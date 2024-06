(1 votos: 5,00 de 5)

Los primeros signos visibles del envejecimiento comienzan a partir de los 35 años. Y aunque las arrugas son inevitables y aparecen con el paso de los años, hay ciertos productos de belleza que nos ayudan a retrasar lo máximo posible. Y uno de ellos son los parches para el contorno de ojos, que ya forman parte de cualquier neceser para el skin care.

Están diseñados para proporcionar un cuidado intensivo de este zona, que es especialmente delicada y sensible. Y es que, además de suavizar las líneas finas de las patas de gallo, que son una de las primeras señales del envejecimiento, también hidratan profundamente (necesario para una mirada más iluminada), reducen las ojeras y disminuyen las antiestéticas ojeras.

Los parches para el contorno de ojos deben incluirse dentro de la rutina de cuidado adicional, ya que no son necesarios utilizarlos a diario para beneficiarnos de todas sus ventajas. Los dermatólogos, no obstante, recomiendan realizar una prueba de parche, que no es otra cosa que probarlos en una área de piel no visible para verificar que no nos produce una reacción alérgica.

Cómo se deben usar los parches de los ojos

Su uso es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la piel está limpia, libre de cualquier resto de maquillaje, cremas… Dependiendo de las necesidades de nuestro cutis, podemos optar por parches para el contorno de ojos con ingredientes que ayudan a eliminar las ojeras (que también pueden aparecer aunque durmamos las suficientes horas), las bolsas, las arrugas…

Algunas expertas aconsejan almacenarlos en el frigorífico para potenciar todos sus beneficios: el frío proporciona un efecto calmante, lo que reduce notablemente la hinchazón, sobre todo, si los usamos a primera hora de la mañana. Ahora, solo queda colocar cada uno de los parches en el área del contorno de los ojos, revisando que quedan bien adheridos en esta zona.

Aunque depende de las instrucciones del fabricante, generalmente solo hay que dejarlos actuar entre 10 a 30 minutos. Una vez retiramos los parches en el contorno de los ojos, no hay que eliminar los residuos del suero o gel. Se debe masajear hasta su total absorción.

Grace and Stella: así son los parches para los ojos más vendidos en Amazon

Estos parches, número uno en ventas, contienen ingredientes veganos, sin parabenos ni sulfatos que son suaves con la piel sensible, ácido hialurónico, colágeno y vitamina C. Son referencia de cerebritis como Jessica Alba y Leona Lewis. Combate los ojos hinchados, rejuvenece la piel, las ojeras, reduce las arrugas y se consigue una piel mucho más hidratada.

Y además no están testados en animales ni tienen parabenos. Se pueden usar a diario y son aptos para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Paula escribe en Amazon que «están genial, son bastante gorditos e hidratan muy bien la zona de debajo de los ojos. Después de tenerlos un rato puestos ves que muchas de las arruguitas que nos salen por falta de hidratación han desaparecido. Es cierto que ese efecto sin arrugas es algo muy momentáneo (tampoco podemos pedir milagros), pero notas que la zona se queda muy hidratada».

Por su parte, Laura destaca de estos parches de la marca Grace and Stella que «hidratan mucho la zona, si has dormido mal te deja muy buena cara y baja la hinchazón de los ojos».

