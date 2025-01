Haz tu valoración:

Te venimos advirtiendo varias semanas desde CompraMejor que tanto las manos como los pies son una de las partes que más sufren el frío de invierno. Ya te hemos recomendado guantes térmicos y calcetines, pero, en esta ocasión, vamos a pasar al siguiente nivel: hemos escogido unas plantillas calefactoras que te harán olvidarte del frío y que además destacan por su comodidad… Por todo ello las recomiendan hasta los propios podólogos.

Dos pares de plantillas calefactoras por menos de 10 €

Estas plantillas son de borreguito (lana natural al 100 %) para que tengas los pies calentitos siempre. Además son aptas para cualquier tipo de calzado, ya sean zapatos de vestir o más del estilo para actividades deportivas como senderismo.

Gracias a la espuma de látex natural, estas plantillas jamás se moverán de su sitio: por fin te podrás olvidar de esas plantillas que parecen resbaladizas y que se enrollan. Por otro lado, el forro extra grueso te amortiguará el pie de tal manera que incluso tendrás la sensación de que estás pisando una nube. Y, por supuesto, son suaves e incluso si eres una persona con la piel sensible, jamás te picarán.

Otra de sus grandes ventajas es que te aportan la temperatura ideal siempre, con lo cual no pasarás ni frío ni calor nunca.

Las hay desde la talla 35 hasta la 48 y con casi 3.000 valoraciones los usuarios le dan una puntuación media de 4,2 estrellas sobre 5: te advertimos que enamoran a todo el que las usa…

Algunas de las opiniones que han dejado son: «Me ha gustado todo. Las he usado porque tenía frío en los pies y con las plantillas ya no tengo» o «Muy suaves y cálidas».

Otra opción de lana con corcho natural

Estas plantillas fabricadas en lana y corcho natural brindan una protección fiable frente al frío que procede del suelo y entorno.

Incluso con temperaturas bajo cero estas plantillas te aseguran que la palabra frío no exista para tus pies. La plantilla es universal para cambiar suelas interiores no encoladas.

Ofrecen buena amortiguación, son resistentes, no se deforman y son fáciles de limpiar… ¿qué más se puede pedir?

Al igual que la anterior opción, estas plantillas también tienen éxito entre sus consumidores con 4,4 estrellas sobre 5.

Plantillas válidas también para niños

Estas plantillas de invierno de Knixmax pueden mantener tus pies calentitos durante los días y noches frías. Además de duraderas son esponjosas y térmicas.

Son aislantes, protegen contra el frío del suelo y mantienes los pies calientes. Las plantillas ligeras mejoran la comodidad al caminar y el ajuste del calzado.

Están disponibles en diferentes tamaños para hombres, mujeres y niños, y adecuadas para todo tipo de calzado.

Con casi 3.000 valoraciones, los usuarios le dan una puntuación media de 4,3 estrellas sobre 5. La vida de tus pies cambiará totalmente en cuanto empieces a usar estas Skechers junto a estas plantillas.

