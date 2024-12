Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Marina Vazquez

Si algo nos encanta de la Navidad (además de estar con la familia, claro) es ponernos cómodos y disfrutar de las mejores películas navideñas. Y ahora, con Movistar Plus+ y su nueva tarifa de 9,90 € al mes, no hay excusas. Lo mejor es que no necesitas permanencia ni ser cliente de esa operadora para poder disfrutar de su extenso (y, sobre todo, variado) catálogo.

Y es que, con estas temperaturas de lo más gélidas, lo que apetece ahora es llevar a la práctica el plan que nunca falla. Eso es: sofá, manta, un buen bol de palomitas y una película perfecta para disfrutar en Navidad rodeado de los tuyos. Un plan que, gracias a la oferta (y al increíble precio que ha dispuesto Movistar Plus+), nunca ha sido más fácil de llevar a la práctica.

De hecho, tan solo hay que ver cómo la plataforma está llena de películas para todos los gustos y que, además, son perfectas para disfrutar en estas fechas. Y sí, la comedia romántica predomina, pero eso no significa que no haya espacio para aventuras familiares y algún que otro clásico español perfecto para estas fechas en familia.

Ya sabes, abrígate con tu jersey más feo (pero calentito), prepárate algo rico y disfruta de una selección que tiene de todo (como Movistar Plus +): desde esas joyitas imprescindibles de feliz navideñas hasta los mejores partidos de fútbol, entre otros deportes y series. Aunque, para preparar motores, destacamos esta selección con algunas de nuestras películas favoritas.

‘Buffalo Kids’

El día que se inaugura la Estatua de la Libertad, Tom y Mary, dos hermanos huérfanos irlandeses, desembarcan en Nueva York para reunirse con su tío que vive en California. Para llegar hasta allí, los jóvenes se colarán en un tren que lleva a huérfanos para que los adopten los pioneros del Salvaje Oeste. Durante este viaje conocerán a Nick, un nuevo y sorprendente amigo que cambiará sus vidas.

‘El origen de los guardianes’

Una oscura amenaza pretende robarles a los niños sus esperanzas y sus sueños: es el perverso Sombra, que quiere conquistar el mundo sembrando el miedo. Cuatro personajes legendarios -Norte (Santa Claus), el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y Sandman el Creador de Sueños-, conocidos como los Guardianes, buscarán la ayuda del reticente Jack Escarcha para enfrentarse a Sombra en una batalla épica que salvaguarde la inocencia y la imaginación de los niños de todas las edades.

‘La Navidad en sus manos’

¿Y si Papá Noel no pudiera acudir a su cita de Nochebuena con los niños del mundo? Pues eso es lo que ocurre en esta tierna y divertida comedia familiar en la que Santiago Segura da vida a Santa y Ernesto Sevilla a su improbable sustituto.

‘Solo en casa’

Cuando los McCallister se marchan a París para pasar las vacaciones de Navidad, se olvidan de embarcar un pequeño detalle: su hijo Kevin.

‘Wonka’

Timothée Chalamet es Willy Wonka en esta espectacular superproducción británica destinada al público familiar.

Llena de magia y música -cuenta con varios números musicales-, «Wonka» amplía, a modo de precuela, el universo fantástico creado por el escritor Roald Dahl en 1964 con la publicación de «Charlie y la fábrica de chocolate», uno de los libros infantiles más emblemáticos de todos los tiempos.

‘Love Actually’

«El amor está por todas partes, imprevisible, inexplicable, insuperable. Aparece cuando menos lo esperas y, a menudo, causa estragos», esta comedia romántica con un elenco sensacional se ha convertido en un clásico para ver en Navidad (y más allá), disfruta de esta sensacional película hoy y siempre que lo desees mientras estés suscrito a Movistar Plus +.

Aunque, si estos títulos no te terminan de convencer, déjanos decirte que tan solo tendrás que navegar o escribir algún título en específico para ver si está en el catálogo de Movistar Plus + y, así, aprovechar por este sensacional precio que dispone su cuota mensual -libre de permanencia- acompañado de tus películas imprescindibles en Navidad.