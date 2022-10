En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Abel Tena

La llegada de un bebé a casa supone miles de cambios en la estresada logística de las comidas del día a día.

Todos los papás se preocupan por ofrecer una alimentación nutritiva y saludable 100% a sus pequeños, y la mejor manera de hacerlo es cocinando los purés y papillas de forma natural, con procesadores de alimentos.

La cocción en una olla convencional hace que se pierdan muchas vitaminas en el proceso al tener que utilizar bastante agua que, casi siempre, termina desechada.

Pero con un robot con vaporera para bebés se soluciona esa pérdida de agua.

Utiliza la justa y necesaria, y al guisar al vapor mantiene todos los nutrientes de forma fácil, rápida y natural. Los padres ahorrarán al hacer la compra y dispondrán de más tiempo para otras actividades.

Se ha llevado a cabo una investigación donde se han analizado y comparado los mejores robots de cocina para bebés del mercado y que se presenta a continuación.

Los mejores robots de cocina para bebé

El favorito, de Béaba

Babycook Plus 912510 ofrece cuatro funciones: cuece, tritura, descongela y calienta.

Con todas ellas, pero multiplicadas por dos gracias a sus grandes jarras de 1.100 ml cada una, se anticipará el cocinado de varias comidas sabrosas y se obtendrán de una sola vez más de un par de litros de sustento.

Los especialistas recomiendan este modelo para aquellas familias que buscan un aparato con múltiples funciones y de gran capacidad.

Como apunte interesante, cabría puntualizar que solo se tritura en uno de los lados de la máquina y que es importante ajustar bien las cuchillas para que el líquido no se salga por la ranura.

La única desventaja que algunos expertos le encuentran, y depende mucho también del modelo, es que podemos toparnos con alguno con un sistema de enchufe británico; nada que un cambio de producto no pueda solucionar, pero que requiere que estemos atentos al momento de la compra.

La segunda mejor opción, Nutribaby de Babymoov

Lo que destaca en este modelo es que cuenta con tres velocidades de trituración en comparación con la única que tiene su versión anterior.

Con las diferentes velocidades, no solo mejorará la textura de las papillas en cada una de las diferentes fases de adaptación a los sólidos, sino que además cada velocidad se adaptará mejor a los diferentes tipos de alimentos que preparemos en cada etapa.

Otra gran ventaja es que cuenta con 10 programas diferentes de cocinado, para facilitarnos y desentendernos del cocinado, y poder pasar más tiempo con los pequeños.

La pega que ven los expertos es que los tiempos de cocinado son mayores.

También, dependiendo de algunos alimentos, en algunas velocidades de triturado todavía no se les da muy bien que el puré salga del todo homogéneo en su consistencia, teniendo que abrir la tapa, revolver un poco el contenido y seguir procesándolo.

El mejor precio en robots de cocina para bebés: Philips Avent SCF870/20

Philips Avent, indicado para los padres que prefieren preparar comida casera y sana para su bebé, destaca con su procesador de alimentos para bebés modelo SCF870/20.

Este modelo combina la vaporera y la batidora en un mismo vaso con tan solo girarlo.

Esto es lo que más valoran los expertos: el hecho de no tener que transferir los alimentos o retirar cestas para pasar del cocinado al triturado.

Es un aparato sencillo 2 en 1, pensado para cocinar al vapor y batir.

Con dimensiones compactas, pero con una capacidad de 800 ml de sólidos y 450 ml de líquidos, es ideal para preparar varias papillas o purés.

Libre de tóxicos como el BPA, respalda la total seguridad del bebé.

Si de seguridad se trata, cuenta con un sistema antibloqueo a través de la detección de la tapa y el recipiente.

Es decir, si el vaso no está bien colocado y la tapa no está cerrada, no se enciende. Su llenado y limpieza son sencillos y rápidos.

La relación calidad / precio de este robot es perfecta para quienes se preocupan de la dieta de sus bebés y necesitan una preparación fácil, rápida y simple.

Las dimensiones de este robot pensado para los más pequeños son de 34,5 x 25 x 19,2 cm.

Compacto: Philips Avent SCF 862/02

Si buscamos un robot de medidas más compactas (21 x 30 x 26 cm), pero sin perder la marca, podemos hacernos con el robot Philips Avent SCF 862/02, y cuenta con las mismas funciones.

La diferencia está en que su depósito de agua es lateral y la capacidad de su jarra es de 1 litro, algo mayor que el SC870/20, pero su bol solo admite una capacidad de 720 ml siendo menor que los 800 ml del SC870/20.

Una marca experta en robots de cocina para bebés: Nuk

Una de las marcas reconocidas si de artículos para bebes se trata es NUK, nacida en los años 50 y con todo el respaldo característico que una marca alemana puede ofrecernos.

Además de su diseño compacto que permite guardarlo sin ocupar mucho espacio, el robot para preparar alimentos de NUK tiene una estupenda capacidad de 1370 ml que nos permite preparar alrededor de 4 a 5 comidas de forma anticipada, y ahorrarnos tiempo en el día a día.

Dos tipos de cuchillas

Lo que más destaca son sus dos fases de procesado gracias a que cuenta con dos tipos de cuchillas. Una de ellas nos permitirá prepara papillas más consistentes, con trozos de comida un poco más gruesos, que son ideales para los pequeños que se aproximan al año de edad. Su otra cuchilla de cuatro aspas, nos ayuda a lograr purés mucho más aptos para dar los primeros pasos con los alimentos. También podemos optar por dos diferentes velocidades de procesado, ya sea con una u otra cuchilla.

Incluye además una cesta para poder preparar alimentos al vapor de forma diferenciada, es decir podremos cocinar en un nivel las carnes y en otro las verduras, pero aprovechando el mismo vapor; similar a lo que haríamos con una vaporera. Claro que también tenemos la posibilidad de cocer todo junto y evitar los trasvases a la hora de procesar la papilla.

Sus botones indicadores junto con el indicador de nivel de llenado del depósito de agua, son de muy fácil lectura, aunque no viene indicado el tiempo de cocción ideal para cada alimento y el libro de recetas lamentablemente no está traducido al español.

4 funciones básicas por un precio que supera los 100 euros, pero es que lo tiene el hecho de pagar una marca con respaldo y trayectoria.

A tener en cuenta en los robots de cocina para bebés

Los aspectos que se deben conocer antes de adquirir uno de estos robots son: la buena capacidad de la jarra, las funciones que ofrece (cuece, tritura, descongela, calienta, esteriliza…), los materiales libres de tóxicos, la intensidad de vapor y triturado, los sistemas de seguridad como el apagado automático, la limpieza y el precio.

Hay modelos con funciones básicas de cocinado desde menos de cien euros. Si nos aprovechamos de las ofertas que no son extrañas, hasta en torno a los 80€. Y los hay con multifunciones que podemos encontrar por un precio que ronda los 160€.

