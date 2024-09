Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Las temporadas de gimnasios, equipos de fútbol o partidos con los compañeros ya han empezado oficialmente. La parte más divertida de la vuelta a la rutina que suma un gasto más a la hora de equiparse. Por eso, si ya te comentábamos hace poco todo lo necesario que debes dentro de tu mochila tener para empezar la temporada de gimnasio con buen pie, en esta ocasión te traemos una selección de mochilas de gimnasio rebajadas, amplias y cómodas para darle uso extensivo este año sin preocuparte por su resistencia.

Para una buena bolsa de gimnasio hay que tener en cuenta que debe tener espacio para ropa de cambio, toallas, neceser para la ducha y hasta un par más de zapatillas para aquellos que vayan directamente a entrenar con la ropa de oficina.

La mochila de clase más clásica: no deja de venderse

La mochila de clase con dos bolsillos y cómodas asas tiene un modelo fitness en Puma que está especialmente pensado para llevarla a todos los gimnasios.

Cómoda, por su cremallera bidireccional y su bolsillo de malla, es perfecta para organizar los diferentes básicos de gimnasio.

Por solo 15 euros, se ha convertido en la mochila más vendida en Amazon y no es para menor. Es esencial para cualquier nueva actividad a la que te apuntes este curso.

De color negro, su único diseño es el logo de Puma en blanco.

En los comentarios (más de 20.000) revelan que la tela es «fina, pero resistente». «No se desgasta, es muy cómoda y tiene buena calidad-precio», asegura uno de los usuarios de la web de compras.

Para futboleros: la bolsa de gimnasio imprescindible

Más enfocado a los deportes de equipo y, sobre todo el fútbol, donde es necesario unas botas diferentes para jugar, esta bolsa ancha tiene espacio para guardar las zapatillas en el lateral.

Al resto de espacios se puede acceder desde una cremallera central que está protegida con velcro.

Para llevarla, puedes elegir entre asas de mano o una más larga de bandolera, si es que llevas mucho peso.

Las cremalleras también son dobles y direccionales y la confección, de calidad, para que aguante el trote de todos los partidos de la temporada.

En cuanto a diseño, este modelo mezcla el azul y el negro y solo muestra el logo de Puma en un animal blanco.

Otro modelo de gimnasio de éxito con 8.000 valoraciones en Amazon, donde comentan que «está muy bien de tamaño».

Por eso, la usan más allá del fútbol: «gimnasio, viajes de un día y para guardar cosas no muy grandes».

Eso sí, muchos señalan que, una vez hayas guardado las zapatillas, el espacio queda mucho más limitado.

La versión más pequeña

De un diseño rectangular similar, esta mochila no cuenta con espacio para zapatillas y es un poco más pequeña.

Por eso, tiene asas más pequeñas y los laterales están destinados a bolsillos estrechos para guardar las llaves, cartera… y demás esenciales de poco tamaño.

El interior, por tanto, se puede aprovechar más y es más que suficiente para guardar toalla, ropa, agua y llevarla fácilmente al hombro con una asa acolchada.

«Pequeña a simple vista, pero abierta no es así», han escrito en las valoraciones de Amazon: «El compartimento principal es más que suficiente. Incluso creo que más grande no me interesaría tanto. Lo dicho, para ir al gym es perfecta. Sus materiales son perfectos y está muy bien construida«.

