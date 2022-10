Sets de cuidado para el bebé que son un gran regalo para padres primerizos

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La higiene del bebé es uno de los aspectos que más preocupa a los padres primerizos. De hecho, todos ponemos especial delicadeza y mimo en las rutinas diarias de aseo.

Por este motivo, los sets de cuidado se han convertido en el mejor aliado de los papás y de las mamás.

Un set de cuidado para el bebé que se ha ganado el primer puesto como el mejor valorado por clientes y expertos en puericultura, es el estuche de Babymoov, una marca francesa cuyo objetivo es «cuidar ante todo de los padres”.

Babymoov Neceser para bebes, azul, 9 accesorios Rebajas

Los papás valoran que incluya, por ejemplo, dos termómetros —uno para la medir la temperatura del agua y otro corporal—, así como un anillo de dentición y un cepillo de dientes. Todos, de la mayor calidad posible.

¿Qué es un set de cuidado para el bebé?

Los kits destinados al cuidado del bebé son unos estuches que se cierran con cremallera y contienen de manera organizada los accesorios necesarios para el aseo y el cuidado del bebé.

Por lo general, se caracterizan por su diseño compacto para llevarlos en el carrito del bebé y echar mano de ellos en el caso de que, por ejemplo, hiciera falta destaponar o limpiar su naricita, darle su medicina o tomarle la temperatura.

Los mejores sets de cuidado para el bebé

El favorito: Babymoov

Babymoov Neceser para bebes, azul, 9 accesorios Rebajas

Como primera opción, los especialistas en puericultura aconsejan el kit de aseo de Babymoov, una compañía que lleva más de dos décadas dedicadas al mundo del bebé y sus cuidados. Basándose en el día a día de la vida de un bebé, la marca ha escogido nueve accesorios indispensables para el baño y su rutina de aseo. Te los resumimos a continuación.

Para el baño, nada mejor que un termómetro que marque al instante la temperatura del agua. Después llega el momento de ponerle guapo con el peine de sedosas cerdas que cepilla su delicada cabecita con suavidad.

Para mantener cuidadas las uñas de pies y manos, los papás pueden utilizar las limas, el cortauñas o las tijeras, con un estudiado diseño de puntas redondeadas.

En cuanto al cuidado de las encías y los dientes, el kit incorpora un anillo de dentición y un cepillo de dientes que se coloca en el dedo del adulto. Ambos sirven para aliviar las molestias provocadas cuando están enhuesando.

Por último, dos accesorios muy importantes: el termómetro digital con punta flexible para poder tomar la temperatura rectal, y un sacamocos que funciona por aspiración, un sistema mucho más efectivo que los clásicos de pera.

El único hándicap es que el estuche resulta más grande que otros modelos, aunque dispone de bolsillos extras para guardar otros accesorios adicionales.

Una buenísima alternativa: Tommee Tippee

Tommee Tippee Neceser de Aseo y Cuidado Bebé Closer to Nature, Termómetro, Cepillo, Peine y Estuche Incluidos Rebajas

El estuche de la marca francesa Tommee Tippee es el modelo más vendido porque, además de ser muy completo, su manejable tamaño permite guardarlo en cualquier bolso o cestilla portaobjetos del carrito del bebé.

El set y los accesorios, en colores negro y blanco respectivamente, lo convierten en un modelo discreto y unisex.

Dentro contiene los objetos imprescindibles para el cuidado personal del bebé: un termómetro digital oral de máxima precisión tan demandado en nuestros días; un cepillo de cerdas suaves y un peine con puntas antiarañazos que cuidan su delicado cuero cabelludo; unas tijeras con extremo redondeado y un cortauñas especialmente diseñados para sus frágiles pies y manos; dos limas, un aspirador nasal en forma de pera; y su primer cepillo de dientes adaptado a la pequeña boca.

Marca de confianza: Philips Avent

Philips Avent SCH400/30, Set Para Cuidado Del Bebé, Amarillo, Estándar, Pack de 1 Rebajas

Philips Avent es una marca de confianza que combina la experiencia en electrónica de Philips con la de Avent, una compañía especializada en artículos para bebé.

El kit SCH400 para el cuidado del bebé es el regalo perfecto para padres primerizos que buscan marcas de confianza y productos de calidad. Se compone de un bonito estuche semirrígido diseñado en azul celeste con la cremallera en amarillo pastel. En su interior se encuentran siete accesorios para mantener con pulcritud la higiene del recién llegado.

Los expertos en puericultura destacan, sobre todo, el termómetro digital con punta flexible de precisión profesional. La temida fiebre es uno de los aspectos que preocupa y desconcierta a los recién estrenados padres (hoy todavía más). Por eso, hay que escoger un termómetro fiable.

A este termómetro le acompañan accesorios indispensables como un aspirador nasal en forma de pera con punta de silicona extrasuave; un masajeador de encías en forma de dedal con el que aliviar las molestias en la boca; y un estupendo kit para el cuidado de las uñas y el cabello compuesto por una tijera de punta redondeada, tres limas, un cortaúñas, un cepillo con agradables cerdas y un peine.

El más completo: Lictin

Lictin Set para el Cuidado del Bebé-10 Pcs Kit de Aseo Conveniente para Bebé con Sondas de temperatura de alta precisión, Cepillo de Dientes de Dedo, Ideal para viajar y para el día a día

El cuarto set de esta comparativa contiene todos los accesorios de primera necesidad para el aseo, dentro de un estuche muy parecido al modelo de Philips Avent, pero en color gris con cremallera en azul celeste.

Ha sido diseñado especialmente para bebés, teniendo en cuenta sus proporciones y su piel delicada. Por eso, los artículos son seguros y cumplen a rajatabla con la normativa de la Comunidad Europea.

Por lo tanto, con el set de aseo de Lictin nos ofrece productos de primera calidad y seguros al 100 %, fabricados con plástico libre de elementos tóxicos como el Bisfenol A y acero inoxidable.

Otro aspecto valorado de forma muy positiva por los expertos en puericultura es que, además de los accesorios básicos de higiene que encontramos en todos los estuches de este tipo, el de Lictin añade otros adicionales que son de gran utilidad para los papás y las mamás.

Son los siguientes: tijeras, cortaúñas y limas para la manicura y pedicura; cepillo con suaves cerdas de nailon y peine; termómetro axial con punta flexible; sacamocos en forma de pera; un mordedor refrigerante; un dosificador de medicamentos y un cepillo de dientes de dedo.

Sin duda, este modelo es uno de los más completos para regalar o para los padres primerizos.

El mejor precio: Newstyle

NEWSTYLE Set Para El Cuidado Del Bebé,12 Unids Bebé Kit de Cuidado Diario Conveniente Bebé Kit de Aseo Nail Clipper Tijeras Cepillo de Pelo Peine Manicura Rebajas

Para el último lugar hemos buscado un modelo económico, completo y de calidad superior para que su uso en bebés sea 100 % seguro. Sabemos que los bebés y su cuidado suponen un gran gasto para las familias y es importante ofrecer alternativas de compra a un precio competitivo. Newstyle, con doce accesorios, es lo que buscas.

El estuche, en un cálido color blanco con detalles azul turquesa, incluye un cepillo fabricado con cerdas extrasuaves de pelo de cabra, un peine, un cortaúñas, una tijera de punta roma, tres limas, una pera para limpiar la nariz, dos dedales dentales y un mordedor con texturas.

A diferencia del resto, no incluye termómetro; pero, aun así, por sus dimensiones y por la calidad de sus componentes se convierte en una excelente opción.

¿Por qué los sets están tan demandados?

Estos sets se venden muy bien porque, además de poner orden a los accesorios de higiene, son discretos, compactos y para muchas personas son un regalo estupendo para los baby shower. Suelen ser fiestas pre-nacimiento donde se les regala a los futuros papás accesorios de puericultura.

Asimismo, no son particularmente caros. Los que se han elegido para la siguiente comparativa oscilan entre los 15 y los 30 euros. ¡Y son muy útiles y prácticos!

¿Qué deben incluir?

Los expertos aconsejan y valoran que los sets dispongan de:

Kits de manicura y pedicura

Las uñas de los bebés son difíciles de cortar.

Al comienzo hay que limarlas y, más adelante, cortarlas con una tijera o cortaúñas diseñados específicamente para su uso en bebés. Por lo tanto, las tijeras deben ser ergonómicas y con punta redondeada y el cortaúñas debe incluir un tope.

Cepillo y peine

Hasta que no nacen, nadie sabe si el neonato será peloncito o no. No obstante, entre el ajuar siempre hay que incluir un cepillo de cerdas suaves y un peine con dientes redondeados para el delicado cuero cabelludo de los pequeños. Entre los sets escogidos, encontrarás cepillos fabricados con cerdas provenientes de pelos naturales como la cabra o pelos sintéticos de nailon.

Sacamocos

Este momento es, sin duda, uno de los más temidos por los inexpertos padres.

Los niños lloran a menudo cuando hay que sacarles los mocos. Así que no queda más remedio que utilizar uno de estos objetos para descongestionarla. Los sets de cuidado incluyen, por lo general, uno en forma de pera u otro con sistema de aspiración. El primero permite introducir suero para que la nariz se descongestione, mientras que el de aspiración es rápido y eficaz.

Termómetro digital

El modelo básico supera en precisión al de infrarrojos. Estos últimos, si no se utilizan de forma correcta, dan valores muy distintos de una toma de temperatura a otra. En cambio, el básico es el que sustituyó a los termómetros de mercurio y cristal y recoge la temperatura en la axila, en la boca, el oído y en el recto si incluye una punta de silicona flexible.

