En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán T.

Los productos naturales y la ecología se han convertido hace tiempo en dos ejes fundamentales de la sociedad contemporánea que se extrapola a muchos ámbitos como es el caso del consumo de productos de todo tipo.

Dentro de este principio general, el sector de los artículos de higiene es uno de los que más despunta en esta tendencia.

En este contexto de enmarcan los jabones de Alepo. De entre los seleccionados hemos situado en cabeza un set de dos piezas de Grüne Valerie por su alto porcentaje de aceite de laurel, polivalencia y asequible precio.

Un jabón de aceite de oliva sobreengrasado con aceite de laurel que se elabora de manera tradicional desde hace siglos en la región de Alepo, al norte de Siria de donde procede su nombre. Está considerado el antecesor del jabón de Marsella.

El término sobreengrasado significa añadir una determinada cantidad de aceites extra para que el jabón hidrate y cuide la piel ya que, de no ser así, será demasiado fuerte para y podría resecarla y estropearla.

Señalamos los ingredientes principales:

Se entiende como tal el proceso químico en el cual las moléculas que componen las grasas reaccionan con una base como la sosa caustica dando como resultado la formación de jabón y glicerina.

Destacamos las siguientes:

El jabón de Alepo tiene escasas contraindicaciones.

Hemos optado por un pack de dos unidades que destaca en su composición por un óptimo porcentaje de aceite de laurel (40%), un parámetro que, como hemos señalado en la introducción, le sitúa en la gama de los más puros.

En cuanto a datos concretos incluye, como se señalaba, dos pastillas de 200 gramos cada una. Una de sus bazas en la fabricación es el largo periodo de maduración que supera los seis años.

Da muy buen resultado en la higiene completa. Es decir, puede usarse para cuerpo, cara, cabello (siempre con la cautela de espaciar el uso), e incluso para afeitarse. Además, como es propio de este tipo de jabones, tiene un efecto muy positivo en el caso de acné o irritaciones de la piel.

Está orientado para pieles normales o ligeramente grasas, aunque su versatilidad en este aspecto también es amplia al igual que el uso.

Efecto hidratante, suavizante y equilibrante de la piel. Como recomendación, ya que estos jabones artesanos permanecen mucho tiempo en maduración, es importante lavarlo bien antes de usarlo para quitarle la primera capa.

