En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

Germán T.

Ir de acampada con un toque vintage y, a su vez, con un utensilio que resulte práctico está al alcance de las lámparas de aceite que nos ocupan.

Sin ser tan útiles como las anteriores hay otra gama que, sin embargo, son un llamativo elemento decorativo.

De las aquí seleccionadas situamos en cabeza un farol muy adecuado para acampada de la marca Feuerhand por su consistencia, óptima autonomía y bonita estética, aunque no es de los más económicos en esta gama.

No hay constancia clara de los orígenes de las lámparas de aceite, aunque hay datadas desde la Edad de Bronce que se fabricaban en piedra, terracota o metal. También se usaban conchas marinas.

Sí está documentado con más rigor el punto de inflexión que supuso, en 1780, la invención de la lámpara con depósito lateral atribuida al químico francés Joseph Louis Proust.

Cómo funciona

De manera muy sencilla. Un depósito lleno de combustible (aceite, parafina, queroseno…) empapa una mecha absorbente que transporta el combustible hasta el otro extremo de la mecha alimentada por la llama.

Qué ventajas tiene

Destacamos las siguientes:

Muy fáciles de usar

Apenas necesitan mantenimiento

Dura bastante

Es una gama económica en general

Diversidad de modelos

Útil y estético: Feuerhand

El modelo líder, empecemos por la desventaja, no resulta de los faroles más económicos en esta gama, pero sí cuenta con una excelente relación calidad-precio.

Para empezar, ofrece una gran consistencia propia de su material de fabricación. En concreto, acero galvanizado que, como es propio de esta especificidad, va recubierto por varias capas de zinc que ayuda a proteger de la oxidación.

Otro de sus reclamos más potentes es su versatilidad de uso ya que resulta práctico para alumbrarse de acampada y estético para colgarlo fuera de la casa.

En cuanto a datos concretos, se trata de un farol con una tanque de 340 cm3 para el combustible que ofrece un tiempo de combustión máximo de aproximadamente 20 horas. Puede funcionar con parafina o queroseno.

En cuanto a peso está algo por encima del medio kilo, dada la consistencia de su estructura, con 28 cm de altura y 14,5 cm de ancho.

Como hemos señalado al principio, no es un producto barato en este segmento, pero asequible y buena elección si se va a usar de manera frecuente.

Quinque antiguo: Centén

Pasamos a una opción ya claramente decorativa, de estilo vintage y muy elegante dentro de su sencillez. Un quinque antiguo de los de toda la vida con el vidrio como material muy principal en su fabricación.

No solo se usa, como es obvio, para proteger la mecha y el quemador, sino también se opta por este material para el recipiente del combustible.

Un depósito con una estimable capacidad de 380 ml que solo se permite como ornamento unos labrados en la parte cónica superior. Precio asequible para un bonito complemente decorativo.

Buena autonomía que se puede prolongar hasta cerca de un día entero. Como en la mayoría de los modelos actuales los combustibles más adecuados son la parafina y el queroseno.

Cabe recordar que la primera opción resulta más recomendable porque su olor no es tan desagradable como el de la segunda.

Muy económica: Rachlicy

Una lámpara que combina la utilidad con el estilo retro a un precio más que económico. Su armazón de hierro le dota de una alta resistencia.

Funciona de manera preferencial con queroseno y resulta idónea para colgarla en el porche o para cenas especiales en el jardín.

No obstante, su atractivo diseño hace que no desentone, todo lo contrario, en interiores sin necesidad de encenderla (recordamos que el olor del queroseno no resulta agradable y menos en espacios cerrados)

Como es propio de su módico precio, su tamaño es sensiblemente menor al de otras opciones más caras con algo menos de 20 cm de altura.

Versión mini en latón: NKlaus

Como hemos adelantado en la introducción, la gama decorativa de las lámparas de aceite ofrece un catálogo más amplio. Este modelo es un ejemplo de ello.

Fabricada en latón, uno de los materiales más recurrentes en estos productos específicos, muy pequeña de tamaño y con una decena de mechas de repuesto.

Resulta vistosa, pero no económica para sus dimensiones y un peso de poco más de 200 gramos. En concreto, el platillo tiene 10 cm de diámetro con solo 5,5 cm de altura.

Cálida iluminación: Deformer

Un modelo clásico que reparte sus materiales de fabricación entre el obligado vidrio de la pantalla que protege a la mecha y el metal de tono retro.

Además de su bonita estética, procura una cálida iluminación mediante la combustión del queroseno.

Por tamaño está en la zona baja dentro de esta línea de quinqués con 20 cm y poco más de 200 gramos de eso. Precio razonable para lo que lucirá en casa.

¿Qué combustible?

Los opciones de combustible más comunes en la actualidad, pese a que conservan su denominación de lámparas de aceite, serían:

Parafina líquida: Es una especie de aceite mineral procedente tanto del petróleo como el carbón. Tiene diversos nombres entre ellos el de aceite de adepsina. Un derivado que, además, es utilizado también en el sector de los cosméticos.

Es una especie de aceite mineral procedente tanto del petróleo como el carbón. Tiene diversos nombres entre ellos el de aceite de adepsina. Un derivado que, además, es utilizado también en el sector de los cosméticos. Queroseno refinado: La opción más extendida. Líquido oleoso de fuerte olor que es una mezcla de hidrocarburos del petróleo. Muy conocido por ser el combustible que usan los aviones.

No son las únicas alternativas ya que también se puede recurrir a la grasa animal (especialmente aceite de ballena) o aceites vegetales, caso del de oliva.

Qué tipos hay

En este aspecto distinguimos dos modelos básicos:

De mecha flotante: Incorporan un material flotante sobre el aceite ya sea corcho o un trozo de madera. La mecha está unida a esta pieza. Tienen un carácter más decorativo.

Incorporan un material flotante sobre el aceite ya sea corcho o un trozo de madera. La mecha está unida a esta pieza. Tienen un carácter más decorativo. De mecha ajustable: Se puede ajustar la altura de la mecha para aumentar o disminuir la intensidad de luz.

Va dentro de un globo de vidrio o una chimenea que protege la llama. La mecha pasa directamente al contenedor de aceite a través de un quemador de metal.

De qué materiales

Depende en buena medida del uso que se le vaya a dar. En este contexto destacamos dos grandes alternativas:

Camping : Tienen una estructura que mezcla el vidrio y el metal. Consistentes y muy portables gracias al asa que incorporan.

: Tienen una estructura que mezcla el vidrio y el metal. Consistentes y muy portables gracias al asa que incorporan. Decorativas: Como es lógico, usan materiales que resultan más maleables y decorativos, caso del latón. Gran diversidad de modelos.

Qué tener en cuenta

Recapitulando, los factores prioritarios a valorar serían:

Uso : Nada que ver, como acabamos de señalar, si se va a usar para ir de acampada y ver en la oscuridad o se va a poner encima de una mesa o un aparador de casa.

: Nada que ver, como acabamos de señalar, si se va a usar para ir de acampada y ver en la oscuridad o se va a poner encima de una mesa o un aparador de casa. Combustible : En la actualidad, la opción más común es el queroseno refinado, pero ya hemos adelantado la alternativa de distintos tipos de aceite o de la parafina.

: En la actualidad, la opción más común es el queroseno refinado, pero ya hemos adelantado la alternativa de distintos tipos de aceite o de la parafina. Diseño: En este caso, las decorativas cuentan con un catálogo mucho más amplio, aunque las de camping, con una estructura similar con asa y cubierta de vidrio, también ofrecen alternativas.

