Regina Ruiz

La Semana de básicos del día a día de Amazon es la mejor oportunidad para equiparnos con los productos que necesitamos a diario. Del 21 al 27 de mayo, nos encontramos descuentos de hasta el 35% en miles de artículos básicos, incluyendo grandes marcas como Dodot, Gillette, Nescafé Dolce Gusto o Neutrogena, entre otras.

Hemos preparado una selección con grandes packs de ahorro de las mejores marcas para que puedas aprovechar los chollos más sorprendentes de estos días. Ya sabes que es por tiempo limitado, pero con estos precios tan económicos, poco vas a tener que pensar.

Los pañales más vendidos de Dodot rebajados casi 20 euros

Una suave capa absorbente, tiras transpirables para el mejor ajuste y un indicador de humedad han hecho que estos pañales se conviertan en los más vendidos y mejor valorados para los bebés. Los padres saben lo importante que es tener unos que actúen rápidamente, sin fugas y con una buena cantidad, porque nunca hay suficientes.

Este pack trae 192 pañales de Dodot por 68,79 euros, lo que significa menos de 50 céntimos la unidad. Entre sus más de 21.000 reseñas favorables, los compradores de este producto destacan que no causan irritación y que son los que más rápido absorben.

Las toallitas Dodot con un 32% de descuento son las más recomendadas

La fórmula de las toallitas Dodot es la que mejor trata la piel de tu bebé, con una composición al 99% de agua. El pequeño las notará más suaves que ninguna y tú estarás con la tranquilidad de que está protegido contra las irritaciones, restaurando su Ph natural.

Este pack de toallitas Dodot va a hacer que la casa esté equipada durante meses, ya que tendrás hasta 18 paquetes de 48 unidades cada uno (es decir, 864 en total) por menos de 35 euros. Por tanto, cada paquete te sale por menos de dos euros, una oferta que debes aprovechar sí o sí, ya que es un elemento esencial para tu bebé.

Rebajadas las pastillas para el lavavajillas más eficaces

Una nota de 4,8 estrellas sobre las 5 que permite Amazon confirma los increíbles resultados de estas pastillas para el lavavajillas. Por 50,99 euros, este pack de 3 con 73 unidades cada uno se corona como uno de los grandes chollos de la Semana de básicos del día a día.

Las pastillas Finish dan un brillo de diamante a tu vajilla y elimina hasta las peores manchas de grasa o restos de quemados. Una maravilla de producto que no vas a poder esperar para probar.

Las cápsulas más autentica para el café sabroso al 14%

Las personas que creen que no puedes tener un café de calidad con una cafetera de cápsulas es porque no han probado L’OR Espresso. Con Semana de básicos del día a día de Amazon, podrás llevarte 10 cajas con 20 unidades cada una por el precio de 55,90 euros, difícil de creer. Tienes asegurada tu bebida favorita para empezar la mañana durante por unos cuantos meses.

Su nota es un espectacular 4,7 estrellas sobre 5 con más de mil valoraciones. Sus compradores destacan que tiene un sabor impresionante, con un aroma rico y la intensidad perfecta para empezar la mañana con energía.

La mejor opción de capsulas de café descafeinado

Las personas que no toman cafeína también tiene su opción de cápsulas para la Dolce Gusto, una de las cafeteras más vendidas alrededor del mundo. En estas tres cajas, te llegan 30 unidades cada una, para disfrutar del café con leche más autentico y sabroso.

Tu momento de relajación puedes tenerlo garantizado durante meses por un precio que te va saber todavía mejor: menos de 25 euros. Sin duda una oferta que conquista hasta a los más exigentes.

Por 27 € (antes 49) pack con 18 cuchillas Venus para depilación sencilla

Con la llegada del calor, querrás librarte del vello de forma rápida, fácil cómoda y sin irritaciones. Para conseguirlo, nada como este pack de Cuchillas Venus que te dará un buen suministro para cambiarlas durante el año. Se acabaron las excusas para no renovar este artículo tan necesario en nuestro día a día.

Es la marca más buscada para una depilación segura y duradera, por su mango fácil de manejar y su cabezal que se adapta a tu piel a la perfección.

Afeitarte nunca ha sido tan fácil como con la espuma de Gillette rebajada

Uno de los factores que va a determinar un buen afeitado es la espuma que utilicemos para ello y no hay ninguna mejor que la de Gillette para pieles sensibles. Protege, alivia y refresca para dar un resultado de barbería a tu rostro, sin irritaciones, igual que cuando utilizas una de las mejores afeitadoras para hombres.

Con la Semana de básicos del día a día de Amazon, cada bote te saldrá por menos de 6 euros… Un precio muy barato para un producto de calidad. Es tu momento de probarla y sumarte a sus más de 1.600 valoraciones positivas.

Con un 35% de descuento: pasta de dientes recomendada de Oral-B

La pasta de dientes es algo que necesitamos cada día y durante varias veces, por eso este pack de Oral-B es de lo que más nos urge tener en casa. Con este impresionante set, tendremos hasta 12 botes para organizarnos con nuestra familia y por un precio muy económico de 25,99 euros. Es impresionante que tengas un producto así por menos de 2 euros la unidad.

La marca de Oral-B es un referente de la protección contra la sensibilidad y tiene un agradable sabor a menta. Se acabaron los problemas más comunes de la boca como el mal aliento, sarro o las caries. Es el momento perfecto de probar el cepillo eléctrico de Oral-B para una higiene de dentista.

El detergente que devolverá la luz a tu colada con 40 € de rebaja

El detergente Skip es conocido por lo bien que elimina la suciedad de la ropa. Con una agradable fragancia de aloe vera, devolverá la claridad a tus prendas para que parezcan recién salidas de la tienda, incluso con agua fría.

Con este pack, tendrás asegurado un buen suministro de detergente líquido que puede durarte meses, ya que cada botella da para 40 lavados y tenemos 5, lo que hace un total de 200 y por un precio muy económico. Uno de los mejores chollos que puedes aprovechar y estrenar en una de las mejores lavadoras baratas.

La crema de Nivea con más valoraciones al 23% de descuento

Para las personas con piel seca, atópica o si simplemente quieres asegurarte de que esté bien hidratada, la crema de Nivea es la más buscada. Su fórmula repara de forma intensa y desde las primeras aplicaciones para que la sientas tersa, suave y sana. Por si fuera poco, ahora tienes la unidad por menos de 5 euros y este pack te durará todo el año.

Su textura no es grasa y se absorbe al instante de aplicarla, siendo la ideal para echártela a diario y seguir con tu rutina del día a día. Sin duda un básico que no te vas arrepentir de empezar a utilizar. Una vez que la uses, serás uno más de las 1.700 valoraciones positivas que tiene que le dan una nota excelente de 4,8 estrellas sobre 5.

Más ofertas de Pack ahorro que querrás aprovechar esta Semana de básicos del día a día

