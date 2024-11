Haz tu valoración:

En CompraMejor somos unos cocinitas de manual: nada nos gusta más que unos buenos espaguetis a la carbonara, unas albóndigas con salsa o un buen filete de ternera: ¿A quién no le gusta comer? Para hacer platos deliciosos hace falta tener la cocina bien equipada y en este artículo nos hemos propuesto garantizarte esto de una tacada con baterías de cocina que reúnen todo lo indispensable. Y sí, por si todavía no te has enterado, estamos en semana de Black Friday y todas las opciones de juegos de ollas que te vamos a presentar están rebajadas.

Juego de tres ollas de acero inoxidable con tapas incluidas

Esta útil batería te va a solucionar la vida: gracias a sus diferentes tamaños de 18, 20, y 24 cms., podrás hacer raciones para una, dos, o cinco personas.

Aseguran unos resultados de cocción uniformes gracias a la base gruesa y resistente que previene la deformación tan típica en malos productos con el paso de los años. Están diseñadas para el uso diario y dispone de asas para una mayor comodidad, además de ser antideslizantes.

Con una base gruesa y paredes delgadas, la distribución y retención del calor está totalmente asegurada. Incluso los más cocinillas aman a este juego de ollas por su practicidad (aguanta hasta 210 grados al horno sin tapa). Cuentan con vertidores fáciles para facilitar el filtrado del líquido de las cacerolas de forma cómoda y eficaz.

Seguramente todas las anteriores características ya te han convencido, pero nos faltaba lo más importante: son compatibles con todo tipo de cocinas… gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción; Además de la posibilidad de meterlo en horno y nevera.

Gracias a las ofertas del Black Friday puedes hacerte con la batería por solo 79 € cuando antes tenía un precio de 100 euros: ¡aprovecha!

Diez piezas indispensables en cualquier cocina

Dos cacerolas con dos tapas, una sartén, un cazo, una cuchara, espátula, pinzas y dos asas de silicona: ¿qué mas quieres? Y, todo ello, por solo 98 euros gracias al descuento del 21 % que tiene.

Todos estos materiales son válidos incluso para cocinas de inducción (y todas). Están hechas de un aluminio fundido que destaca por ser ultraresistente y antiadherente.

Además, las cacerolas son aptas para su uso en horno hasta 220 grados centígrados. Esta colección proporciona una experiencia de cocina completa gracias a su variedad de utensilios con diversos usos.

Gracias a sus materiales de calidad garantizan durabilidad de todos los productos y, sobre todo, una fácil limpieza, lo cual se antoja fundamental.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y vuelven esas comidas y cenas familiares que te tienen todo el día metido y metida en la cocina… aprovecha el descuentazo y cocina mejor que nunca.

Batería de 9 piezas antiadherentes casi a mitad de precio: ¡ofertón!

Este juego de cocina antiadherente está fabricado con aluminio fundido de alta calidad y un espesor de 5,5 mm en la base, que garantiza una excepcional resistencia a la deformación. Estas ollas y sartenes están diseñadas para durar, siendo una opción confiable para equipar tu cocina con piezas duraderas. Gracias a su fondo difusor uniforme, ofrecen una cocción rápida y eficiente, ayudando a ahorrar energía en cada uso. Su diseño está optimizado para mantener una distribución uniforme del calor, lo que mejorará la calidad de tus platos y reduce el tiempo de preparación. Las asas de silicona termorresistentes con efecto pinza patentado son desmontables, lo que facilita su manipulación y almacenamiento. También te puede interesar: Amazon rebaja la minipimer de 54 (antes 106 €) de Braun que te ayudará a comer más sano Este set es apto para todo tipo de cocinas, incluyendo inducción, gas, vitrocerámica y eléctricas. Además, puede usarse en el horno hasta 220°C sin las asas y tapas.

