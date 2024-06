Haz tu valoración:

Lidia Fernández

La marca de zapatos Crocs se ha convertido en una de las empresas de confianza para buscar zapatos cómodos que puedan soportar días enteros de pie, trabajando o paseando.

No obstante, su diseño más icónico en forma de zueco, aunque es ideal para verano u hospitales, no es el más adecuado para otros entornos.

Por suerte, todos aquellos que quieran evitar la fascitis plantar y sobrevivir a largas horas de pie tienen la opción de zapatillas Crocs.

Además, este modelo azul se encuentra rebajado a mitad de precio y se puede comprar por solo 32,20 euros.

Transpirables y personalizables

Este modelo de zapatillas Crocs se llama LiteRide 360 Pacer e incluye la tecnología de comodidad más nueva de la marca estadounidense.

Tiene plantillas de espuma LiteRide de próxima generación: suaves, increíblemente ligeras y extraordinariamente resistentes.

Seguirá el ritmo de vida de cualquiera que deba pasar mucho tiempo caminando.

Tanto la suela como la tela es transpirable y permite que los paseos sean desde sitios limpios hasta playa o montaña. Aun así, lo normal es usarlas con calcetines.

Y, siguiendo el estilo Crocs, también puedes poner los pines que desees y llevarlas con tu propio estilo. En la compra se incluyen dos Jibbitz.

La oferta también permite comprarlos en negro con la suela gris por 38 euros.

La elección de los profesionales

Las zapatillas Crocs son las más avaladas por el boca a boca de aquellos que deben usarlas a diario. Este modelo de zapatillas Crocs tiene más de 5.000 reseñas en Amazon, con una nota media de 4,2 estrellas sobre 5.

Algunas de las reseñas apuntan que son «perfectas para quien le sude el pie y para mojarlas sin miedo a que se agriete» o «estupendas para un pie con fascitis plantar».

«Crocs no me defrauda, es como caminar sobre nubes con estas zapatillas. Además, son muy versátiles, quedan bien para el trabajo, caminar en la ciudad o ir al río o la playa», explica Enrique.

«Justo lo que estaba buscando para que a mi niña le respirara mejor los pies en el cole, ya que pasa tantas horas con los pies encerrados», añade Denna.

Más Crocs rebajadas

Si una vez que has empezado a probar la comodidad de Crocs, no has podido cambiar a otra marca, aprovecha este descuento temporal para conseguir todo tipo de diseños:

Por solo 23 euros, el modelo negro de las sandalias también con la tecnología Literide 360.

Con cierre de velcro, aporta suficiente sujeción para que no sea peligroso andar por la montaña o la playa sin pasar calor ni tener dolor de pies.

Por 30 euros, el modelo de zueco con una colorida banda intermedia que aporta más color para el trabajo en hospitales o para la piscina.

De corte unisex, está disponible en una alta variedad de tallas y colores.

Y, por último, el modelo más clásico para probarlas por primera vez o lucirlas este verano, solo cuesta 20 euros.

Un 60% de descuento en el modelo negro que puede verse reflejado también en más colores y tallas.

Última actualización el 2024-06-03