En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(2 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Germán T.

Que el vocablo neodimio no sea de uso común no significa que no nos hayamos beneficiado muchas veces de sus cualidades a través de unas piezas tan de uso común como son los imanes.

No solo imanes domésticos, sino que este elemento químico forma esencial de muchos de los avances tecnológicos de hoy desde smartphones hasta las más ultramodernas pantallas de televisión.

En este caso nos vamos a centrar en usos más convencionales. De los imanes de neodimio seleccionados hemos situado en primer lugar una pack de media docena de discos planos de Magnetpro por su alta utilidad en el ámbito doméstico, gran fuerza de agarre para su tamaño y económico precio.

Sin alarmismos, pero sí con información hay que advertir de que son piezas con las que hay que tener varias precauciones que detallaremos.

¿Qué es el neodimio?

Empecemos por la definición académica de esta elemento químico de símbolo Nd y de número atómico 60.

Así, es el cuarto miembro de la serie de los lantánidos y es un metal sólido de las tierras raras, de color plateado y brillante que forma sales de color rosado.

En química se entiende por tierras raras el conjunto de metales que se encuentran asociados en sus formas minerales y resulta muy difícil obtenerlos de manera aislada en estado puro.

Para qué sirve

Señalamos los usos principales fuera del ámbito doméstico:

Micrófonos profesionales

Auriculares

Motores eléctricos de corriente continua

Discos duros

Característica principal

Los imanes de este metal destacan en esencia por su gran fuerza de sujeción en relación a su tamaño. Como referencia aproximada, un milímetro de imán puede con unos 30 gramos de peso.

Pack doméstico: Magnetpro

Ocupa el liderato una opción doméstica altamente práctica para que, entre otras cosas, no se nos olvide nada y dejemos notas sobre alguna superficie metálica con la absoluta seguridad de que ninguna corriente de aire de las llevará.

Un pack de seis discos planos que pese a su reducido diámetro y espesor pueden sujetar objetos de un peso que parecerá exagerado para sus dimensiones.

En concreto, tienen 25 mm de diámetro con 3,5 de espesor y fuerza para aguantar hasta seis kilos en contacto con una superficie de acero dulce.

Están revestidos con tres capas de níquel, cobre y de nuevo níquel para reducir la corrosión y potenciar una durabilidad que, como ya hemos señalado, es casi infinita.

En el capítulo de componentes, además de los exteriores mencionados, apuesta por una fórmula baja en neodimio, cerio, hierro y boro.

Como utilidades concretas, por supuesto la más recurrente de fijar recordatorios o piezas en el frigorífico, manualidades escolares o accesorios para oficina.

Ideales para pizarra: Busatia

Una opción con similares fines domésticos, pero de muy distinta configuración. No solo en el diseño, sino también en la cantidad de unidades que ofrece.

Así, se trata de una caja de 36 piezas N52, es decir de muy alta adherencia, de muy pequeños imanes (12×16 mm) que, por su tamaño y forma, son ideales para usar sobre una pizarra magnética.

Para hacerse una idea práctica de su capacidad de sujeción, cada pequeña pieza puede fijar entre diez y quince folios.

Protegidos por una carcasa metálica de acero inoxidable para evitar que se quiebren, ya sea por picadura o agrietamiento, en caso de caída.

En total, la caja de almacenamiento con las piezas está en un peso aproximado de 300 gramos. Aspecto brillante, seguros y a buen precio.

Con un práctico gancho: Neosmuk

Otra de las alternativas domésticas más llamativas por lo cómodo que resulta ya que evita el taladrar paredes.

Un paquete de diez imanes con gancho muy prácticos, por ejemplo, para colgar trapos de cocina. También son muy fiables si van en el techo.

Como referencia cuantitativa, siempre aproximada, tiene margen para diez kilos, pero, con carácter general, no conviene forzar hasta los topes marcados por los fabricantes. En cuanto a materiales la base es de acero.

Para pesca magnética: Acofuns

Hacemos un paréntesis en las opciones domésticas por el interés de esta utilidad que se ha convertido en un hobby en alza.

Nos referimos a la pesca magnética. Como se deduce, se trata de extraer a través de un potente imán y un cordel objetos metálicos del fondo del agua.

En este caso concreto, se trata del modelo de mayor diámetro con 120 mm y tiene un precio, como es obvio, muy por encima de los imanes para casa u oficina. No incluye ni cuerda ni los guantes recomendados para este tipo de práctica.

Con posibilidad de atornillar: Magnetpro

Otro pack para cerrar muy distinto en concepto ya que se trata de un juego de ocho piezas imantadas que se pueden atornillar.

La opción más común es hacerlo, por ejemplo, a un tablón de madera y poner luego sobre la pieza las herramientas metálicas correspondientes para tenerlas a manos en las labores de bricolaje.

Cada una de las unidades cuenta con 30 kilos de fuerza y tienen 13,5 cm de longitud por seis de altura y cinco milímetros de grosor.

Qué aplicaciones

Como ya hemos señalado, la versatilidad es también una de sus señas de identidad. Destacamos algunos ámbitos de aplicación más cercanos:

En el ámbito doméstico y laboral es una herramienta muy útil de organización

Trabajos manuales y tareas de bricolaje

Diseños específicos para la reducción del estrés

Montajes de estructuras para incentivar la creatividad

Para pesca magnética (ya de mayor tamaño)

De qué formas

Señalamos algunas:

Formas geométricas diversas

Discos planos

Con anillas o ganchos incorporados

Con orificio con rebaje cónico (avellanado) para atornillar

Cómo se clasifican

Los imanes de neodimio se clasifican en función del material con el que estén combinados. Se precede con la letra N seguida de un número.

Como regla general, cuanto más alto sea el número más fuerte es el imán. En concreto hay nueve grados que van del N33 al N52.

¿Cuánto duran?

Pues no tienen fecha de caducidad y conservan sus propiedades de forma ilimitada. Acaso, pierden un mínimo agarre en periodos que superan con creces la esperanza de vida del ser humano.

Es, decir hay que contar con que son para siempre.

¿Tienen riesgos?

Hay que tomar ciertas precauciones con estas piezas magnéticas. En caso contrario, la decidida respuesta es que sí implican riesgos. Aportamos algunas medidas eficaces:

Para empezar, y fundamental, leer bien las indicaciones de seguridad . Luego, tomar medidas tan obvias como no dejar al alcance de los niños imanes de pequeños tamaño que se puedan tragar. Es decir, prohibidos para los más pequeños hasta una edad ya razonable.

. Luego, tomar medidas tan obvias como no dejar al alcance de los niños imanes de pequeños tamaño que se puedan tragar. Es decir, prohibidos para los más pequeños hasta una edad ya razonable. Al ser elementos metálicos hay que alejarlos de fuentes de conductividad eléctrica para no generar un cortocircuito.

para no generar un cortocircuito. Cuidado con los campos magnéticos que generen y los objetos electrónicos o tarjetas de crédito que se tengan cerca

que generen y los objetos electrónicos o tarjetas de crédito que se tengan cerca En el caso de los imanes grandes, no es el caso normalmente de los domésticos, hay que manipularlos con guantes de seguridad y sumo cuidado . Dejar alguna articulación entre imanes potentes puede provocar hematomas.

. Dejar alguna articulación entre imanes potentes puede provocar hematomas. Sin salir de los de mayor potencia, también son necesarias las gafas protectoras ya que, de chocar, pueden saltar pequeñas partículas a los ojos.

Última actualización el 2023-02-12 at 07:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas