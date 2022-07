En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

El móvil se ha convertido en un dispositivo imprescindible en nuestras vidas para estar siempre localizables. Y esta característica se hace especialmente atractiva cuando hablamos de las personas mayores y de su seguridad.

Sin embargo, ellos no siempre están abiertos a utilizar este tipo de tecnologías o les abruma aprender a utilizarlas. Aunque en no pocos casos son ellos mismos los que piden “WhatsApp” para poder ver lo que se dice en los grupos familiares. Depende de cada uno.

Pero en cualquier caso, el mercado lleva tiempo pendiente de ellos, creando numerosos dispositivos que se adaptan a cualquiera de las necesidades de nuestros mayores.

Y después de ver las múltiples posibilidades que se muestran en la actualidad, nuestro favorito es Doro 8080.

Facilidad de uso

Lo principal es no complicar en exceso la vida de nuestros mayores. Y saber que existen multitud de teléfonos dirigidos a personas de edad avanzada con diferentes funcionalidades, por lo que casi siempre podremos elegir algo que se adapte a los conocimientos y capacidad de adaptación de nuestro mayor.

Funciones de un teléfono dirigido a la tercera edad

Los modelos más básicos deberán incluir dos funciones principalmente. El resto de funciones serán “extras” que deberemos considerar si complican o ayudan, que es lo fundamental.

Las funciones básicas son:

Función de llamadas .

. Función de mensajes.

Dependiendo el caso, podremos acudir a otras opciones básicas en estos teléfonos:

Botón de emergencia o SOS: Para que el mayor pueda llamar directamente, dándole sólo a un botón, si ocurriese cualquier cosa.

Si está bien identificado también permitiría a un tercero poder avisar a una persona cercana al mayor.

Función GPS: Si suele perder las cosas, es fácil pensar que también le ocurrirá con el teléfono. Esta función nos ayudará a localizarlo.

Además, si es una persona propensa a perderse o desorientarse, puede ser un extra de seguridad necesario para ahorrarnos muchos sustos.

A partir de ahí, podremos añadir “complicaciones” al móvil según el grado de conocimiento en tecnología del usuario.

Por ejemplo, puede ser interesante que el dispositivo pueda instalar Google Maps o servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, y que permita recibir y ver fotos desde el terminal.

Doro 8080: la introducción a los smartphones

Doro 8040 es uno de los smartphones más recientes diseñados para personas mayores. Todo está pensado para ellos: desde su pantalla de 5 pulgadas, hasta la interfaz, con iconos grandes y accesos directos a los contactos más frecuentes.

No dispone de teclado, se controla con la pantalla táctil. Muy sencillo de usar, con iconos grandes que impiden seleccionar otro por error. El menú está simplificado al máximo para un uso intuitivo. Tiene tres botones: para ver aplicaciones abiertas, la tecla del escritorio y la de retroceso.

Se trata de un teléfono muy resistente a los golpes y el volumen de las llamadas puede elevarse notablemente más que en un Smartphone al uso. Su sistema operativo es Android 7.1.

Dispone de 16GB de memoria (ampliable hasta 32 a través de microSD) y 2GB de RAM, más que suficiente para poder instalar Google Maps o WhatsApp.

Como extra, cuenta con una cámara de 8MP con flash incorporado. También cuenta con la función GPS para localizar el teléfono de forma remota.

Para su configuración la primera vez que se utilice el móvil, contaremos con un asistente sencillo que nos guiará en la instalación. Este asistente nos dará dos opciones: instalar la versión más sencilla y básica o ampliar las funcionalidades.

Además, cuenta con un botón de emergencia en la parte trasera. No es fácil darle sin pretenderlo por dónde está ubicado pero, si así ocurriese, al pulsarlo suena una alarma que indica que estás activando el botón.

Se puede configurar este botón para que envíe a uno o varios teléfonos un SMS y luego llame a cada uno por la prioridad de llamadas que se indique.

En definitiva, es una grandísima opción para regalar a una persona mayor. De las opciones más sencillas dentro de la cantidad de funcionalidades que lleva incorporadas.

Otras opciones:

Doro 780X: para necesidades específicas de seguridad

Si lo que buscamos es un dispositivo pensado exclusivamente como mecanismo de seguridad, este teléfono está planteado para cubrir esa necesidad. Es perfecto para personas que vivan solas o que tiendan a perderse.

Doro Secure 580 dispone de 4 entradas en la libreta de direcciones. Su capacidad limitada de llamadas es debido a que su función es tener al usuario localizado y seguro, pudiendo pedir ayuda.

Lo realmente interesante de este teléfono es que detecta las caídas y la inmovilidad durante un largo periodo de tiempo. Una vez detectado, envía una alerta de forma automática a emergencias junto con una localización GPS.

Como extra, es compatible con audífonos y el teclado se ilumina cuando el teléfono recibe una llamada. Cuenta con bluetooth, manos libres, la aplicación de calendario y una pantalla de 1,8 pulgadas.

Thomson T-Link 12: el más económico

Por poco más de 32€, podemos encontrar este teléfono básico dirigido a personas mayores. Con una pantalla de 1,8 pulgadas y un peso de 140 gramos, es una opción manejable y cómoda.

Está dirigido a personas mayores porque se trata de un móvil tan simple, que se parece a los de antes, pero con teclas más grandes.

Y así las personas mayores no se complican para nada y lo utilizan con tranquilidad. Por no tener, no tiene ni cámara.

Destaca por la duración de la batería (puede aguantar durante días) y la rapidez de carga posterior.

Es un teléfono que dispone de Dual SIM y oberturas de Micro USB y Micro SD. La capacidad de la agenda es de 200 contactos y cuenta con función de manos libres.

El resto de las funciones son las básicas: llamadas, mensajes y radio FM. Como curiosidad, este dispositivo combina las teclas con la pantalla táctil.

En definitiva, si buscamos un teléfono tradicional, básico y económico, no encontraremos mejor opción que Thomson T-Link 11.

SPC 2304N Harmony: el teléfono tradicional más básico

Pensando en las personas mayores el SPC Harmony es un teléfono de lo más simple y tradicional. Pero tiene un teclado de gran tamaño que facilita la visión. Y con tapa, para protegerlo de caídas.

Es un terminal sencillo de manejar y con funcionalidades básicas e intuitivas.

Es Dual SIM y cuenta con una segunda pantalla en la tapa para ver quién llama sin necesidad de abrirlo y descolgar. La pantalla principal tiene un tamaño nada desdeñable, de 2,4 pulgadas.

Cuenta con el botón SOS que llama de forma automática al 112. Y también se pueden añadir 5 contactos para ser llamados o contactados vía SMS en caso de emergencia.

Entre los extras destaca una base de carga (como con el teléfono fijo inalámbrico). De esta forma, podremos acostumbrarles a cargarlo cada noche sólo con dejarlo en su base.

También cuenta con una cámara con efecto lupa, Bluetooth, linterna y radio FM. Dispone de 3 teclas de memoria (M1, M2 y M3) para guardar teléfonos y poder hacer llamadas directas sólo pulsando el botón.

Este teléfono es también una buena opción para aquellos que buscan un terminal tradicional y sencillo, con una pantalla algo más grande que en el caso anterior (2,4 pulgadas).

Wiko Sunny 2: un Smartphone sencillo

Si lo que buscamos es un Smartphone en su versión más sencilla, el Wiko Sunny 2 es nuestra opción.

Se trata de un dispositivo compacto y cómodo de utilizar, con 8GB de almacenamiento (ampliable a 32GB).

Cuenta con una pantalla de 4 pulgadas y funciona con Android 6.0. Tiene una cámara de 5MP y otra frontal de 2MP.

Wiko Sunny 2 es un smartphone para aquellos que busquen una opción sin adaptar pero simple y, sobre todo, económica. Para aquellos ‘abuelos’ que quieran tener un primer contacto con la tecnología y que hayan mostrado alguna facilidad anteriormente.

A tener en cuenta

¿Le compramos un teléfono básico o un Smartphone sencillo?

Dependiendo de las funcionalidades que hayamos decidido introducir al terminal, deberemos escoger un móvil tradicional o irnos a un Smartphone adaptado. Las dos opciones tienen ventajas y habrá que decidir según las necesidades del usuario:

Teléfono básico: Son más resistentes y, si no necesita utilizar Internet, ésta es la mejor opción. Son los más sencillos y hay poco que configurar en ellos.

La batería durará durante días y no habrá que preocuparle en acostumbrarse en cargarlo cada noche. Este tipo de terminales suelen tener la función de emergencias.

Smartphone: Necesitarán ayuda para configurar el teléfono por primera vez. Este tipo de teléfonos cuentan con pantallas más grandes y posibilidad de personalizar los iconos o los accesos directos.

Tendrán acceso a Internet y podrán instalar las aplicaciones que se necesiten e, incluso, permiten locarlizar el teléfono de forma remota. Eso sí, deberemos acostumbrarles a cargar el móvil cada noche.

Tamaño de la pantalla

Cuanto más grande sea la pantalla, mejor. En general, a las personas mayores les cuesta enfocar la mirada y un dispositivo muy pequeño les cansará y dejarán de utilizarlo.

Sin embargo, tampoco podemos pasarnos. Si no están acostumbrados a llevar un teléfono siempre encima, algo demasiado grande les estorbará y tampoco lo utilizarán.

Si nos decantamos por un Smartphone, el tamaño ideal será en torno a 4 pulgadas para que puedan manejar la pantalla cómodamente.

Sin embargo, si escogemos un teléfono más sencillo con teclado a parte, lo normal será encontrarnos con teléfonos de pantallas desde 1,8 pulgadas hasta 2,5 pulgadas.

¿Teclado o pantalla táctil?

Actualmente, podemos encontrarnos teléfonos tremendamente sencillos y que, sin embargo, no tienen teclado. Éstos cuentan con una pantalla táctil adaptada a este tipo de público y que, dependiendo del usuario, puede resultar mucho más fácil de utilizar que los terminales con teclado.

En caso de decantarnos por terminal con teclado, buscaremos uno con teclas amplias y visibles. Por ejemplo, un móvil oscuro con los números en blanco les ayudará a ver mejor los números.

Eso sí, si decidimos comprar un teléfono con pantalla táctil desde donde la que escribir, probablemente debamos explicarle cómo funciona el sistema de gestos en el terminal. El uso de la fuerza es corriente al principio si nunca se ha utilizado una pantalla táctil.

En cualquier caso, deberá de tener botones (táctiles o en teclado) grandes e intuitivos. Que no representen ninguna complicación al usuario.

Última actualización el 2022-07-26

