En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Patricia Díaz

Aunque nadie sabe en qué momento y desde cuándo surgió este día, lo cierto es que, a partir de ahí, cada 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación.

Es un día que nos hace parar, respirar, relajarnos y no emplear nuestro tiempo en otras tareas que no impliquen la relajación.

La fecha se ha extendido por todo el mundo y mucha gente intenta cumplirlo tomándose un respiro.

Además, al caer en vacaciones de verano y festivo, lo convierte en un momento perfecto para darnos un descanso de todo el año, aunque sea por un solo día.

El cuerpo y la mente se sentirá agradecido por este descanso después del estrés constante que vivimos durante el año.

Puedes relajarte yéndote a un spa, haciendo tu comida favorita, viendo una película que te guste o practicando yoga o pilates. De esta última es de la que nos ocupamos en este artículo.

¿Yoga o pilates? Diferencias y similitudes

Una es una disciplina tradicional, asiática y milenaria. El otro es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX.

Pero hay varias cosas que ambas disciplinas tienen en común, la principal: sirven para paliar el estrés y ayudan a mejorar nuestra salud mental y corporal.

Las dos se pueden definir como actividades físicas de bajo impacto y aptas para personas de cualquier edad y condición.

Tanto en una como en otra se presta atención a la respiración, la actitud y el aspecto mental. Todo ello está más acusado en el yoga, que puede entenderse como una forma de meditación a través del cuerpo.

Así, el yoga usa el cuerpo para conectarse con la mente y el yo interno, mientras que el pilates usa la atención plena para conectarse con el funcionamiento interno del cuerpo.

Los expertos afirman que lo ideal es combinar ambas. El pilates se ha convertido en el pilar de la rehabilitación, especialmente para problemas de espalda. También es ideal para otras condiciones, como la incontinencia urinaria.

Por otro lado, suelen decir que aquellos que son más creativos elegirán el yoga, mientras que por el pilates parecen decantarse aquellos en los que prima la lógica.

Todo lo que necesitas para mimarte y desconectar

Esterilla: Lotuscrafts

Sus medidas son de 183 x 60 cm. Tiene un espesor de 5 mm de ancho, lo que la hace ideal para cualquier práctica de yoga.

Es lo suficientemente mullida para las posturas en piso, y al no ser muy gruesa no afecta en las posturas de equilibrio.

No es resbaladiza, tiene una textura agradable al tacto y muy buena adherencia al suelo.

Pesa alrededor 1,2 kg, lo que la hace muy ligera para transportarla. No trae correa para llevarla, pero tampoco es un gran problema, ya que podemos encontrar correas por 1 euro.

Está fabricada con PVC ecológico lo que la hace sostenible con el medio ambiente. Su precio es acorde con todo lo que ofrece y es accesible.

Bloques: Abree

A los profesores de yoga les encanta este pack. Está compuesto por dos ladrillos de espuma EVA y una cinta de estiramientos de 180 cm de longitud.

Destaca por la ligereza de cada bloque con tan solo 200 gramos de peso que soportan el peso de todo el cuerpo, sin deformarse ni resbalar gracias a su estructura compacta y a su superficie antideslizante.

Con unas medidas estándar de 23 cm de largo, 15 cm de ancho y 7,6 cm de alto, se trata de un complemento perfecto para alargar las posturas, optimizar la fuerza de brazos y piernas y mejorar la flexibilidad y el equilibrio.

Pelota de ejercicio: BODYMATE

La Bodymate está disponible en 4 diferentes medidas: 55 centímetros, 65 centímetros, 75 centímetros y 85 centímetros.

Para saber cual es la medida que se adapta a nosotros tenemos que tener en cuenta la altura.

Este modelo de pelota está fabricada en material de PVC de alta calidad.

Tiene un sistema antideslizante que mejora la práctica deportiva y además le aporta robustez y resistencia ante los reventones. es capaz de soportar hasta los 300 kilogramos de peso.

El material también es no contaminante y respetuoso con la piel para que las personas con piel sensible o atópica no tengan problemas al usarla.

Otro de los usos que se les están dando en los últimos años a estos balones es como sustitutos de las sillas.

En este caso hay que tener que pensar no solo en nuestra altura si no en la de la mesa, habitualmente para este fin es recomendable comprar la fitball de 75 centímetros.

Bodymate incluye una bomba de aire manual para que la pelota puede ser usada según se recibe en casa.

Otra de las ventajas de comprar este modelo es que incluye un libro electrónico con numerosos ejercicios de entrenamiento funcional pensados para mejorar la movilidad, la resistencia, la fuerza y la coordinación.

Aro de gimnasio: Camp Teck

Una opción líder por aunar dos cualidades de gran importancia como un material más que aceptable por un precio bastante económico dentro de una gama que resulta asequible en general.

En cuanto al tipo específico de material, recurre a una mezcla habitual entre EVA y polipropileno, un polímero termoplástico usado en muy distintos productos.

Una de las características más llamativas de este modelo, principalmente teniendo en cuenta su módico desembolso, es que incorpora doble almohadilla tan exterior como interior compuestas por espuma suave antideslizante.

Como ya hemos adelantado, esto permite, entre otras ventajas, realizar ejercicios más complejos y trabajar músculos muy específicos.

En el capítulo de medidas concretas, el diámetro está en la media (roza los 37 cm) con unas almohadillas internas de 12,5 x 5,3 cm y unas exteriores algo más largas (14,5 cm) e iguales en ancho.

En general, resulta un aro bastante cómodo y lo es también en esta zona acolchada de las almohadillas.

Esta última cualidad adquiere gran relevancia ya que se apoyan partes como la parte interna de la rodilla y estar a gusto es fundamental para llevar a cabo de manera correcta el ejercicio.

Calcetines antideslizantes: Ozaiic

Los calcetines antideslizantes para yoga Ozaiic destacan por estar fabricados con algodón orgánico.

Esta característica los hace ultra suaves y perfectos para las pieles más sensibles. Además son transpirables y absorben el sudor.

Su diseño de bailarina destaca por sus tiras elásticas gruesas en el empeine que proporcionan la correcta sujeción del calcetín.

Los dedos quedan cubiertos y juntos pero la elasticidad del algodón orgánico permite que se pueda coger bien el dedo pulgar.

La zona antideslizante de la planta del pie tiene un diseño étnico precioso que le aporta una especial elegancia.

Además cumplen perfectamente la función para la que se han diseñado, ayudan a mantener el equilibrio en los ejercicios más complicados.

Estos calcetines vienen con una práctica bolsa que permite guardarlos convenientemente antes y después de su uso.

Beneficios de la relajación

Alivia los dolores de cabeza.

Pone fin al insomnio.

Reduce la presión arterial y controla los problemas derivados de la hipertensión.

Alivia los dolores musculares, sobre todo los de espalda y cuello.

Aumenta la creatividad, fundamentalmente en momentos de “bloqueo mental”.

Controla las crisis de angustia.

Reduce los niveles de colesterol.

Reduce el estrés general y contribuye a alcanzar la paz interior y el equilibrio emocional.

Alivia los síntomas propios de la ansiedad, como palpitaciones, náuseas, aturdimiento, sudoración, diarrea, miedo, mareos, etc.

Aprendiendo a relajarse

Si se realizan las técnicas de relajación correctamente, los efectos serán inmediatos a partir de la primera sesión, aunque al principio puedes notar que tu cuerpo reacciona de forma muy diferente a la calma (entran ganas de ir al baño, te acuerdas de tareas pendientes, sobresaltos, etc.).

Los beneficios físicos y emocionales empezarán a ser evidentes cuando lleves varias semanas practicando la relajación con asiduidad.

Es conveniente realizarlo a diario para poder conseguir mejores beneficios y efectos permanentes.

Después de un tiempo practicando técnicas de relajación se convertirá en una tarea sencilla que conseguiremos realizar en unos instantes.

Llegará un momento en que el estado de calma será una parte intrínseca de nosotros e incluso con permanecer sentado o respirar de forma consciente lograremos alcanzar la relajación total.

Última actualización el 2022-08-15 at 07:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas