecer paquetes, productos y servicios 100% pensados para quienes no tienen pareja.

Los datos no engañan y el número de solteros aumenta de año en año. Según los últimos registros, hay más de un tercio de la población mundial que por una u otra razón no tiene pareja.

En España llegan hasta los más de ocho millones el número total de personas sin pareja entre la franja de edad comprendida de 25 y 65 años. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que confirman la existencia de un gran grupo poblacional que también quiere disfrutar del modo de vida que ha escogido.

Por ese motivo, y porque esa decisión no debe ser óbice para demostrarse el amor que uno tiene por sí mismo, tenemos que celebrar el Día Mundial del Soltero.

Regalarse a uno mismo en el Día mundial del soltero

Desterrada la opinión negativa sobre el no vivir en pareja, hay estudios que refuerzan cómo la salud mejora en el caso de los solteros, en contraposición a quienes están casados.

Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, publicado en el “Journal of Health and Social Behavior”, señala que “los solteros tienden a adquirir cada vez hábitos de vida más favorables” y que “el 70% de los casados no practica ningún deporte”.

El gasto per cápita de los solteros es mayor que el de la gente que tiene pareja. Están mas orientados a invertir en salud, cosméticos y productos relacionados con la alimentación.

Según un reciente estudio de la consultora Nielsen, el gasto medio por hogar de un soltero se sitúa en los 1.600 euros al mes, frente a los 2.396 euros mensuales de los hogares con dos miembros.

El gasto en proporción entre una pareja y una persona que viva sola es mayor en el caso de la segunda opción.

Es mayor también la posibilidad de ahorro, que se eleva por encima del 40% según datos del estudio realizado por IPG MediaBrands, y que se invierte en productos con los que cuidarse, mimarse y regalarse a uno mismo.

La confirmación de la importancia y la necesidad de este Día Mundial del soltero.

Pensando en vosotros y en vosotras y deseando en que tengáis un día para disfrutar de vosotros mismos, hemos seleccionado los mejores artículos para que os regaléis durante el día del soltero y que van desde la última tendencia en tecnología hasta complementos únicos para casa y pasando por los artilugios más chulos para crecer en la cocina.

¡Feliz Día Mundial del Soltero!

Última actualización el 2022-11-11 at 13:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas