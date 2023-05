(1 votos: 5,00 de 5)

Mucho ha cambiado desde la invención, no se sabe si por Zacharías Jansen, por Galileo Galilei o por un comerciante, también holandés, conocido como Anton Van Leeuwenhoek, del microscopio. A pesar de la relevancia de este instrumento a lo largo de la historia no se encuentran respuestas definitivas. Lo que sí se sabe es que todos ellos contribuyeron al desarrollo de este aparato tan importante para la investigación científica.

Hemos pasado de microscopios de gran envergadura, pero todos con el mismo formato (tradicional de laboratorio, con un visor) a otros de bolsillo.

Aunque la curiosidad por la ciencia no tiene límite de edad, el uso de un microscopio es adecuado a partir de los 7 u 8 años debido a que se debe tener destreza manual. Además, entre sus accesorios muchas veces se incluyen piezas cortantes como bisturís o placas de cristal con las que los niños de menor edad podrían cortarse.

Sin embargo, con este microscopio compatible con iPhone y Android no hay ningún riesgo. Se trata de un modelo doméstico inalámbrico 4K 3840x2160P. Como ya hemos comentado, es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles, e incluso con Windows, Linux y Chrome OS.

Un dato a tener en cuenta. Si la pantalla del teléfono no es compatible con 4K (3840x2160P), solo mostrará el píxel más alto compatible con la pantalla. Tiene las características típicas de los microscopios, un gran angular y longitud focal larga para no perderse ni un solo detalle. Está fabricado con plástico resistente y de calidad.

¿Qué dicen los usuarios?

Los usuarios que han probado este microscopio digital de la marca Niyoon, uno de los más vendidos en Amazon, dicen de él que es muy fácil de usar, con buena calidad de imagen y con zoom suficiente.

«La calidad de imagen es suficiente para usos no profesionales. Se ve bien y no produce distorsiones, y con la iluminación integrada la imagen es nítida y clara.

La app es fácil de instalar y configurar, funciona bien, y no tiene retardo apreciable en la visualización, lo que es interesante, especialmente teniendo en cuenta que permite prescindir de una conexión por cable. Un producto adecuado a un precio justo», explica un internauta.

«Gratamente sorprendido con la calidad del producto, sin llegar claro está a niveles súper profesionales», señala otro. «Por el precio que tiene es muy buen producto. Tiene dos niveles de zoom x50 i x1000. Los dos los he provado el el ordenador y tienen una calidad excepcional», resalta un usuario.

