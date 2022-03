En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Sergio F. Núñez

Si el frío y la lluvia te deprimen, si has tenido un mal día en el trabajo o si, simplemente, tienes un humor de perros sin saber muy bien por qué, hay un antídoto infalible: echarte unas buenas carcajadas con los mejores libros de humor.

También podrías lanzarle un S.O.S. a tu amigo el divertido, ese que enlaza un chiste con otro, y confiar en que él sí tenga un buen día o puedes.

Lo mejor es buscar un rincón tranquilo y lanzarte en plancha a las páginas de esta selección de libros.

A base de humor absurdo, humor británico, humor negro y hasta humor agridulce, algunas de las obras que recomendamos a continuación, se han convertido en auténticos clásicos de la literatura de humor; otros son títulos más recientes que van haciendo méritos desatando la risa entre los lectores de medio mundo.

Los 10 mejores libros de humor del momento

10. Ha vuelto

En esta disparatada historia el narrador que cuenta la historia en primera persona es el mismísimo Adolf Hitler.

Timur Vermes ha logrado algo inimaginable con esta sátira feroz, y es que nos riamos no ya de Hitler, sino con él. ¿Es posible algo así? ¿Está permitido? Es el verano de 2011.

Hitler despierta en un descampado en el centro de Berlín. No hay símbolos nazis, reina la paz, las calles están invadidas por extranjeros, y Alemania está gobernada por una mujer rechoncha que hace lo que quiere en Europa.

Sesenta y seis años después de su caída, el resucitado Hitler triunfa en la televisión como perfecto imitador del Führer, un cómico genial.

Pero él no bromea en absoluto. La fama es la plataforma perfecta para retomar su carrera política.

09. Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer

Es, según ha escrito algún crítico “la obra de no ficción más brillante y divertida que se ha escrito en los últimos años”.

Foster Wallace elabora en esta obra una postal gigantesca basada en su experiencia en un crucero de lujo por el Caribe.

Lo que a primera vista parece ser un simple viaje de relax se convierte, en manos de un humor delirante y un cinismo corrosivo, el horror más absoluto.

08. Un chiste por día

Es uno de los libros de humor más aconsejables porque te permite comenzar, o acabar, la jornada riéndote. Los chistes son aptos también para los niños, por lo que su lectura puede convertirse en un momento ideal para relajarse.

Su parte didáctica conlleva que tus hijos aprendan nuevas palabras y les expliques algunos chistes para que los entiendan. Al final hay dos páginas para que los pequeños escriban sus propios chistes.

¡Diversión asegurada!

07. Maldito karma

“El día de mi muerte no tuvo ninguna gracia. Y no sólo porque me muriera. Para ser exactos, eso ocupó como mucho el puesto número seis de los peores momentos del día”.

Así arranca esta desternillaste novela que narra las peripecias de una presentadora de televisión que está en el mejor momento de su carrera cuando sufre un accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa.

En el más allá, se entera de que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha engañado a su marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos la rodean.

Pronto descubre cuál es su castigo: se ha reencarnado en hormiga y sólo le queda una salida, acumular buen karma para ascender por la escala de la reencarnación y volver a ser humana.

Una entrañable fábula que, entre carcajadas, nos ayuda a reflexionar sobre las prioridades de nuestra vida.

06. Soy camarero. El cliente NO siempre tiene la razón

Si quieres comprar libros de humor online, prueba con esta novela. Las aventuras del camarero Jorge en el Bar Manolo. Con un toque caustico, esta novela gráfica de Soy camarero e ilustrada por Lucreativo narra las historias alrededor de la barra de un bar cualquiera.

Los parroquianos de toda la vida, las conversaciones para arreglar el mundo, las comandas imposibles, cobrar cuentas separadas… Las situaciones y personajes típicos de cualquier bar español vistos desde una perspectiva guasona y entrañable.

Una novela gráfica que sirve de homenaje a todos esos abnegados camareros que están al pie del cañón en el bar. Currantes que aguantan todos los días a pesados profesionales de la barra, a indecisos por naturaleza a la hora de elegir menú o a eternos tiquismiquis capaces de pedir un café con cien mil variantes.

05. Crónicas de la adolestreinta

Rita despierta un día y tiene treinta años. Esos fatídicos treinta en los que ya no eres una persona joven pero tampoco adulta. Los treinta son otra edad del pavo, la “adolestreinta”.

A través de las viñetas de P8ladas (la ilustradora Laura Santolaya) conocerás el mundo de los que acaban de soplar las velas de los treinta. Uno de los mejores libros de humor para devorarlo de una sentada.

¿Los treinta son el mejor momento de la vida o el peor? Respuestas para todos los gustos. En clave de humor, Laura Santolaya se pone en la piel de los felices veinteañeros que, de un día para otro, ven como las cosas cambian.

Si ya pasaste por esa etapa, volverás a revivirla con una sonrisa hasta la última página. Después de Los lunes me odian, otra historia de situaciones comunes con un toque cómico muy cotidiano.

04. El mejor libro de humor de 2021:Vive como un mendigo

Es uno de los libros de humor en Amazon mejor valorados. Ignatius Farray repasa su biografía en clave de comedia y saltando de episodio en episodio sin un orden fijo.

La dicotomía entre Juan Ignacio y el humorista famoso queda al descubierto en un texto que te hará reír y emocionarte a partes iguales. Si te gusta el humor de tan insigne cómico, es el libro perfecto para conocerle mucho mejor.

03. Mafalda, uno de los mejores libros de humor en Amazon

No es solo uno de los mejores libros de humor jamás editados, sino un verdadero manual que recoge toda la filosofía de Mafalda. Poder leer todas las tiras publicadas de una niña tan contestataria, revolucionaria y clara es un lujo.

Además, como en los mejores libros de humor, el resto de los personajes siempre invitan a apreciar mucho más el punto de vista de la sociedad que tenía Quino.

Imprescindible para reírse y pensar.

02. El mejor libro de humor: Sin noticias de Gurb

Perdido en la Barcelona preolímpica, el extraterrestre Gurb pone al servicio de su supervivencia la extraña cualidad de adoptar el aspecto que le plazca. Se pierde con la apariencia de Marta Sánchez, mientras su compañero alienígena inicia la búsqueda en la jungla urbana.

Por su diario personal vamos conociendo las increíbles peripecias de un extraterrestre en Barcelona. En este relato de carácter paródico y satírico, la fantasía de Eduardo Mendoza convierte la Barcelona cotidiana y absurda en el escenario de una carnavalada.

Tras las máscaras pintarrajeadas y grotescas se revela el verdadero rostro del hombre urbano actual y, tras el estilo literario, la acerada conciencia artística del escritor.

01. El mejor libro de humor de ayer y de siempre: La conjura de los necios

Es una disparatada, ácida e inteligentísima novela. Pero no sólo eso, también es tremendamente divertida y amarga a la vez. La carcajada escapa por sí sola ante las situaciones desproporcionadas de esta gran tragicomedia.

Ignatius J. Reilly es el antiprotagonista perfecto, un incomprendido, una persona de treinta y pocos años que vive en la casa de su madre y que lucha por lograr un mundo mejor desde el interior de su habitación.

Pero cruelmente se verá arrastrado a vagar por las calles de Nueva Orleans en busca de trabajo, obligado a adentrarse en la sociedad, con la que mantiene una relación de repulsión mutua.

