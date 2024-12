(1 votos: 5,00 de 5)

Juan Luis Martin

La Navidad ya está aquí y, con ello, más allá de los turrones, langostinos, y ver a los familiares, es sinónimo de otra cosa: los regalos. Tradición desde su origen, pocas cosas más bonitas existen que regalar a un ser querido algo que esperaba con ansias (y que te regalen, claro). Y el deporte suele ser uno de los protagonistas en estos regalos: ¿a quién no le gusta regalar o que le regalen una camiseta deportiva o un balón de fútbol? Desde CompraMejor sabemos que los centros comerciales están abarrotados y por ello hemos creado esta lista de productos deportivos que arrasan.

Camiseta Adidas muy versátil: para hacer deporte y salir

Que Adidas es una marca más que fiable ya lo hemos podido comprobar en innumerables ocasiones gracias a sus zapatillas y su chaqueta, pero en esta ocasión la que arrasa es la camiseta Squadra 21 que, más allá de poder usarla para hacer deporte, es ideal también para salir a la calle. Además, ahora puedes aprovechar que tiene un descuento para hacerte con ella por solo 14 euros. Disponible en multitud de colores para adaptarse completamente a tu estilo. Después del 6 de enero se va a ver y mucho por las calles de tu ciudad.

Chándal completo de Joma por solo 24 €

Este pack cómodo para estar por casa, por el barrio, o para hacer deporte, tiene un 35 % de descuento y cuesta solo 24 euros. Chaqueta abierta con bolsillos con un ajuste óptimo. Tiene casi 3.000 valoraciones y una puntuación media de 4,3 estrellas sobre 5.

Luz delantera para tu bicicleta: seguridad ante todo

Este faro ultra brillante de 2.400 lúmenes producen una luz más que amplia para que puedas estar con tu bicileta a cualquier hora del día y por cualquier terreno sin ningún tipo de problema.

Su batería recargable de 6400 mAh suministra una batería de más de 5 horas en modo «alto brillo» y 11 horas en «bajo brillo».

Tanto la luz delantera como la trasera se pueden cargar desde un cargador del teléfono móvil: imposible que tenga más facilidades.

Portería de fútbol para afinar la puntería

La portería de fútbol con diseño deportivo, cuyos postes y barra tienen un diámetro de 25mm, gracias a su tamaño de 180x120x60cm, ¡es un éxito para toda la familia!

Con dos agujeros reforzados, ofrece cientos de opciones para entrenar y jugar.

Pelota de fútbol para mejorar el control

Mejora tus habilidades de fútbol con este cinturón de entrenamiento con pelota. Ideal para practicar tus patadas y control de balón, pases, recepciones, saques, regates, etc.s, regates, etc.

El cinturón es de neopreno y mide 94 cm y la cuerda mide 160 cm y es elástica: ¿A qué esperas para convertirte en el mismísimo Ronaldinho?

Pala de pádel por solo 50 € (antes 160)

Pocas palas mejores que esta gracias a su mango ergonómico. Compuesta con material resistente para aguantar los impactos de las pelotas.

Si hablamos de pádel, pocas marcas con más calidad que Wilson y esta raqueta, gracias al 68 % de descuento que tiene, puede ser tuya ahora por tan solo 50 euros.

El balón de fútbol de LaLiga nunca falla en los Reyes Magos

¿A quién no le hace ilusión tener el balón de fútbol de esa temporada? Es todo un éxito asegurado y en particular este de Puma destaca por su bonita estética. Es el más vendido en Amazon en lo que se refiere a balones y no es de extrañar.

Futbolín original para niños

Gracias a su tamaño de 7,5 x 38 x 18 centímetros podrás colocar este divertido juego de mesa en cualquier lugar para que tanto pequeños como mayores disfruten de un buen rato.

Otra de sus ventajas es que es muy fácil de montar y es válido para que jueguen entre 2 y 4 personas.

Sudadera Jack & Jones para entrenar por solo 18 €

Tiene un cierrre con cordones y capucha para que ni la lluvia te sorprenda. Jack & Jones nunca falla y lo hemos podido comprobar con sus chaquetas, y esta sudadera calentita y versátil es otra muestra del por qué tiene tantas ventas.

La podrás usar para hacer deporte como ir al gimnasio o running, pero también es ideal para el día a día. Por si no fuera poco todo lo anterior, está disponible en varios colores para que ni eso falle.

Pesas antideslizantes para ejercitarte en casa

Kit de mancuernas con recubrimiento de neopreno suave, inodoro, impermeable y de efecto antideslizante para prevenir caídas y facilitar el levantamiento. Ahora el no querer ir al gimnasio porque hace frío o llueve no es ninguna excusa.

Esterilla para hacer yoga

Esta esterilla de 183 x 66 cm garantiza comodidad para multitud de usos. Con material de espuma de caucho de nitrilo de alta densidad, esta esterilla de gran calidad de 10 mm de grosor proporciona una gran comodidad y amortiguación para la columna vertebral, la cadera, las rodillas y los codos en suelos duros.

Gorra de Adidas por solo 11 €

Disponible hasta en cuatro colores distintos, tiene una correa ajustable y el logotipo en la parte frontal para que el estilo no te falte. Es ideal para muchos deportes como tenis, béisbol, pero también es perfecta para incluso el día a día.

Filtro de agua para eliminar todas las bacterias

Este filtro personal elimina prácticamente en su totalidad todas las bacterias y los parásitos protozoarios. Filtra hasta 4.000 litros de agua para que puedas beber en cualquier lugar sin miedo a que te vaya a sentar mal.

Pesa solo 57 gramos, mide 22.9 cm de largo y 2.5 cm de diámetro, lo que te facilita que puedas llevarlo a cualquier aventura de senderismo contigo.

