En San Valentín díselo con libros: novelas románticas de las que enamorarse

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La RAE define a las novelas románticas como una «variedad de relato novelesco en el que se narran las vicisitudes de dos enamorados, cuyo amor triunfa frente a la adversidad».

Se trata de un género que leen mayoritariamente las mujeres de entre 15 y 54 años, urbanas y con un nivel social medio-alto. Los hombres no son ajenos a este tipo de libros, pero no suelen colocarlos entre sus favoritos en las encuestas, hasta el punto de que algunas aseguran que sólo el 5% de los varones reconocen leer novelas románticas.

Pero no estamos hablando de relatos ‘folletinescos’ o sinsustancia, sino de novelas bien escritas, documentadas, con diálogos ágiles, personajes definidos con profundidad… para responder a la calidad que las aficionadas al género exigen a las editoriales.

En Estados Unidos y Canadá éste es el género más vendido con casi uno de cada cuatro lectores, un punto por encima de las ventas de la novela negra.

En España se calcula que las ventas de este género están alrededor del 10% del total de novelas vendidas. Y en cualquier caso se trata de un género en alza cuyas lectoras suelen leer más de un título al mes.

En cualquier caso, y como la oferta es enorme, hemos seleccionado aquí diez títulos con los que es prácticamente imposible fallar.

Libros que se unen a la selección de 90 que hemos realizado en CompraMejor.es y que están agrupados en nueve listas diferentes, que son las siguientes:

Recomendaciones de Alba Editorial: novelas románticas

Para hacer estas listas con todas las garantías hemos recurrido a una fuente experta y fiable. Y hemos contado con la colaboración de una editorial tan prestigiosa como Alba, que además no tiene problemas en recomendar libros de otros.

Alba es una editorial de calidad, tanto en la selección de sus textos como en la edición de sus libros. Y comienza su presentación con tres preciosas líneas que toma prestadas de Virginia Woolf:

La mayoría de las veces llegamos a los libros con la cabeza confusa y dividida, exigiendo a la ficción que sea verdad, a la poesía que sea falsa, a la biografía que sea aduladora, a la historia que refuerce nuestros propios prejuicios. Si pudiéramos desterrar todas esas ideas preconcebidas cuando leemos, tendríamos un comienzo admirable.

Con esa filosofía de vida, esta editorial nacida en 1993 se preocupa de las letras desde sus más básicos principios, con la creación de manuales de escritura (Guías del Escritor), la realización de talleres creativos…

Alba Editorial es también cita obligada para todo aquel vinculado de forma académica o profesional al ámbito de las artes escénicas, ya que dispone de una colección de primera calidad con las últimas tendencias y autores como Peter Brook, Stanislavski, Grotowski, Michael Chéjov y Uta Hagen, entre otros.

Por todo esto sus recomendaciones transmiten la tranquilidad de quien sabe de lo que habla y porqué lo dice.

Una historia de amor… con las novelas románticas

La novela romántica es un género común a prácticamente toda la historia de la literatura. Y ya encontramos en la época clásica de Grecia y Roma, narraciones que siguen el esquema típico de enamoramiento imposible, fuga, separación forzosa, lucha contra mil dificultades, reencuentro y final feliz. Un ejemplo sería la obra del siglo IV, ‘Dafnis y Cloe’, de Longo.

La historia la novela rosa también está muy ligada al romance como género literario.

Y lo que hoy conocemos como novela romántica moderna se ha desarrollado fundamentalmente en el mundo anglosajón.

Algunos autores consideran a los ingleses Fielding y Richardson como iniciadores de la época actual de la novela romántica. Y sería el título de este último, ‘Pamela, o la virtud recompensada’ (1740) la que se considera como primera novela romántica moderna. Con tramas más profundas, personajes más consistentes y hasta un cierto toque de humor.

‘Orgullo y Prejuicio’ de Jane Austen, ‘Cumbres Borrascosas’ de Emily Brontë, o Jane Eyre de Charlotte Brontë, están consideradas como novelas románticas clásicas.

Y una curiosidad: según dice la Asociación de Escritores Románticos de América (RWA), una peculiaridad de la novela romántica es que tiene que acabar bien. El final feliz, emocionalmente satisfactorio y optimista es, según ellos, cuasi obligatorio. Dejando al lector que crea que el amor entre los protagonistas y su relación perdurará por el resto de sus vidas.

Las novelas románticas que mejor funcionarán en 2022

Todo lo que somos juntos: Deja que ocurra 2 (Especial Enero 2022) (Ed. Planeta)

Una novela de Alice Kellen «preciosa, desgarradora y emotiva» tal y como definen sus fieles. Una obra maestra de las novelas románticas que con esta edición especial será capaz de romper más de un corazón.

Ya han pasado tres años desde la última vez que se vieron, así comienza una nueva trama en la que Leah y Axel verán de nuevo unidos sus caminos.

Indecisiones, sorpresas y anhelos que serán protagonistas bajo las estrellas, sobre el mar y con el ruido de fondo de la música e los Beattles: «a veces basta con un deja que ocurra para tenerlo todo».

La cuenta atrás para el verano: La vida son recuerdos y los míos tienen nombres de persona (Ed. Libros Cúpula)

La Vecina Rubia conquista a las redes, da igual cuál sea, desde hace años gracias a su fino humor y su increíble talento. Ahora también lo hace desde las páginas de esta novela romántica, «La cuenta atrás para el verano», que como puedes imaginar no es una novela romántica al uso.

«La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia, que soy yo, y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma», reconoce la autora.

¿Te has preguntado alguna vez cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas de ellas han sido capaces de cambiarla? Una obra en la que se demuestra que las vidas son recuerdos.

Corazones en el café (Ed. B de Bolsillo)

Nuestra tercera obra seleccionada dentro de las novelas románticas que con más fuerza pegarán en este 2022 es «Corazones en el café».

Una obra de la escritora Rita Morrigan en la que Lena vaga por Buenos Aires después de tomar la decisión de alejarse de Madrid tras un desafortunado percance. Un engaño después del cuál solo quería huir a la otra parte del mundo.

Será allí, en Argentina, donde entre dudas e inseguridades acabe viviendo uno de los momentos que acabarán marcando su vida para siempre.

El texto ha sido galardonado con el VII Premio Vergara – El Rincón de la Novela Romántica.

El jurado del premio dice de ella que es «Una historia de amor maravillosa, que lo tiene todo: pasión, ternura, humor y una ambientación que le otorga mucho colorido. Los protagonistas, tanto los principales como los secundarios, son entrañables. Una novela plena de romanticismo, difícil de olvidar».

Las novelas románticas más destacadas de 2021

Flores en la tormenta (Ed. Debolsillo)

La obra de Laura Kinsale es para muchos una de las novelas de amor más hermosas y originales que jamás se han escrito. Cuenta la historia de un hombre y una mujer que buscan una segunda oportunidad después de haber experimentado la tragedia en sus propias vidas.

Ha recorrido el mundo entero desde su publicación en Estados Unidos y se ha convertido en Best Seller allá donde se ha editado. Por la intensidad y la forma de transmitir que tienen sus líneas, Flores en la Tormenta se ha convertido en uno de los títulos indispensables del género romántico.

44 capítulos sobre 44 hombres (Ed. Espasa)

Este es el relato en forma de diario de quien lleva años intentando animar una vida sexual que se había convertido en fría y desapasionada. Un diario en forma de blog que acaba en las manos de quien no debe, o sí, para terminar por poner patas arriba los cimientos de la vida de la protagonista de esta novela escrita por BB Easton.

Grandes esperanzas están puestas en una novela que mucho consideran ya el próximo gran éxito de la industria audiovisual.

Tierras de niebla y miel (Ed. Planeta)

Cuenta la historia de Martina de Icaza cuando en 1899 regresa a su cadiz natal después de ver fracasar su matrimonio. La protagonista deberá recomponerse al tiempo que encauza de nuevo una vida descosida por culpa del paso del tiempo.

La intriga se entremezcla de maravilla con el amor en esta novela de contrastes, donde señoras, burguesas y criadas entrelazan sus vidas a lo largo de las líneas. Una desaparición y un amor imposible se cruzarán en el camino de Martina para acabar transformando por completo su vida.

Delparaíso (Ed. Espasa)

Es la última novela de Juan del Val la puerta hacia un lugar idílico, perfecto y único… ¿o no?

A primera vista, Delparaíso es ese lugar en el que todos desearíamos vivir, peor en el fondo de esa urbanización de superlujo lejos del centro de Madrid, la vida de decenas de personas, donde el amor y el odio se entremezclan, dejan ver a las claras que no es oro todo lo que reluce.

Una novela donde los sentimientos estarán a flor de piel y en la que los lazos, profesionales, familiares o afectivos, acabarán siendo la clave de toda la trama.

En tus zapatos (Ed. Suma de Letras)

Después de conquistar el mundo con «Piso para dos», Beth O’Leary vuelve a la batalla con una novela única para la crítica.

La icónica autora británica trama una novela donde lo cotidiano se hace extraordinario y en la que lo sencillo que es ponerse en los zapatos de sus protagonistas nos hará sucumbir a la historia: «Hay novelas que tan solo pretenden convertirse en un refugio entretenido y divertido en el que resguardarse tras un día complicado. Y, sin embargo, sus temas pueden llegar a ser tan universales y fundamentales como los de las consideradas grandes obras», Vogue.

Es una lectura llena de esperanza en un momento tan complicado como el que vivimos desde que estalló la pandemia de coronavirus.

Tú y yo, invencibles (Ed. Planeta)

Dos vidas completamente diferentes: un chico familiar e impulsivo, criado en un barrio humilde, y una chica introspectiva y liberal que ha nacido en el seno de una familia acomodada pero sueña con ser independiente.

La Movida madrileña les une para siempre y la música se convierte en protagonista de sus vidas. La música y los cuerpos de cada uno. Se forja un amor adictivo que arrastra con todo a su paso, pero ¿es eterna la pasión?

Las novelas románticas más leídas de 2020

Entre mi hermana y la pared

Verónica y Cristina son hermanas y tienen un presente y una imaginación común. Lo que una vive lo desea la otra después del accidente sufrido por Cristina que la hace comportarse como una niña.

Dentro de sus ensoñaciones cree que es ella, y no Verónica, la pareja de Raúl. Entre ambos se encargarán de evitar cualquier tipo de sufrimiento a Cristina y acompañarla en su duro huracán lleno de risas, lágrimas y un vaivén incansable de sentimientos. Una historia realmente emocionante.

La nueva vida de Jimena

Tras el fallecimiento de sus padres y la huida de su novio, Jimena deberá enfrentarse a una vida solo sustentada por su pasión periodística. Será entonces, dentro de la redacción en la que trabaja, cuándo y dónde descubra un mundo que había estado a su lado pero al que no había prestado atención alguna.

Valentina

«No soporto a Ángel. Y él no me soporta a mí. Es egoísta, egocéntrico y arrogante. No podemos estar en el mismo lugar sin que nos pongamos a discutir. Y a veces lo siento por su hermana, mi mejor y casi única amiga desde el instituto, que casi siempre se encuentra en medio de los dos. Ángel, el hermano de mi mejor amiga, es mi tormento, mi espina clavada, el motivo de mi mueca perpetua de amargura. Porque hace quince años que estoy enamorada de él. Se convirtió en mi amor imposible, mi sueño de adolescente. Y en vista de que mi presencia le resultaba invisible, disfracé mi amor por él por desprecio y hostilidad. Fue la única forma que encontré para que no me siguiera destrozando el corazón».

Los besos van aparte

Ricardo Rey es el protagonista de esta novela romántica en la que podría parecer que lo tiene tono: dinero, clase y un apellido que abre puertas. El problema es cuando llega a casa y todo no brilla como pudiera parecer desde fuera.

Si los monstruos no se van

La historia de Emma y Sergio a través de los quince años de una relación que ha evolucionado, como ellos, a fuego lento. Un crecimiento personal en el que se han olvidado cómo demostrarse el amor que les une. Dos historias que se hacen una a base de miradas, sonrisas, canciones y monstruos.

Los 10 títulos obligados de las novelas románticas

Cumbres Borrascosas de Emily Brontë (Alba, traducción de Carmen Martin Gaite)

Es la gran novela romántica por excelencia, pero tuvo una acogida decepcionante cuando se publicó en 1847 porque fue acusada de incluir una descripción demasiado cruda de pasiones sin control.

Se basa en la tradición de novela gótica de finales del XVIII, con apariciones sobrenaturales, noches sin luna y efectos de misterio y terror. Pero la novela trasciende el género gracias a sus penetrantes observaciones y a sus inolvidables caracterizaciones. Y hoy es un mito moderno que ha inspirado películas, óperas, secuelas y hasta canciones pop.

La villa de las telas de Anne Jacobs (Plaza & Janés Editores)

No hay más que leer su presentación para que seguro le apetezca: Una mansión. Una poderosa familia. Un oscuro secreto. El destino de una familia en tiempos convulsos y un amor que todo lo vence.

Una emocionante saga familiar para fans de Downton Abbey, María Dueñas… «Una familia de industriales a principios del siglo XX: celos, intrigas, secretos oscuros y un gran amor.»

La amante de Danielle Steelle (Plaza & Janés Editores)

La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de Moscú hace siete años y desde entonces vive rodeada de lujo mientras él se mueve en un universo oscuro y cruel que ella intuye pero nunca ve.

Pero el delicado equilibrio que existe entre esta pareja empieza a tambalearse el día en que conocen a Theo Luca, un joven artista, hijo de un difunto pintor de fama mundial, que queda fascinado por Natasha. Vladimir, por su parte, queda prendado de la colección de arte de la familia Luca. Molesto porque no está a la venta, intentará conseguirla a cualquier precio…

Anna Karenina de Lev N. Tolstói (Alba, traducción de Víctor Gallego)

Dostoievski la calificó de «obra de arte perfecta». Nabókov dijo de ella que «es una de las más grandes historias de amor de la literatura universal». Flaubert exclamó al leerla: «¡Qué artista y qué psicólogo!. Y Thomas Mann dijo: «No vacilo en afirmar que es la mayor novela social de todos los tiempos».

Una historia de pasión y adulterio de la que basta recordar su celebérrimo comienzo para comprender que va mucho más allá: «Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su modo». Merece la pena tenerla en un formato de calidad.

Yo antes de ti de Jojo Moyes (Suma)

Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que son sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio.

Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe exactamente cómo va a solucionarlo. Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color.

Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre.

Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort (Plaza & Janés Editores)

En un pequeño y céntrico barrio de la ciudad hay cinco mujeres que compran flores. Al principio ninguna lo hace para sí misma: una las compra para su amor secreto, otra para su despacho, la tercera para pintarlas, otra para sus clientas, la última… para un muerto. La última soy yo y ésta es mi historia.

Orgullo y prejuicio de Jane Austen (Alba, traducción de Marta Salís)

La aparición en Longbourn, un pueblo de la campiña inglesa, de Charles Bingley, joven, soltero y rico, despierta las ambiciones de las familias del vecindario, que lo consideran un excelente partido para sus hijas. Él y su amigo Fitzwilliam Darcy, también adinerado, tendrán que luchar contra las intrigas con las que se tratará de poner trabas al amor que sienten por dos de las hermanas Bennet, pobres y modestas, antes de alcanzar un final feliz.

Una novela que supera con mucho con lo que usted haya podido ver en el cine.

La vida son dos días, entonces bésame de Roberto Emanuelli (Planeta)

Leonardo sólo ha tenido un gran amor en su vida. Se llamaba Ángela y se marchó sin dejar rastro al poco de dar a luz a su hija Laura, diecisiete años atrás.

Laura, en plena rebeldía adolescente, se aleja cada día más de su padre y, mientras sueña con descubrir la verdad acerca de su madre, se dedica a buscar el amor en blogs de internet.

El destino, tras recorrer océanos de distancia, será el encargado de proporcionarle las respuestas a todas sus preguntas al final de un sorprendente viaje. Un viaje que para Laura significará encontrar por fin el valor de amar y, para Leonardo, la fuerza para volver a hacerlo.

La chica que leía en el metro de Christine Féret-Fleury (Debolsillo)

Juliette toma el metro todos los días a la misma hora. Y lo que más disfruta del trayecto es observar a aquellos que leen a su alrededor. La vieja dama, el bibliófilo de rarezas, el estudiante de matemáticas, la joven muchacha que llora en la página 247. Juliette los mira con curiosidad y ternura, como si sus lecturas, sus pasiones, la diversidad de sus vidas, pudiesen dar color a la suya, monótona y previsible.

Sin embargo, un día decide bajar dos estaciones antes de lo habitual, tomar un nuevo camino para ir a trabajar, sin saber que su vida estará a un solo paso de cambiar para siempre.

«Una bella fábula dotada de un pequeño toque de locura para todos aquellos que quieren cerrar un libro con la sonrisa en sus labios.»

La hija del relojero de Kate Morton (Suma)

En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado.

