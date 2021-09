En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Despertarse por la mañana nunca ha sido tan fácil. Otra cosa es levantarse, que ya depende de cada uno y de los kilos de agotamiento o pereza con los que abra el ojo cada mañana. Ahí entra en juego el despertador.

Pero el paso previo a todo es despertarse, y para ello es fundamental elegir el mejor reloj despertador.

Es verdad que este objeto es difícil que algún día llegue a ser nuestro amigo, pero si por lo menos tenemos la certeza de que nunca nos ha fallado, habrá cumplido su misión, y nosotros lo respetaremos

De todas maneras, y como hoy en día existen tal cantidad de modelos y maneras de intentar ponernos en pie, mejor una variada selección de despertadores para que cualquiera pueda ver satisfechos sus gustos, manías…

Y que conste que en líneas generales estos despertadores son más confiables y más eficaces que nuestros teléfonos.

No hay nada como la sencillez para asegurarse el éxito. Y nada como un despertador normal, de toda la vida, para arrasar en ventas… siempre que todo funcione a la perfección.

Diseñado pensando en construir un despertador de gran simplicidad que pueda ser fácil de utilizar para niños, personas mayores e incluso ancianos.

Los números rojos de la hora son extra grandes para poder verlos incluso con vista cansada.

Y tienen un brillo superior al habitual, que además se puede regular utilizando el controlador de intensidad.

Además, el reloj de cabecera Travelwey tiene integrada una luz más potente que otros despertadores y es muy fácil de activar presionando el botón superior. Puede incluso permitirle leer en la cama.

También se puede ajustar el volumen de la alarma, que es suficientemente desagradable para cualquier tipo de sueño, y suena durante cinco minutos seguidos si no la apagamos.

El reloj funciona enchufado a la corriente pero también lleva dos pilas AAA, para prevenir un posible apagón.

El Echo Spot es uno de los pequeños altavoces inteligentes de Amazon que está teniendo un éxito de ventas muy importante desde su lanzamiento en España hace unos dos meses.

Con una pantalla táctil redonda y una cámara integrada que pretende también reemplazar a nuestro despertador en la mesita de noche.

Sin contar que además, con el Echo Spot podemos realizar videollamadas, preguntar el tiempo y la temperatura para ver que día nos espera, y seguro que en no mucho tiempo podremos conocer el estado del tráfico para saber si podemos dar un par de vueltas más en la cama.

El asistente inteligente de Alexa. Mide un total de 9,65 cm de alto (3,8 pulgadas), 10,4 cm de ancho (4,1 pulgadas) y su pantalla es de 6,35 centímetros (2,5 pulgadas) y viene en dos colores, blanco y negro.

Es muy intuitivo, aunque es necesario conectarlo y descargar la aplicación de Alexa en nuestro teléfono móvil y abrirla para poder configurar el Echo Spot.

Se puede personalizar el fondo de la pantalla, activar el brillo automático, configurar rutinas para que se active la opción de no molestar de forma automática, etc.

Su pantalla es muy útil, aunque no es la mejor opción para ver vídeo. Pero sí es perfecto como reloj, para ver las noticias, conocer los resultados de fútbol… Incluso nos puede leer recetas de cocina, con las instrucciones necesarias y la lista de ingredientes.

Así que podemos tener en nuestra mesilla un despertados con el que además podemos realizar llamadas telefónicas y sin levantarnos de la cama.

Porque no necesitamos acercarnos para que nos escuchen estupendamente.

Además, si lo vamos a dejar en la mesita de noche podemos configurar que se apague la pantalla a partir de una hora, para que no nos moleste.

Y que nos despierte a una hora concreta con nuestra canción favorita.

Un modelo pensado para las parejas que tienen que despertarse a horas diferentes y necesitan saber de quién es el ruido matinal… y a quien le toca levantarse.

Porque dispone de alarmas independientes para usted y su pareja o compañía.

Además, la luz ambiental LED va incrementando lentamente, con lo que ayuda a un despertar tranquilo.

Y la pantalla LCD ajusta automáticamente el brillo según la iluminación de la habitación.

Además, cuenta con un sistema de batería que garantiza que siempre va a sonar, incluso aunque se haya ido la luz durante la noche.

Es compatible con todos los dispositivos inteligentes y como buen JBL tiene una calidad de sonido estéreo tanto si lo utiliza como despertador como si lo usa como altavoz Bluetooth. R

Con una luz amarilla que va de menos a más vibrante, para simular un amanecer soleado que invite al optimismo, y que parezca que nos despierta la luz del sol sin que hayamos levantado la persiana.

Con sonidos de la naturaleza que van a aumentado de volumen al tiempo que se incrementa la luz.

Tiene cinco sonidos relajantes y diferentes que se combinan con el incremento gradual de la luz, lo que según la propia marca aporta una «experiencia sensorial completa».

Philips asegura que ha demostrado, tras muchos análisis científicos, que este despertador de luz nos despierta de manera más natural y con un mejor estado de ánimo, lo que en algunos casos podría incluso ser considerado un milagro.

Aspira a ser el despertador perfecto para aquellos que tienen el sueño pesado y no se levantan cualquier cosa ni con cualquier ruidito dulce, por insistente que sea.

Zeus no se presentó a su hogar para hacerle la vida más agradable sino para que se despierte y se levante a la hora que tenía prevista.

Que probablemente la fijó al acostarse por alguna razón concreta.

Así que este despertador despliega un zumbido atronador de 113 decibelios. Y por si fuera poco, emite destellos de luz roja brillante.

Y encima trae incluido un Shaker, que es como se llaman los despertadores para personas con discapacidad auditiva.

Un aparato que a la hora prevista vibra debajo de la almohada. Y la verdad es que este modelo lo hace con tal fuerza, que sería capaz de despertarnos él solito colocado sobre la mesilla de noche.

Sólo le faltaba que fuese más complicada la acción de pulsar para que vuelva a sonar unos minutos después.

Pero sin duda, es el despertador para dormilones.

Una idea divertida y que funciona muy bien para poner tierra de por medio a la pereza. ¿Has presionado el botón de pausa y te has quedado en la cama? No hay problema.

Lo único es que el despertador comenzará a alejarse de ti automáticamente, y acabará por crear una distancia tal que no tendrás más remedio que salir de la cama para volver a darle al pause.

Porque este despertador es capaz de saltar desde la mesilla de noche, nada menos que desde casi un metro de altura, y salir disparado, convirtiéndose en lo que algunos han dado en llamar un ‘droide zumbador’.

Y es que hará sonidos R2-D2 mientras recorre la habitación, esperando a que el ‘dormilón’ lo atrape.

Viene en colores azul pastel , blanco, rojo… y el fin de semana es mejor quitarle las ruedas y dejarlas fijas, para evitar sustos.

La mejor parte de este reloj en forma de pirámide es su termómetro, que nos indica la temperatura exterior para que sepamos exactamente cómo vestirnos para el día antes de salir de la cama.

Esta unidad destella hasta siete colores diferentes, y la forma de pirámide es particularmente divertida para mostrar en su escritorio o tocador.

¡Es una opción confiable para un pequeño precio!

Si no te levantas, no calla: Alfombra sensible a la presión