Sergio F. Núñez

La borrasca Gérard ha dejado importantes nevadas en muchos puntos de la península. Por eso, muchas personas han aprendido una importantísima lección: contar con una pala de nieve, un buen calefactor para mantener la temperatura y el hielo para los días más gélidos del invierno.

Esto lo saben muy bien en los pueblos del interior peninsular. La mayoría de los vecinos cuentan con este instrumento para abrir corredores en las puertas de sus casas. Los Ayuntamientos también suelen contar con material en previsión de fuertes nevadas, además de redes vecinales de apoyo cuando las situaciones así lo requieren.

El modelo recomendado por los expertos es la pala SnowXpert de Fiskars, una compañía finlandesa que se dedica a la industria del hierro desde el siglo XVII. Con esta larga andadura, no es de extrañar que sus productos sean los escogidos como favoritos por los expertos. Diseñada para un agarre ergonómico con empuñadura en forma de D, la SnowXpert es fácil de utilizar gracias a su pala maciza, elaborada con polipropileno reforzado con un perfil de aluminio y un núcleo de acero.

¿Cómo es una pala para la nieve?

Si tenemos jardín o huerto, seguro que contamos con una herramienta. Podemos utilizarla en caso de emergencia. Pero las palas de nieve tienen unas características específicas que las distinguen de las de jardinería o construcción.

La hoja . Los modelos para recoger nieve tienen forma de cuchara, con una hoja cóncava y punta cuadrada para espalar grandes cantidades en cada movimiento.

. Los modelos para recoger nieve tienen forma de cuchara, con una hoja cóncava y punta cuadrada para espalar grandes cantidades en cada movimiento. El mango . Una gran mayoría de palas tiene mangos telescópicos que permiten mantener una postura adecuada para la espalda. Los mangos largos permiten hacer una mayor palanca. Sin embargo, los ejes cortos son ideales para acceder a lugares con espacio reducido.

. Una gran mayoría de palas tiene mangos telescópicos que permiten mantener una postura adecuada para la espalda. Los mangos largos permiten hacer una mayor palanca. Sin embargo, los ejes cortos son ideales para acceder a lugares con espacio reducido. La empuñadura . Los agarres en forma de L y T son más livianos, pero las empuñaduras preferidas por los expertos son aquellas en forma de D porque son fáciles de agarrar incluso con manoplas o guantes.

. Los agarres en forma de L y T son más livianos, pero las empuñaduras preferidas por los expertos son aquellas en forma de D porque son fáciles de agarrar incluso con manoplas o guantes. El tamaño . Las pequeñas son fáciles de manejar, pero menos efectivas a la hora de retirar grandes cantidades de nieve. Estos modelos son adecuados para llevar en el coche, a la montaña o de cámping. Los modelos de mayor tamaño mueven mucha cantidad de nieve, pero también precisan de fuerza, haciendo la tarea más cansada.

. Las pequeñas son fáciles de manejar, pero menos efectivas a la hora de retirar grandes cantidades de nieve. Estos modelos son adecuados para llevar en el coche, a la montaña o de cámping. Los modelos de mayor tamaño mueven mucha cantidad de nieve, pero también precisan de fuerza, haciendo la tarea más cansada. El material. Las palas metálicas son más duraderas, pero también más pesadas y agresivas con materiales naturales como la madera. Por eso, algunas marcas fabrican la hoja de aluminio o de materiales plásticos como el polipropileno que se caracteriza por su ligereza y alta resistencia.

¿Cómo utilizarla?

Espalar requiere un esfuerzo físico que puede causar daños lumbares. Por este motivo se deben seguir algunas recomendaciones para utilizar la pala de manera correcta. Dobla las rodillas y aprovecha el doble agarre para distribuir la fuerza y reducir la tensión de la espalda. Esta tiene que estar recta. De este modo resulta sencillo llenar la pala y levantarla. Una vez recogida la nieve, hay que distribuir el peso y girar el cuerpo para arrojarla.

El precio

Una pala para retirar nieve se caracteriza por sus materiales resistentes y duraderos. Estas cualidades también se ven reflejadas en el precio, que ronda los 40-50 euros. Si se cuida bien y se guarda en un lugar seco y al resguardo de la intemperie, la pala cuenta con una larga vida útil —hablamos de años—, por lo que no es una gran inversión.

No obstante, si prevés que su uso será esporádico, pero no quieres prescindir de esta herramienta, te recomendamos un modelo compacto y plegable que no alcanza los 20 euros.

La mejor: Fiskars SnowXpert

El modelo favorito SnowXpert de Fiskars ha sido diseñado para realizar cómodas retiradas de nieve de manera rápida y efectiva.

La marca finlandesa nos oferta dos opciones de pala: una más pequeña con una longitud total de 131 cm y una hoja de 35 cm; y otra de pala más grande de 156 cm de alto y un ancho de pala de 52 cm.

El modelo inferior es perfecto para retirar pequeñas cantidades de nieve en balcones, terrazas o aceras; mientras que el modelo superior es idóneo para recoger nieve a ras de suelo. Ambos, en todo caso, comparten características en cuanto a morfología y composición.

Su diseño con agarre ergonómico en forma de D le confiere una posición adecuada de las manos, incluso con guantes o manoplas. Asimismo, el mango cuenta con una longitud ajustable para mantener una posición cómoda de la espalda.

Los especialistas destacan su larga vida útil gracias a la gran calidad de los materiales con los que han sido fabricadas. Para la hoja, Fiskars ha elegido el polipropileno, en lugar de elementos pesados como el hierro, por su ligereza y su consistencia.

Para reforzarlas, ambos modelos incorporan un perfil de aluminio en el extremo con núcleo de acero. De este modo, la pala penetra sin problema en la nieve helada.

El mango se compone de una parte de aluminio y otra de material sintético plástico fortificado de gran resistencia.

Otra buena opción: MFH de Fox Outdoor

La pala para nieve MFH de Fox Outdoor reúne las mejores características en relación calidad-precio, además de ser una compañía reconocida en el sector.

A diferencia de la favorita, se trata de un modelo fabricado al completo en aluminio, con mango extensible desde 66 hasta 82 cm.

La pala tiene forma de cuchara y unas dimensiones de 28 cm de largo por 21,5 de largo.

Se trata de un instrumento compacto con empuñadura en forma de T y mango corto que se desmonta en tres piezas y que, debido al material con el que está fabricada, tan solo pesa 600 gramos.

Es una excelente opción para llevarla en el coche o para quienes practican deportes de invierno en alta montaña.

Silverline Tools es un referente en la producción y distribución de herramientas manuales y eléctricas tanto para uso profesional como para el hogar.

De hecho, sus productos manuales ofrecen garantía de por vida ya que la marca confía en la gran calidad con la que han sido fabricados.

Dentro de su catálogo de palas de nieve, nos parecía imprescindible incluir un modelo portátil y ligero que quepa dentro del maletero de un coche y que nos saque de una situación de emergencia en la carretera. Además, se puede guardar y mantenerla protegida en una bolsa con cierre incluida.

Es un modelo forjado en su totalidad en acero con un espesor de 1,5 milímetros. Al ser una herramienta pequeña, este material le confiere gran robustez y no se hace pesada en el manejo. Cuenta con unas medidas abierta de 58 centímetros y plegada de 23,5 cm.

El diseño de la hoja difiere un poco respecto a la de forma cuadrada tradicional, con un acabado en punta y uno de sus perfiles serrado. Pero tiene un porqué. Esta estructura es perfecta para romper la nieve más dura si el coche se encuentra sepultado.

Para los montañeros: pala y sonda avalancha ALPIDEX

Alpidex es una marca especializada en deportes de montaña y accesorios que ayudan a realizar actividades al aire libre de manera segura. Los deportes de montaña entrañan riesgos, sobre todo en invierno, cuando las inclemencias del tiempo pueden jugarnos malas pasadas.

Para estas situaciones, hay que equiparse de manera correcta sin olvidar este set de pala y sonda para atravesar tramos con zonas nevadas.

La sonda es un metro plegable de aluminio que mide la profundidad de la nieve sin realizar ningún esfuerzo ni necesidad de correr riesgos innecesarios. Su punta cónica penetra sin dificultad y las marcas de lectura se ven con facilidad. Solo pesa 240 gramos y puede escogerse en dos medidas: 260 cm o 320 cm.

La pala, de construcción sólida para penetrar en nieve helada o dura, se pliega en tres partes para caber en cualquier mochila. Está fabricada en aluminio e incorpora una hoja afilada de 21 centímetros de ancho. Su diseño con acanaladura central y relieves laterales evita que se combe al espalar grandes cantidades de nieve.

La empuñadura ergonómica es en forma de T para acoplar bien a la mano. Asimismo, el mango telescópico, de 67 a 82,5 cm, tiene forma ovalada para evitar un giro inesperado de la muñeca y garantizar una mayor consistencia.

Para grandes nevadas: Patrol Group

Para grandes nevadas, la mejor opción es equiparse con un modelo de pala ancha que nos ayude a retirar la nieve de la manera más cómoda y rápida.

El modelo recomendado por los expertos es de la marca Patrol Group. Una pala que, por sus características y materiales de fabricación, guarda similitudes con las favoritas de Fiskars, pero con una anchura superior de hoja de 55 cm.

El mango acabado en D, de 123 cm de altura, es de sólido y ligero aluminio recubierto de un aislamiento de goma en las zonas de empuñadura.

La hoja está fabricada con material plástico de alta resistencia y reforzada con perfil de aluminio. Es una combinación de materiales ideal para la durabilidad de la pala.

