Marina Vazquez

No cometas mi error: no dejes la caja de tu medicación recetada (o los suplementos que tomas cada día para conseguir ese deseado vientre plano) junto a la cafetera superautomática D’Longhi, esa máquina que, por si no lo sabías, ofrece mucho más que lo que su nombre promete. La idea de usarla como recordatorio para tomar la medicación durante el desayuno o la comida es tentadora, pero créeme, no lo hagas.

La razón es sencilla: en esos días en los que desearías posponer la alarma de manera indefinida y todo parece ir en piloto automático (taza, leche, lavavajillas, baño), lo último que recordarás será si esa caja que está al lado de la cafetera es realmente la de tus pastillas. Y a mitad del día, entre tareas y reuniones, lo único que sabrás es que no tienes ni idea de si las tomaste. Si te suena familiar, no te preocupes, no eres el único. Y aquí está la solución: un pastillero.

Sé que parece lo más básico del mundo, pero créeme, este pequeño objeto es una necesidad. No es «cosa de abuelos». Especialmente ahora que los suplementos (por ejemplo, nuestro último descubrimiento a base de vitamina D que me ha salvado de los dolores articulares) se han convertido en un hábito más de la rutina diaria.

El problema, sin embargo, es encontrar uno que realmente funcione. A pesar de que hay miles de opciones en el mercado, la mayoría de nosotros tomamos medicación o suplementos solo una vez al día.

Por eso, los pastilleros que tienen espacios para cada día de la semana, con nombres para cada comida, no resultan prácticos. Claro, puedes reorganizarlos como si fuera un calendario mensual… pero lo ideal es encontrar un pastillero que, además de ser funcional, tenga un diseño atractivo y un precio razonable. Unos que resulten óptimos tanto para tener en casa como para llevar en tu bolso o mochila, y así olvidarte del dilema de si tomaste o no tu medicación.

Pastillero semanal para dos tomas diarias, de Taklim

Si te preguntas qué tiene este pastillero para que la posicione como la mejor opción, te cuento que posee dos características que me conquistaron por completo (y que, tras probarlo, puedo asegurar que han superado mis expectativas).

La primera, y la que más destaca, es su sistema de dos compartimentos para cada día. Perfecto para quienes combinan medicamentos y suplementos a lo largo del día, o incluso para aquellos que prefieren organizar sus pastillas en función de la hora.

Y, por supuesto, para los que siempre llevan consigo ese «por si acaso» para el dolor de cabeza. La segunda cualidad es aún más interesante: a diferencia de otros pastilleros semanales, los días están separados entre sí. Esto permite llevarlo de forma más cómoda durante el día; tiene un diseño muy compacto que no ocupa casi nada en el bolso o en la mochila.

Otra opción de pastillero semanal para dos tomas diarias

Con el mismo concepto, pero con un diseño más compacto todavía… puedes optar por esta otra opción de pastillero semanal.

Para las pequeñas escapadas

Con un diseño sencillo, ligero y elegante, este mini pastillero se adapta perfectamente al estilo de vida que tengas.

Se guarda sin esfuerzo en el bolsillo, bolso o maleta, acompañándote a donde quiera que vayas. Su partición extraíble permite organizarlo de forma práctica, guardando varios objetos pequeños con facilidad.

De ahí que sea señalado por los usuarios como la opción ideal para mantener tus medicamentos organizados, es perfecto tanto para la oficina como para el hogar, los viajes o el estudio.

Con más de 5.000 valoraciones, la opción favorita de los usuarios

Con más de 700 unidades compradas en las últimas horas, este pastillero semanal se posiciona como uno de los más solicitados en Amazon.

Todo el pastillero semanal está marcado en español de forma clara y nunca se rayará, lo que te permitirá recordar si han tomado sus medicamentos. Puedes llevarte una caja completa para viajar o solo un pastillero del día en tu bolso para una fiesta.

Otros accesorios de salud que se han vuelto imprescindibles para el día a día

