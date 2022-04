En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

Abril está llegando a su fin y empezamos a entrar en la recta final de la operación bikini. Afortunadamente los días ya son más largos y soleados, y cada vez más apetece salir a hacer running y practicar deporte al aire libre.

Es oficial: ha llegado el momento de hacer shopping y elegir los mejores outfits deportivos para esta primavera-verano. En CompraMejor.es hemos elaborado una selección pensando en absolutamente todo: cortes, materiales y estética. Porque ponerse en forma siempre está bien, y si es con estilo, mejor que mejor.

¿Qué hay que pedirle a un conjunto deportivo?

Elegir un outfit para ejercitarse no es una cuestión banal. Y es que la ropa que elijamos para hacer deporte debe ser, ante todo, cómoda y transpirable.

De nada nos servirá estar guapos y atractivos si la indumentaria nos impide hacer la actividad física para la que han sido concebidos. Tampoco si no transpira adecuadamente. Y es que, en materia de actividad física, el sudor a menudo es un compañero inevitable con el que hay que lidiar.

Materiales

Es fácil caer en la trampa y pensar que el algodón es el mejor material por ser este un tejido natural y orgánico. Sin embargo, en la actualidad existen tejidos sintéticos más adecuados para darlo todo en el gym, como el poliéster y el nailon.

Cortes y tipos de prendas

En materia de indumentaria deportiva hay un sinfín de posibilidades en cuanto a cortes y tipos de prendas. Hay pantalones largos, piratas, cortos, shorts… Y los hay más estrechos, como los joggers, y también más anchos, como los clásicos pantalones de chándal.

En este sentido, siempre hay que tener en cuenta que la compresión contiene los músculos en su lugar y por eso ayuda a desempeñarse mejor. Esto quiere decir que la ropa ajustada siempre es una buena idea, siempre y cuando no dañe la circulación.

Un outfit al estilo Kardashian

Conjunto Yoga 3 Piezas Ropa Fitness, Pantalones De Yoga Súper Elásticos Sin Costuras+Bralette para Mujer+Camiseta Deportiva De Manga Larga (Celadón, S)

Este conjunto de ropa deportiva para mujer lo tiene todo: está confeccionado a partir de materiales como el nailon (54%), el poliéster (34%) y el elastano (12%). Como plus en comodidad, no tiene costuras, no se transparenta y su fabricante asegura que su transpirabilidad es óptima. A prueba de sentadillas y hip thrust.

En cuanto a estética se refiere, no hablemos del rollazo y el estilazo de esta propuesta: leggings, top y unas mangas que hacen las veces de sudadera para cuando nos quedamos frías después de un entreno. Nada de estampados y colores sólidos, al más puro estilo Kardashian.

Under Armour nunca falla

Under Armour EMEA Track Suit, chándal hombre, Negro (Black / White), S Rebajas

Este conjunto de Under Armour también lo tiene todo: cuenta con pantalones ajustados y chaqueta deportiva. Está fabricado con poliéster en su totalidad (100%), con un tejido que elimina el sudor del cuerpo y se seca rápido. La sudadera cuenta además con cremallera.

Un plus son los bolsillos laterales. Al igual que el outfit anterior, es de color sólido, sin estampados, exceptuando unas pequeñas bandas laterales que le dan un toque actual y urbano.

Los shorts son una buena opción

NIKE W NP 365 Short 3IN Shorts, Smoke Grey/htr/Black/Black, S Women's

Tratándose de comodidad, los shorts siempre son una buena opción, porque no se enganchan. Este conjunto de Nike es perfecto para echar el resto en el gimnasio: se ajusta perfectamente y el tejido es transpirable (78% poliéster, 22% elastano).

Pantalones cortos también para ellos

Nike M NK Dry Park III Short Nb K - Pantalones Cortos de Deporte, Hombre, Negro (Black/ White), L

Los shorts también son una buena opción para ellos. Nike cuenta con un sinfin de opciones, como esta, avalada por los usuarios de Amazon (4,5 estrellas) y por 2.459 valoraciones en su mayoría positivas. 100% poliéster .

La importancia de un buen sujetador deportivo

NIKE CZ4456 W NK DF INDY V-NECK BRA Sports bra women's white/grey fog/particle grey L Rebajas

Nunca hay que olvidar la importancia de un buen sujetador deportivo. Si el pecho no se sujeta correctamente pueden producirse lesiones, como rotura de fibras, a veces irreversibles.

Nosotros hemos seleccionado este de Nike, con tecnología Dry-Fit, y tirantes ajustables en la parte delantera. Está disponible en amarillo, negro, rosa, gris y blanco.

