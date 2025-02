Haz tu valoración:

Regina Ruiz

Para tener un San Valentín memorable no tenemos que dejarnos todos nuestros ahorros. Hay regalos muy emotivos con los que sorprender a esa persona especial. Aquellos en los que invertimos nuestro tiempo y cariño suelen ser los que más ilusión hacen, como una manualidad, un álbum de fotografías o una receta con la que conquistar a nuestra pareja.

La nutricionista Rosa Rullan (@nutrisinexcusas en Instagram) ha compartido en sus redes sociales la receta más saludable para unas galletas sabrosas. Tanto si quieres prepararlas para tu pareja, como si queréis hacerlas juntos para tener un plan diferente, el resultado te va a encantar y te sentirás bien mientras te las comes.

Una vez que prepares estas galletas, te darás cuenta de que no pueden ser más fáciles y repetirás en cualquier momento del año. Para hacerlo todavía más sencillo, hemos preparado una selección con todo lo que necesitas para esta elaboración.

Los ingredientes que necesitas para disfrutar de las mejores galletas

Hacer galletas es una de las recetas de repostería más sencilla de hacer desde casa. Además, sus ingredientes se encuentran rápidamente en el supermercado. Incluso, muchos de ellos ya los tendrás en casa.

Medio plátano, cuanto más maduro sea, más cómodo te resultará

40 gramos copos de avena

Otros 60 gramos de harina de almendra

1 huevo

Unas cucharitas de canela

Pepitas de chocolate, intenta que sean de un porcentaje alto, como del 85%

La receta de las que se convertirán en tus galletas favoritas

Para disfrutar de una merienda de galletas tienes que seguir muy pocos pasos y aptos para cualquier persona, incluso los principiantes en la cocina. No hay ninguna elaboración complicada y no necesitas mucho tiempo.

En un bol echas el plátano y lo dejas bien aplastado. El siguiente paso es coger los huevos, romperlos y mezclarlos bien. En esa primera mezcla, añadimos el resto de ingredientes: la avena, y la harina de almendra. Es importante tener un peso para medirlos con exactitud. La canela tienes que añadirla en función de tus gustos, igual que las pepitas de chocolate. Una vez que lo hemos removido todo bien y están todos los ingredientes integrados, utilizamos los moldes que más nos gusten para darle la forma que buscamos. Por último, las horneamos 20 minutos a 180 grados. Ya solo te queda disfrutarlas con la persona que más quieres.

Los utensilios que necesitas para el mejor resultado

Ahora que la receta ya te ha conquistado con la teoría, toca ponernos manos a la obra. Debes equiparte con todos los utensilios para esta receta, que además pueden ser muy útiles para el día a día en la cocina.

Consigue el punto perfecto de la mezcla con la batidora más recomendada

Para mezclar los ingredientes en cualquier receta no hay nada mejor que una batidora. Este es uno de los modelos más vendidos, ya que con sus 10 velocidades tienes garantizado que cada elaboración llegará al punto perfecto de textura. Solo tienes que seleccionar el modo con su rueda.

En las recetas de repostería se utilizan sobre todo las varillas y esta batidora tiene otro cabezal así, por si prefieres intercambiarlos y conseguir una mezcla mas suave. Te llegará junto al vaso medidor.

Set de 4 cuencos: el completo que necesita un aficionado a la cocina

Otro instrumento que vas a necesitar en tu día a día son los boles. Es importante tenerlos a mano para organizar tus ingredientes y conseguir el mejor resultado. Con este set tendrás 4 cuencos de los mejores materiales para facilitar todas tus elaboraciones.

Hechos de acero inoxidable, son fáciles de limpiar, aptos para el lavavajillas y duraderos. Tienen una base plana, ideal para poder remover de la forma mas cómoda y asegurarte que todos los ingredientes están bien integrados en la mezcla.

Este modelo es muy versátil, también puedes utilizarlo para hornear o para presentar platos como ensaladas o patatas.

La báscula más recomendada para tener las cantidades exactas

El instrumento más útil cuando cocinamos, especialmente en recetas de repostería, es una báscula. No medir bien los ingredientes puede ser el principal problema de que nuestras recetas no tengan buen resultado. Por suerte, con este peso no puede ser más sencillo.

Simplemente, tienes que seleccionar en qué medida quieres que te muestre el peso y dejarlo encima. Tendrás en cuestión de segundos el resultado para que lo añadas a tu elaboración.

Este modelo es de acero inoxidable, para que no se estropee, aunque utilices ingredientes líquidos. Tiene un diseño compacto con el que podrás guardarlo en cualquier rincón de tu cocina sin que te moleste. Es fácil de usar y solo necesitarás dos pilas.

Elige la forma de tus galletas para San Valentín

Al ser una receta de San Valentín, la forma que escogemos para las recetas es casi lo más importante. Con estos moldes, conseguirás la forma justa que buscas para tus galletas. Se trata de un juego con 5 moldes de diferentes tamaños, para que escojas el que mejor se adapta a tus gustos.

Son en forma de corazón y en acero inoxidable, para que los tengas en el San Valentín de este año y sigan durando en los siguientes. Utilizarlos no puede ser más fácil y le darán a tu receta el toque más especial.

El aplastador para tener la textura más buscada

Un utensilio que a lo mejor no tienes en tu cocina, pero te interesa incorporar a partir de ahora es un aplastador. Para la receta de galletas puede ser una ayuda útil con la que dejar el plátano machacado, pero tiene muchos más usos. Por ejemplo, dejarás las patatas listas para un buen puré.

Este modelo tiene un diseño innovador, con un agarre antideslizante para que tu mano no sufra. Está fabricado en acero inoxidable, así que es completamente seguro. También se limpia en pocos segundos.

