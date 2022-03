En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Patricia Díaz

El espíritu feminista continúa vivo en las calles, en las redes sociales y en las palabras de las autoras de los mejores libros feministas.

Autoconocimiento, humor o maternidad se dan cita en sus páginas, que incluyen también la historia de aquellas pioneras a las que debemos dar gracias por abrirnos el camino hacia un mundo cada vez más igualitario.

Son cinco libros que cambian nuestras vidas desde una mirada feminista, obras de ficción o ensayo para descubrir con el objetivo de seguir formándonos y disfrutando de estas lecturas dirigidas a mujeres y hombres que quieran vivir en igualdad y trabajar por ella.

Los mejores libros feministas para este 8M (y para siempre)

“Cauterio”, de Lucía Litjmaer (Anagrama)

La cofundadora del exitoso podcast «Deforme semana» acaba de lanzar una novela feminista que entremezcla dos personajes: dos mujeres que, separadas por cuatro siglos, descubrieron las trampas del amor.

Una de las protagonistas es una joven barcelonesa que es abandonada por su pareja. Destrozada, deja su ciudad para intentar rehacer su vida en Madrid.

La otra protagonista es un personaje histórico, Deborah Moody, quien en el siglo XVII tuvo que dejar su Londres natal por sus ideas religiosas. Emigró a Salem (EE.UU.), la ciudad hoy famosa por su caza de brujas.

Allí fue considerada como una de las mujeres más peligrosas y, tras ser excomulgada logró convertirse en la primera mujer fundadora de una comunidad: Gravesend (Brooklyn).

“Mi cuerpo”, de Emily Ratajkowski (Temas de hoy)

¿Puede una modelo ser un referente feminista? En este ensayo revelador, la famosa modelo habla sin filtros sobre lo que supone considerarse una mujer feminista cuando lo que estás vendiendo es tu cuerpo y tu belleza.

Emily Ratajkowski arranca el libro hablando de sus inicios, cuando apareció bailando casi desnuda en el videoclip “Blurred Lines” junto a otras dos mujeres.

Suscitó una fuerte polémica y todos se sorprendieron cuando le preguntaron a ella mismo su opinión y contestó que a ella no le parecía un vídeo en absoluto antifeminista.

«Yo defendí que me sentía segura con mi cuerpo y mi desnudez, así que ¿quién era nadie para decirme que no estaba empoderada bailando en bolas por ahí? De hecho, ¿no iba en contra de las mujeres intentar decirme lo que debía hacer con mi cuerpo? El feminismo se basa en la capacidad de elegir, le recordé al mundo: dejad de intentar controlarme.»

Un libro valiente que te hará reflexionar.

“Malas mujeres”, de María Hesse (Lumen)

La exitosa ilustradora recoge un buen número de mujeres que a lo largo de la historia “han encarnado el mal”.

Madame Bovary, Sarah Connor, Juana la Loca, Yoko Ono, Helena de Troya, Monica Lewinsky… todas acompañadas de los bellos dibujos de Hesse.

«Ahora sabemos que no hay que tener miedo a salirse de esas líneas caprichosas que otros marcaron, y que las que abrieron esas grietas buscando otros horizontes no estaban locas, ni eran perversas ni malos ejemplos para otras. Si acaso fueron mujeres valientes, fuertes, atrevidas, decididas. Rompedoras. Y si las llaman malas mujeres que se lo llamen; las paredes han caído y nosotras ya no estaremos ahí para oírlo», dice la autora.

“Mi herida existía antes que yo. Feminismo y crítica de la diferencia sexual”, de Laura Llevadot (Tusquets)

Un esclarecedor ensayo que recoge las diferentes teorías y corrientes del feminismo de manera clara y cruda.

«No sé lo que quiere decir ser mujer, pero sé perfectamente lo que significa ser percibida como tal», dice en el libro.

«No es más que encarnar un patrón de dominación. Es reproducir e identificarse con esa construcción de género que los hombres prepararon para nosotras. Es encarnar la figura que diseñó el enemigo para su sosiego y enaltecimiento. Ser mujer consiste en interiorizar hasta la médula la desigualdad, e incluso desearla. Para defenderse de la masculinidad hay que dejar de ser mujer, para defenderse del verdugo se debe abandonar la posición de víctima», continúa la autora de nuestra selección de libros feministas…

“Palabra de madre”, de Ibone Olza (Vergara)

El libro que parte de la experiencia personal de la autora como madre, además de como profesional sanitaria y activista de referencia en España, en defensa de la mujer frente a la misoginia médica y de los derechos de los bebés.

Ibone Olza plantea sus contradicciones, incertidumbres y desconcierto sobre cómo los sistemas de salud de la sociedad patriarcal han ignorado y boicoteado la sabiduría de la experiencia maternal.

«Aunque vivimos -y padecemos- la culpa como algo íntimo e individual, tiene mucho de colectivo. Visibilizar hasta qué punto la sociedad patriarcal se ensaña con las madres me parece urgente para ayudarnos a aliviar esa culpa. Comprender los aspectos sociales, políticos, estructurales que tanto dificultan y condicionan el maternar es un primer paso para el alivio de la culpa materna. Muchas nos hemos sentido más discriminadas y excluidas como madres de bebés que como mujeres», apunta la última autora de nuestra selección de libros feministas.

