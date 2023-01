En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Desde este pasado martes, el rostro pelirrojo del príncipe Harry se ha adueñado de los escaparates de las librerías de medio mundo, después del alboroto y la polémica, de su libro de memorias. La autobiografía, titulada en español ‘En la sombra’ y en inglés ‘Spare’, se ha convertido en la novela más vendida horas después de su lanzamiento.

De hecho, su editorial, Transworld Penguin Random House, ha asegurado que el título se ha situado como el libro de no ficción más vendido durante su primer día, con más de 400.000 copias colocadas.

A lo largo de sus 560 páginas, el duque de Sussex desgrana cada uno de los momentos más importantes de su vida. La biografía arranca con una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contemplaba la escena con pesar… y horror.

Porque, a la vez que se daba sepultura a Diana, princesa de Gales, y su madre, millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante.

En este libro, desvela que mató a 25 personas mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero durante la guerra en Afganistán. El Príncipe Harry, que sirvió en el Ejército durante diez años, relata en la autobiografía, editada en varios idiomas, que no pensaba en esas 25 vidas como «personas», sino como «piezas de ajedrez» de un tablero.

Pero este no es el único capítulo polémico y que ya ha levantado ampollas. Harry también destapa, a través de un extracto que él mismo leyó en la presentación del libro, como su hermano, el Príncipe Guillermo, llegó a agredirle físicamente. «Todo sucedió muy rápido. Me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo».

Según se puede leer en la sinopsis, «esta es, por fin, esa historia. Con su franqueza directa y sin concesiones, En la sombra es una publicación que marcará un hito, llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría, adquirida a un alto coste, sobre el eterno poder del amor».

En España, ‘En la sombra’ está publicado por la editorial Plaza & Janes.

