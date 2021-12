En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán T.

Todo aquello relacionado con el mundo del bebé exige un plus de garantía y calidad. La delicadeza de sus cuidados exige estas cualidades a los muchos accesorios que se precisan para llevarlos a cabo de manera adecuada.

Qué decir, si estos complementos demandan el contacto directo y frecuente con su piel como es el caso de las toallas. Sus especificidades y distintos diseños son objeto de esta comparativa.

De qué tejido

Como es obvio en un artículo de esta naturaleza el material en el que está confeccionado resulta determinante. Destacamos algunos:

Algodón

Uno de los tejidos más usados con la premisa, en este caso, de que lo sea en su totalidad y no tenga mezclas con componentes sintéticos.

Es un material muy extendido y aconsejable, pero, repetimos, para los bebés sin que incluya porcentajes sintéticos.

Otra de sus ventajas es que su absorción es alta, aunque también se deteriora con el paso de los lavados y el tiempo.

Microfibra

Cuenta con dos ventajas no menores como es su gran suavidad y su mayor durabilidad. También es muy absorbente y, otro detalle que tampoco es fútil, es que no genera pelusas.

Como aspecto muy importante de cara a la seguridad del bebé evita la proliferación de hongos y bacterias.

Bambú

Tiene un riesgo muy bajo de provocar reacciones alérgicas, una cualidad notable en el cuidado de los más pequeños, sus fibras son transpirables, también es muy absorbente y es de secado rápido.

Qué tipos hay

Destacamos los siguientes:

Toallón

Como en el caso de los adultos es la opción de mayor tamaño orientada a secarse después del baño, aunque también puede ser útil en un día de playa. La diferencia es que las específicas de bebés están confeccionadas con tejidos más suaves como ya hemos detallado.

Con capucha

Además de la suavidad de los materiales, esta clase de toallas tiene su baza en el diseño ya que la capucha le permite imitar, por ejemplo, animales o divertidas opciones.

Hay modelos que hacen las veces de albornoz-disfraz y vienen con mangas y una tira para que se le ate a la cintura o sujeciones laterales y no coja frío en ningún momento.

Delantal

Muy similar a la anterior, pero con un aditamento muy útil como es una tira para sujetar en el cuello del adulto que le bañe para tener las manos libres y tenerle más seguro en todo momento.

Chequeo de calidad

Como ya hemos adelantado al principio, si la calidad de un artículo es siempre importante, en este caso más si cabe.

Es por ello que aportamos un par de claves para chequear la cualificación del producto además de la textura del material a la que ya nos hemos referido con detalle:

Peso

Su indicador son los gramos por metro cuadrado (GSM). Es un dato que se puede comprobar solo con el tacto, aunque también en la etiqueta si se quiere ser más exhaustivo. Como es lógico, a mayor peso, mayor calidad.

Certificación

En este caso, la vigente en España es la conocida como Oeko-Tex que expide la Asociación de Investigación de la Industria Textil (Aitex).

Lo hace tras comprobar que, durante el proceso de confección, no se ha usado producto alguno que pueda ser perjudicial para el bebé. No todas las marcas la tienen, pero resulta un plus de fiabilidad.

Consejos de lavado

El mantenimiento de estas toallas, hasta donde sea posible en función de su durabilidad, invita a alguna recomendación:

Lavarla antes de ser usada por primera vez con el bebé con objeto de eliminar posibles residuos químicos añadidos en la producción en serie del producto.

En lo posible lavarla siempre a mano con jabón neutro.

Separar la ropa y complementos del bebé de la de los adultos y, siempre que se tenga la opción, secar al sol las prendas.

Disfraz y albornoz: Heckbo

Una toalla que no solo es eso sino también un divertido disfraz-albornoz de pollito que, además de ese divertido diseño, aúna un buen número de cualidades que justifican su posición.

Así, esta confeccionada con viscosa de bambú con las consiguientes ventajas ya señaladas en el apartado de tejidos. Recordamos su bajo riesgo de provocar reacciones alérgicas, su gran capacidad de absorción y su secado rápido.

Este modelo cumple con esas expectativas y suma una considerable densidad (500 gramos por metro cuadrado) que le da una textura esponjosa y agradable para el bebé.

En este modelo concreto, la rapidez de secado mencionada es sobresaliente. También destaca por no generar pelusas.

En cuanto al tamaño está en 90 x 100 cm para una edad máxima de seis años, según el fabricante, pero siempre sujeto al desarrollo del niño o niña.

Uno de los detalles de su diseño resulta muy práctico ya que el cierre se articula a través de un botón de presión que se puede poner a distintas alturas para que el pequeño no se enfríe con independencia de su tamaño.

Por último, la toalla-albornoz viene de serie con una pequeña toalla a juego de 25×25 cm. En suma, una excelente opción con la doble función de secar y divertir a los más pequeños.

Pack de microfibra: Polyte

Cambiamos de tejido y modelo. En este caso se opta por la microfibra, un material también muy eficaz y con muy bajo riesgo de provocar alergias.

Se trata de un pack de dos unidades de gran ligereza, elevada suavidad y eficaz secado. En este caso, el diseño queda en segundo plano ya que se trata de toallas con capucha, pero monocolor y sin aditamentos estéticos.

Están configuradas para tumbar al bebé y envolverle gracias a un notable tamaño. Desplegadas las solapas laterales se conforma un cuadrado de algo más de 90 cm con tela de toalla por las dos caras y ribeteado con satén.

Cabe recordar que la microfibra aporta otras cualidades de gran importancia como su mayor durabilidad y su capacidad de evitar hongos o posibles bacterias. Un pack muy práctico a precio económico.

Para personalizar: Puralgo

El tejido que faltaba entre los tres destacados en la introducción. Una toalla de puro algodón, muy sencilla y con una suavidad que se nota casi sin tocarla ya que la propia apariencia la da por hecha.

Lleva un gorrito en una de las esquinas, pero es el único extra que incluye ya que se trata de una toalla sobria.

Sin embargo, lo es con intención ya que permite, por ejemplo, la personalización mediante bordados o punto de cruz.

Para ello cuenta con una franja reservada sobre la que se puede realizar esa labor. Un poco más pequeña de tamaño que los modelos precedentes (80×80 cm)

En forma de poncho: Michley

De regreso a los modelos con diseños originales, incluimos este ya orientado no a bebés sino a niños y niñas más creciditos.

La horquilla estaría entre los dos y los seis años, aunque luce más en estos últimos que lo disfrutarán más como disfraz que como toalla.

Fabricado en algodón y con forma de poncho su medida es de 70×70 cm y su capucha imita la cabeza de un elefante.

Se fija en los laterales mediante dos botones convencionales. La necesidad de mayor cantidad de material para su fabricación hace que su precio se sitúe por encima de la media.

Calidez para el bebé: Uraqt

Al contrario que el modelo anterior, este sí que está indicado para bebés (de 0 a 3 años). Un vistoso disfraz con tejido de toalla ya que, por su diseño, excede la categoría de toalla, aunque cumpla sus mismas funciones.

Confeccionado en franela y, por tanto, un albornoz de gran suavidad y muy absorbente que le resultará muy agradable al pequeño por un precio bastante asequible.

Mantiene al bebé caliente después del baño y, aunque cumple como toalla, es una óptima opción para ponérselo una vez realizado un primer secado.

Qué tener en cuenta

Textura

Ya hemos abundado en ello, pero, como colofón, señalar que es el factor clave. La mayor suavidad del tejido debe ser prioridad absoluta.

Tamaño

Su mayor o menor utilidad se medirá en función de esta variable. Debe ser lo suficientemente grande para que cubra por completo al bebé.

Secado

Cuanto más rápido sea mejor ya que demostrará así que se trata de tejido muy absorbente. Esto permite que el bebé se enfríe lo menos posible y que no haya que frotarle demasiado fuerte para secarle.

Diseño

En el mundo del bebé es, en general, un aspecto muy variado y trabajado con amplia creatividad. Las toallas, sobre todo las de capucha, no escapan a esta tendencia.

