Juan Luis Martin

Más de 1.500 minutos de juego, 33 victorias, 7 empates, 50 goles a favor del Barça y 31 del Atlético… y el liderato de la Liga se pone en juego este sábado a las nueve de la noche.

Es el partido de este fin de año. Un encuentro decisivo también para dilucidar quién se puede proclamar Campeón de invierno, aunque para eso queda al menos una jornada más y hay un tercero en discordia, máximo rival de los dos.

Hasta hoy, el FC Barcelona, que ha despachado una espectacular primera vuelta de la Liga, muy por encima de lo esperado, se ha mostrado un poco irregular en las últimas semanas y le toca recibir a un Atlético de Madrid pletórico y en su mejor momento. Porque nadie duda que el conjunto dirigido por el Cholo Simeone es el equipo más en forma de la competición, con seis victorias consecutivas en LaLiga que le han aupado a lo más alto de la tabla junto con el club culé, con 38 puntos.

Además, son 2 de los 4 equipos más vistos por televisión según los datos de Barlovento Comunicación.

No te lo puedes perder pero… ¿tienes dónde verlo?

Después de todas estas razones, nadie duda que la palabra partidazo se le queda corta a este encuentro que puede terminar valiendo el campeonato.

Y como no todo el mundo tiene la posibilidad económica de estar suscrito a un paquete completo de fútbol, y millones de personas estarán a estas alturas buscando dónde verlo (el clásico del 26 de noviembre tuvo casi 2,9 millones de espectadores) en este artículo venimos a «salvarte la vida».

Porque ahora te puedes suscribir un mes a Movistar Plus+ por el asequible precio de 9,99€ y sin obligación de permanencia.

Una posibilidad que permite no solo ver este partido, sino disfrutar de muchos y exclusivos contenidos por este precio. Suena sorprendente, pero es cierto. Osea, que no solo vas a poder ver desde el sofá de tu casa el partidazo de la jornada, sino que también podrás entretenerte con muchos más partidos y lo mejor del deporte, además de sus más de ochenta canales de cine, series y documentales por el mismo precio al mes.

Barcelona vs Atlético de Madrid, un duelo de titanes

El equipo que gane sacará 3 puntos de ventaja al otro en la tabla y en un momento decisivo, ya que después de disputar esta jornada 18, la última de la primera vuelta, la 19, no se jugará hasta el fin de semana del 10 de enero.

Y como siempre preguntaba el presentador Quique Guash, en aquel programa dominical de fútbol llamado El Rondo: «¿Te lo vas a perder?»

Todavía estás a tiempo de suscribirte a Movistar Plus+ e invitar a todos tus amigos a casa: ¡Vaya planazo!

Es cierto que los de Hansi Flick han bajado sus prestaciones en los últimos partidos de Liga, encajando 8 goles en los 5 últimos encuentros, pero también es cierto que han demostrado ser capaces de lo mejor. Y en una noche redonda pueden golear a quien se les ponga delante. Incluso sin su gran estrella Lamine Yamal.

Por otro lado, el Atlético de Madrid, que viene de lograr 18 de los últimos 18 puntos ha visto aumentado su rendimiento gracias a su gran acierto arriba: 15 goles en los últimos 8 partidos hacen contar de 3 en 3 los puntos que los del Cholo consiguen cada vez que saltan al verde.

Estadísticas que vienen a reforzar más las posibilidades de que el partido del sábado sea un espectáculo impredecible.

¿Cómo aprovechar esta oferta de Movistar Plus + por solo 9,99€ al mes?

Para darte de alta no hace falta más que pinchar en el botón de «suscríbete a Movistar Plus +» que encuentras en este mismo artículo, y seguir los sencillos pasos. Tan sencillo que no hace falta estar suscrito a ningún operador de televisión. Y una vez que lo hagas… por solo 9,99 euros al mes (un año entero saldría por menos de los que cuesta solo un mes en casi cualquier plataforma) ya estarías en condiciones de comenzar a disfrutar de todo esto y mucho más:

La selección del mejor fútbol, baloncesto, NBA, tenis, rugby, pádel, NFL y golf . Los deportes favoritos de la mayoría.

. Los deportes favoritos de la mayoría. El mejor partido de cada jornada de LaLiga y los 3 mejores de la Hypermotion (segunda división).

(segunda división). El mejor partido de cada jornada de Champions y el de la Premier League cada semana .

. ¡Y además permite dos reproducciones simultáneas! Sí, como suena, puedes compartir la cuenta en el mismo domicilio o en diferentes.

El cambio que te permitirá disfrutar del fútbol, más de ochenta canales y contenido exclusivo por solo 9,99 €

Ahora, como ya te adelantábamos, podrás ver este partido en Movistar Plus+, a través de su plataforma de streaming independiente en la que cualquiera se puede suscribir por solo 9,99 € al mes. Y no solo eso: podrás disfrutar de todo el deporte de la plataforma y de sus más de ochenta canales de cine, series y documentales por el mismo precio al mes.

¿Lo mejor? No importa del operador que seas y no requiere permanencia.

Por no hablar de que Movistar + es la única plataforma de streaming que está dentro del Bono Cultural Joven, lo que supone que todos los que disfruten de esta ayuda podrán hacerse con una suscripción anual por solo 39 €. Poco más de 3 euros al mes

Es decir, que más allá de seguir este sábado 21 el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, también podrás disfrutar durante las fiestas navideñas de más deporte, un montón de películas, series… Y si tienes niños, podrás conseguir que los más pequeños disfruten de unos maravillosos días de Navidad.

Además, si no quieres perderte uno de los muchos partidazos que ahora podrás ver, pero alguien en tu casa prefiere ver una película o serie de su catálogo, una suscripción admite dos reproducciones simultáneas sin importar la ubicación.

Y para redondear la fiesta, Movistar Plus+ te da la posibilidad de ver cualquier programa desde el inicio, aunque llegues tarde, o retroceder en las retransmisiones en directo. Esto es, podrás ver en bucle, como nunca antes pensaste, los goles de la victoria de tu equipo este sábado 21.

Y otra de sus muchas ventajas es que la suscripción de Movistar Plus + cuenta con la función U7D que se encarga de almacenar automáticamente los contenidos emitidos en los muchos canales de la plataforma de streaming durante la última semana. Así que, con ella, ya no tendrás que poner excusas para disfrutar de este Barcelona vs. Atlético de Madrid (o de cualquier película o serie que hayan emitido ); podrás verlo -y repetirlo- nada más llegar a casa o cuando no encuentres que ver.