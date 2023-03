En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La tercera temporada de la serie ‘The Mandalorian’, ubicada en el universo Star Wars creado por George Lucas, ya se ha estrenado en Disney+. El primer capítulo, que ha visto la luz a las 09 horas de la mañana de este miércoles, tiene una duración de 33 minutos, si contamos los créditos con ilustraciones.

Según la propia plataforma, «Din Djarin, que en sus tiempos fue un cazarrecompensas solitario, se ha reencontrado con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de su oscura historia.

El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos». Con el paso de los sucesorios episodios, la trama se alejará de ‘El retorno del Jedi’ y nos acercaremos a ‘Star Wards: El despertar de la Fuerza’.

Disney+ ya ha confirmado que habrá una cuarta temporada que hará las delicias, sin duda, de los fans de la saga. Los seguidores de este universo, con películas muy taquilleras, instauraron el término «friki», que, más allá de un insulto, es una actitud y una forma de enfrentarse al mundo.

En esta selección de CompraMejor hemos elegido los mejores productos de merchandising para todos los bolsillos, ya sea para un regalo (o autorregalo) o para una ocasión especial.

Las mejores regalos para los fanáticos de Star Wars

Casco Star Wars The Black Series

Es un casco electrónico de ‘The Mandalorian’, fabricado en cloruro de polivinilo, para ‎disfrutar de la experiencia Star Wars.

Peluche de Baby Yoda

Déjate embriagar por la ternura del »bebé Yoda» de 50 años con este adorable peluche.

Inspirado en la serie de acción real de Disney+, Star Wars: The Mandalorian, ‘The Child’ le dará un toque de sensibilidad a la fuerza a tu colección.

Se trata de una figura de 28 cm de alto aproximadamente y el producto está fabricado en vinilo, poliéster y plástico.

Sable de luz

Muestra tu apoyo a la Fuerza, mientras comes tus platos favoritos, usando estos palillos de sable iluminados. Elige entre tres de tus Jedi favoritos con estos clásicos de cubertería ligera. También podrían ser útiles para disuadir a cualquier diminuto alborotador en las sórdidas Cantinas.

Lego Millennium Falcon

Hay cientos de increíbles sets de Star Wars Lego, incluyendo el increíble Slave I, el famoso arte de Boba Fett. Pero nuestro juego de Lego favorito llega desde una galaxia muy, muy lejana y tiene que ser el ‘Millennium Falcon’.

Es un juego con más de 1.300 piezas, así que si tienes la idea de regalárselo a tu hijo y no es muy mayor, casi seguro que va a necesitar tu ayuda. Y esa es la mejor noticia para un padre al que le gusten los Lego. Pero si no eres padre y no tienes excusa, no hay problema: cómpralo también y disfrutarás de verdad.

Ah, y si eres un fan auténtico de los Lego y de la saga, existe la increíble edición de coleccionista. ¡7.500 piezas! El mejor y más grande de Star Wars jamás creado, aunque, como era de esperar, ese no es exactamente barato. Pero por ese precio te vas a pasar, seguro, muchos días absolutamente ocupado, y entretenido, montando un juguete de auténtico lujo.

Eso sí, es suficientemente pesado y complicado de montar para que no sea cosa de niños… y no sólo por el muy alto precio.

Funko Pop Luke

Los famosos muñecos Funko Pop también tienen su versión Funko Pop, con Luke y Baby Yoda.

Figura Mandaloriano

El Mandaloriano está desgastado por la guerra y es un formidable cazarrecompensas en una galaxia cada vez más peligrosa…

Tanto los niños como los coleccionistas podrán imaginar los mejores combates y misiones de la saga de Star Wars con esta figura de Star Wars The Black Series.

Esta figura de acción incluye 3 accesorios y está articulada por completo.

Más ideas para regalar a los amantes de ‘The Mandalorian’

