Marina Vazquez

El verano ya está aquí, la temporada futbolística ha terminado y muchos empiezan a pensar en cancelar su suscripción a Movistar Plus+. De hecho, “cancelar suscripción Movistar Plus” se ha colado entre las búsquedas más repetidas en los últimos días. Y sí, lo entendemos: las competiciones paran y toca desconectar. Pero… ¿y si te decimos que justo ahora es cuando más te conviene suscribirte?

Deporte, cine y series por menos de 5 € al mes. ¿Vas a dejarlo pasar?

Más allá de permitirte disfrutar de un estreno de cine… ¡cada día! Película, además, para todos los gustos y moods: desde la locura de Joker: Folie à Deux hasta la acción de Venom: el último baile. Y ojo que, con la llegada del verano, los estrenos no paran. ¿Eres más de series? Movistar Plus + no se queda corto: series originales que han conquistado a la gente como La Canción o Celeste. También hay clásicos y nuevas joyas como El camino estrecho o Miss Austen. Y si te van los documentales, prepárate para ver historias que enganchan: desde Morata: no san quién soy hasta Crímenes de Carles Porta o la familia Berrocal. ¿Cuál va primero?

Así que, si eres de los que ya estaban con el dedo en el botón de cancelar, espera: puede que estés a punto de perderte lo mejor: Movistar contraataca con una oferta difícil de ignorar

Mientras tú piensas en cancelar, Movistar Plus+ ha lanzado una oferta de las que no se ven todos los días:

50 % de descuento durante los tres primeros meses

Menos de 5 euros al mes

Sin permanencias

Disponible con cualquier operador

Una promo digna de Black Friday… pero disponible ahora, solo hasta el 22 de junio.

Movistar Plus + es la plataforma en la que podrás disfrutar antes que nadie de los mejores estrenos de cine, las series originales más exitosas o los eventos deportivos más apasionantes. Su contenido es para todos los gustos y hará que disfrutes como nunca del entretenimiento. Con esta suscripción puedes ver:

Un año completo de cine , con un estreno al día de la mayor oferta de cine comercial y español.

, con un estreno al día de la mayor oferta de cine comercial y español. Con todas nuestras series originales y las mejores internacionales, como Yellowjackets.

y las mejores internacionales, como Yellowjackets. Los documentales más relevantes del panorama nacional e internacional, como el de Verdeliss y sus 7 maratones. Un año de nuestros programas míticos como Ilustres ignorantes y más de 80 canales , incluidos los canales en abierto con calidad digital.

como el de Verdeliss y sus 7 maratones. Un año de nuestros programas míticos como Ilustres ignorantes y , incluidos los canales en abierto con calidad digital. Un año lleno de deporte , empezando por fútbol con el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, el mejor de la Champions y de la Premier League, y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION.

, empezando por fútbol con el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, el mejor de la Champions y de la Premier League, y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION. Tenis, para ver lo más destacado. C omo los Queen’s 2025, los de Baloncesto, con los dos mejores partidos por jornada de la Liga Endesa y la Euroliga, y los 3 mejores cada semana de NBA. Y además Rugby, con la emisión al completo del Seis Naciones 2025.

omo los Queen’s 2025, los de Baloncesto, con los dos mejores partidos por jornada de la Liga Endesa y la Euroliga, y los 3 mejores cada semana de NBA. Y además Rugby, con la emisión al completo del Seis Naciones 2025. Los mejores partidos y mejores momentos y mucho más deporte.

Como ya sabrás, todos estos contenidos podrás verlos cuando quieras o desde el inicio si los pillas empezados, retrocediendo en las retransmisiones en directo. Solo tienes que preocuparte por elegir lo que más te apetece cada día.

¿Eres más de plan anual? También hay premio para ti

Si prefieres olvidarte de pagos mensuales, puedes optar por la suscripción anual por solo 99,99 euros. En otras palabras: pagas 10 meses y disfrutas 12. Ideal si quieres seguir conectado este verano con pelis de estreno, series top o documentales como el de Luis Enrique. Y lo mejor: evitas sustos en septiembre, cuando (spoiler) probablemente los precios ya no sean los mismos.

Las oportunidades no llaman dos veces. Así que ya sabes: si estabas pensando en pausar tu suscripción, dale una vuelta. A veces, la mejor jugada es no salirse del partido.