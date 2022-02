En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), un 25-35% de la población española tiene problemas de sueño y sufre insomnio transitorio. Más de cuatro millones de personas (10-15%) están afectados por insomnio crónico.

El insomnio tiene efectos negativos sobre nuestra salud: bajo rendimiento diario, déficits cognitivos y de memoria, ansiedad, depresión, hipertensión u obesidad.

Sin embargo, es importante diferenciar entre los casos provocados por una higiene inadecuada del sueño (causas primarias) y el insomnio producido como síntoma de otras patologías (secundarias).

Si te encuentras entre quienes no logran conciliar el sueño con facilidad, el principal consejo es mejorar la rutina del sueño: evitar las pantallas dos horas antes de dormir y reducir la cantidad de cafeína (sobre todo a partir de las 19 horas).

Para ayudar a mejorar la calidad del sueño, la cadena de supermercados alemana Lidl ha presentado un nuevo producto.

Se trata de un aparato acústico que ayuda a conciliar el sueño con ranuras para tarjetas Micro SD para reproducir sonidos y melodías propias… ¡para dormir a pierna suelta!

Este modelo (que tiene una medida de 9,8 x 10,8 x 10,8 centímetros) funciona con batería de iones y cuenta con luz nocturna de intensidad regulable en tres posiciones.

Los cinco modos seleccionables (melodía monótona relajante, lluvia/tormenta, nana, olas de mar y tictac de reloj) son de gran ayuda para que el sueño sea reparador y apto para afrontar el día con toda la energía.

COMPRAR EN LIDL POR 17,99€

Este aparato de Lidl viene con un cable de carga micro-USB (con una longitud de 100 centímetros). Se puede utilizar el temporizador con apagado automático: 30, 60 y 90 minutos, para que no te preocupes de molestar a tu familia y vecino una vez que hayas caído en los brazos de Morfeo.

¿Cuál es la mejor luz para dormir?

Un buen sueño es clave para nuestra salud mental y física. Cuando estamos durmiendo, el organismo segrega melatonina, una hormona principal en los ciclos del sueño. Además de los consejos mencionados anteriormente, la luz también es fundamental para que el sueño sea placentero.

El dormitorio debe ser un espacio acogedor, ideal para dormir, y con luces regulables que inciten a la relajación. En Amazon nos encontramos con un aparato con luz, de la firma Beurer, que ayuda a conciliar el sueño de forma rápida y, sobre todo, tranquilamente.

LA MEJOR ALTERNATIVA EN AMAZON POR 25,00€

¿Cómo funciona este modelo y en que se diferencia con el de Lidl? Este aparato proyecta luz sobre el techo, que van al ritmo de la respiración, para que puedas concentrar la respiración en la misma, reduciendo la actividad cerebral para conciliar el sueño.

También cuenta con dos técnicas de relajación y un apagado automático: di adiós a estar pendiente para desconectarlo. Se puede además elegir entre una luz roja y azul.

La principal diferencia con el de Lidl es que este no emite sonidos, ya que su función principal es concentrarte en la respiración (mediante las luces) para crear la atmósfera perfecta para quedarte dormido plácidamente. Con un precio superior, es un producto con 4,5 estrellas en Amazon y buenas valoraciones.

“Me gusta que puedas elegir el color de la luz, rojo o azul y que vengan 2 modos de respiración. No tienes que mantener los ojos abiertos para hacer los ejercicios, con lo cual es más fácil dormirse”, ha escrito una usuaria.

“Personalmente, me ayuda a calmarme un poco, pero quiero ser honesto: tampoco me dormí más rápido con él. Aparte del hecho de que mi pulso se calmó, no noté mucho”, ha escrito otro internauta en Amazon.

“Una cosa que creo que es importante: si sois dos en la habitación, ¡tened en cuenta que incluso aquellos que no sufren de insomnio ven esta luz! Si la persona que duerme contigo duerme de cara a la proyección o peor aún hacia la esfera, verá la luz…”, ha señalado otro cliente sobre este producto.

Si desea saber más de CompraMejor.es, estamos recopilando correos electrónicos para un próximo boletín informativo. Serás el primero en recibir actualizaciones. Suscríbete a nuestro boletín de ofertas