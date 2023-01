En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Germán T.

Hasta hace no mucho tiempo asociar el concepto triciclo a un adulto hubiera sonado a disparate. Sin embargo, en la actualidad no solo no es así, sino que se trata de un artículo en clara expansión entre los mayores.

De los aquí seleccionados hemos situado en primer lugar uno de la marca Acesunny por su cómodo agarre, su óptimo número de velocidades y un precio asequible dentro de los triciclos convencionales.

Tanto para el transporte, ya sea solo o con niño o mascota, como para disfrutar, este vehículo está en clara expansión como demuestra la evolución de modelos.

Ventajas e inconvenientes

Entre las primeras destacamos:

Son resistentes

Alta durabilidad

Más seguros y cómodos que la bicicleta

Transporte ecológico

Capacidad de carga

Posibilidad de llevar mascotas

Óptima opción para personas mayores y/o con problemas de espalda

En el capítulo de inconvenientes indicamos:

Son más aparatosos y complicados de guardar que las bicis (salvo las versiones mini plegables)

Su conducción es menos ágil que en las opciones de dos ruedas

En las curvas hay que extremar las precauciones para evitar riesgos de vuelco

Si requiere montaje es posible que suponga un gasto añadido para que lo haga un especialista ya que no es sencillo

Opción básica: Acesunny

De entre las muchas opciones ya desarrolladas hemos elegido como líder un modelo que se puede considerar básico (de tipo Delta). Es decir, sin ayuda adicional más allá de la tracción humana.

Dentro de esta gama ofrece cualidades interesantes por un precio, una cualidad de las más interesantes, que se puede considera asequible en el segmento.

En concreto, destaca un manillar que resulta muy cómodo de agarrar y un notable número de velocidades con ocho.

Muy sencillo de diseño y con cesta trasera con buena capacidad para hacer una compra estimable o ‘tunearlo’ para llevar una mascota de pequeño tamaño.

Es importante, al igual que en las bicicletas, elegir bien la talla. En este caso está pensado para personas de entre 155-180 cm con un peso máximo soportado de unos 110 kilos.

Salvo en el caso de los triciclos portátiles minimalistas no es este un producto que se caracterice por ser ligero. En este caso supera los 26 kilos y demandará un buen espacio para guardarlo.

Con asiento para niños: Zhangxiaoyu

Pasamos a una de las variadas alternativas específicas que ofrece esta gama. Un modelo pensado para pasear con dos niños pequeños, o un adulto, instalados de manera cómoda en el asiento trasero que lleva además una cesta en su parte inferior.

Un modelo que sube ya de manera notable de precio para estar en la gama de los no eléctricos dado su material y su diseño más complejo.

En cuanto a su fabricación opta para el cuadro de manera prioritaria por el acero al carbono con un tope de peso de 200 kilos y una horquilla de altura para el usuario de entre 150-180 cm.

La transmisión, dada la longitud del vehículo, es de doble cadena sin cambios y dos platos. Ideal pues para pasear tranquilamente por lugares llanos.

Como es lógico por su diseño, resulta un triciclo bastante aparatoso con un ancho cercano a los 60 cm en la parte de atrás y 175 cm de longitud.

Un modelo adecuado para disfrutar tranquilamente con los niños si se tiene margen económico, aunque hay opciones mucho más carcas en el segmento de los eléctricos.

Original y caro: Akez

Un concepto totalmente distinto, mucho menos extendido, es el que representa este modelo con dos ruedas delanteras y una trasera.

Además de esta seña de identidad, otra la tiene en la etiqueta ya que es una opción muy cara, y en un plegado muy conseguido.

Como se aprecia no es un triciclo para nada convencional que se adecúe al tranquilo paseo o sea útil para carga ya que no lleva ni siquiera cesta.

Su fuerte está en la mecánica, los materiales y el soporte eléctrico que ayudará mucho y bien a los aventureros que busquen emociones.

Carga una batería de litio que, con un tiempo de carga de entre 5 y 8 horas, da una autonomía de entre 60 y 80 km.

Discos mecánicos de garantía tanto delante como en la parte de atrás y palanca de cambios incluye tres velocidades.

Con doble cesta: Ranzix

Regresamos al mundo de lo asequible con este triciclo que cuenta con una cesta adicional en la parte delantera que le convierte en muy práctico para ir al supermercado o las tiendas de cercanía a hacer la compra.

Resulta muy cómodo tanto por la forma del manillar como por un sillín que lleva incorporado un pequeño respaldo.

En cuanto al número de velocidades cumple con las siete que incorpora para el uso que se le suele dar.

Por longitud también en la media con 175 cm y un ancho cercano a los 80 cm. Pesa sobre 25 kilos y su capacidad de carga está sobre los 120.

Minimalista y plegable: TopMate ES32

Nada que ver con los modelos anteriores. Un triciclo minimalista y plegable, muy portable y también bastante caro como lo es esta gama en general.

Pese a su aspecto de triciclo para niños, por el propio diseño y el pequeño tamaño de sus ruedas, soporta hasta 100 kilos de peso.

Como es lógico por su precio, se trata de un triciclo eléctrico con tres velocidades. Con una carga de 3-4 horas tiene una autonomía de 25-30 km. Por último, su ligereza para esta gama, con unos 15 kilos, es otra de sus ventajas.

Qué tipos hay

Como ya hemos avanzado su evolución ha sido muy rápida en los últimos años con el consecuente aumento de tipos. Distinguimos algunos de ellos:

Delta: Viene a ser el triciclo de adulto más convencional con una rueda delantera, dos traseras, impulso a través de pedales sin ayuda extra y una cesta que va entre las dos ruedas traseras. El sistema de frenado es como el de las bicicletas estándar. Eléctricos: Con la ayuda extra de un pequeño motor eléctrico recargable. Como es obvio su ventaja es la reducción de esfuerzo para su desplazamiento y su inconveniente más destacado es su precio bastante más elevado. De combustible: Los hay, pero son mucho más aparatosos y, normalmente, quedan fuera del ámbito más doméstico. Mayor potencia, más capacidad de carga y más velocidad por mucho más precio y contaminación. De carga: Viene provistos de dos espacios para cargar ya que suma al trasero normal otro más en la parte delantera. Esta última es más pequeña de tamaño, pero ayuda a llevar más bultos y peso. Para llevar niños: Hay diferentes opciones. Una de ellas adaptar un asiento con respaldo y accesorios de seguridad en la parte de atrás. Otra es optar por un triciclo con una rueda trasera y dos delanteras que llevan encima un espacio para llevar a más de uno. Para mascotas: También varía el sitio en función del reparto de las ruedas entre la parte delantera y trasera. En cualquier caso, llevan arnés de seguridad en el espacio habilitado para la mascota. Plegables: Una opción minimalista con ruedas mucho más pequeñas que se puede plegar para llevarlos incluso con una sola mano. Son caros en general. Tipo renacuajo: Se conocen así aquellos que llevan dos ruedas delante y una detrás. Es una especificidad que se da mucho en competición o para subir trazados escarpados que precisan de tracción en la parte delantera.

Qué tener en cuenta

Tamaño

Tal y como hemos apuntado el tamaño es una de las desventajas sobre la bicicleta en el caso de los triciclos convencionales para adultos.

Salvo los modelos plegables de avanzado diseño minimalista, con ruedas extremadamente pequeñas y también bastante caros en general, habrá que tener un holgado sitio para guardarlo incluso en el caso de plegables convencionales.

Carga

La horquilla es amplia en función del modelo. Fuera del peso que tenga el usuario o usuaria nos referimos a la carga adicional.

Por ejemplo, un triciclo para adultos es un medio de transporte ideal para acercarse a la compra. Si se opta por uno de cesta doble (también se puede añadir en la parte delantera) es evidente que resultará más práctico.

Sistema de frenado

Como es lógico, una de las prestaciones más a tener en cuenta. La mayoría cuenta con un sistema conocido como V Brake.

Estos frenos se consideran una subcategoría dentro de los frenos cantiléver (las zapatas están atornilladas a cada lado de la horquilla).

Los V Brake se diferencian en que los brazos donde se sitúa la zapata son ligeramente más largos. En comparación con los frenos cantilever ofrecen una mayor potencia de frenado y una mayor durabilidad.

Marchas

Al igual que en las bicicletas un aspecto muy importante. Como recomendación que no tenga menos de seis marchas.

Montaje

Tal y como hemos advertido si el triciclo es convencional y hay que montarlo hay que tener muy claro que se cuenta con la herramienta y los conocimientos necesarios. En caso de duda, a un centro especializado.

Comodidad

Es uno de los aspectos que más se buscan en estos vehículos. Para ello, además de un buen sistema de cambios, importante que cuente con cambios de calidad y buenos ajustes para manillar y sillín que también deberá ser lo más cómodo posible (hay opciones de asiento que son mucho más cómodas).

