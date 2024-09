Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Coser el bajo, arreglar un agujero o modificar la talla de un pantalón es un trabajo más fácil de lo que parece si tienes una buena máquina de coser. La máquina de coser es uno de los electrodomésticos más básicos en un hogar para aquellos que quieren ahorrar dinero y alagar la vida de su ropa, sobre todo con la vuelta al cole. Por eso, no queremos que dejes pasar esta rebaja de Singer y su modelo ideal hasta para las casas más pequeñas.

La máquina de coser más clásica que no puede faltar en tu hogar

Si hace poco te recomendábamos un escritorio perfecto para habitaciones pequeñas y la lámpara más minimalista para ahorrar espacio, ahora te traemos una máquina de coser compacta y portátil, pero potente para que puedas guardar en cualquier rincón de casa.

Es la icónica marca Singer y, lo mejor de todo, tiene un descuento de más de 70 euros para que sea tuya, por mucho menos que su precio habitual de 200 euros.

El modelo en concreto se llama 2250 Tradition y tiene unas dimensiones de 43 cm x 22 cm x 35.2 cm. Ideal para todo tipo de proyectos y, sobre todo, para las manos más inexpertas.

Viene con su propio libro de instrucciones y un diseño muy sencillo para colocar todos los hilos.

Después, solo hace falta elegir entre uno de los 10 tipos de puntadas que ofrecen y la longitud de costura que deseas, para poder empezar a arreglar ropa y crear nuevas prendas.

La rebaja está arrasando en Amazon: esto es lo que opinan los usuarios.

Como básico para el nuevo curso, muchos están invirtiendo en una máquina de coser en el mes de septiembre y este modelo Singer ya ha vendido más de 300 unidades en las últimas horas.

En Amazon, tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 y más de 4.000 valoraciones positivas.

Carlos, por ejemplo, ha alabado lo fácil que es de usar: «Sin tener ni idea, he conseguido hacer hasta dobladillo de pantalones, alucinante«, ha escrito

«Superfácil de usar y superintuitiva… No se me resiste nada, ni bolsillos, ni pantalones, ni parches… una maravilla. Incluso me planteo empezar a hacer cojines para casa, cuando antes de ella coser y yo éramos como agua y aceite«.

«Para principiantes es fácil de usar y va muy bien«, ha escrito Toñi: «Lo que menos me gustó es que decía que va de regalo una bolsa de transporte y es solo un plástico para que no le caiga el polvo«.

Para combinar: el kit de costura para solucionar todos tus problemas

Otro básico muy comprado en Amazon es este kit multiusos con todo lo necesario para realizar cualquier tarea de costura, ya sea a mano o a máquina.

Incluye:

38 carretes de hilo XL de alta calidad

de alta calidad Agujas

Botones

Pines

Dedales

Enhebrador

Alfileres de costura

Tijeras

Cinta métrica

También incluye un par de básicos para hacer crochet, como un gancho, marcadores o aguja específica.

Con esto sentirás que tienes a mano todo lo que necesitas para cualquier emergencia en casa o en viaje, ya que se cierra en un sencillo estuche negro que se puede llevar a cualquier lado.

