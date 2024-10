Haz tu valoración:

Juan Luis Martin

Es cierto: la tarea de limpiar o adecuar la casa es, sin riesgos a equivocarnos, una de las que más se tiende a procrastinar. Un acuse de dejadez hacia el entorno que puede derivar en un intercambio intenso de palabras con tu compañero de piso y/o con la necesidad de comprar nuevos calcetines negros. Su relación con las pelusas que circulaban por el suelo se volvió estable. Por eso mismo, para evitar estar abriendo la hucha con el fin de explorar nuevas tiendas textiles para añadir nuevos pares -bajo la mirada intrigada de la dependienta-, te alegrará conocer que el robot aspirador Lefant está rebajado.

Efectivamente, el mismo que conseguirá que digas adiós a las pelusas, a la suciedad o la maraña de pelos procedentes ( no) de tu mascota -recuerda, la caída estacional del cabello en otoño no es mito– y que, todavía, continúa estando rebajando. Es decir: no vuelvas a desaprovechar la ocasión. Las terceras partes no suelen darse y cuando aparecen no se conocen por contar con un bonito desenlace precisamente.

Robot aspirador Lefant o cómo conseguir un suelo reluciente

Con una estructura ligera y compacta, constituida con 28 centímetros de base y menos de 7 centímetros de altura, este robot aspirador se encargará de limpiar con su paso debajo de las camas y alrededor de muebles como las mesas o las sillas. ¿Lo mejor? No tendrás que preocuparte por recoger la suciedad que acumule. Al menos, no de inmediato. Este modelo cuenta con una caja de polvo de 600 ml que te permitirá dispersar esa tarea a lo largo de la semana.

Otra de sus muchas cualidades recae en su poder de succión de 5000 Pa. ¿Qué quiere decir esto? Pues, sencillamente, este robot tiene la capacidad de recoger desde polvo fino hasta partículas más grandes como son: los pelos, frijoles e, incluso, pequeños objetos metálicos.

Muchas de las ventajas de este robot aspirador

Asimismo, su batería de larga duración permite que el robot limpie durante más de cuatro horas sin parar ni un milisegundo, dotándole de bastante autonomía. Es más, con su uso cubrirás un área de hasta 200 metros cuadrados con una sola carga. Ideal para todo tipo de hogares, tanto grandes como pequeños.

Una de las características destacadas de este modelo es su tecnología FreeMove 3.0, que incorpora sensores infrarrojos anticolisión, lo que le permite detectar y evitar obstáculos.

Para mayor comodidad, este robot aspirador puede controlarse a través de una app compatible con Alexa, lo que permite programar la limpieza, ver mapas de las zonas limpiadas e incluso controlar el robot mediante comandos de voz.

Esta integración de control inteligente convierte al Lefant F1 en un dispositivo clave para mantener tu hogar limpio sin mucho esfuerzo.

¿Qué opinan los usuarios de este artículo de limpieza?

Este excelente robot tiene algo más de 1.000 valoraciones por parte de los usuarios, que le dan una gran puntuación media de 4,2 estrellas sobre 5.

Algunas de las opiniones que han dejado son: «Tengo un Roomba y no noto la diferencia. Limpieza, tiempo de duración, ruido, todo muy similar», «Llevo ya con él 2 meses y calidad precio muy buena» o «La potencia de succión es suficiente para dejar el suelo bien limpio».

Una buena alternativa es el robot aspirador de Roborock: funciona con Alexa

El Roborock Q7 Max ofrece una limpieza profunda con su potente succión de 4200 Pa, ideal para eliminar polvo, residuos y pelos de mascotas de suelos y alfombras.

Este robot aspirador aumenta automáticamente su potencia cuando detecta alfombras, lo que asegura una limpieza a fondo, incluso en áreas difíciles como grietas o tejidos densos.

Una característica clave de este robot es: su capacidad para aspirar y fregar simultáneamente. Esto se debe a que cuenta con una bomba electrónica que permite ajustar entre 30 niveles de caudal de agua, cualidad que favorece que se adapte a cualquier suelo.

Esto asegura una limpieza eficaz, eliminando incluso el polvo más fino que podría pasar desapercibido al aspirar únicamente.

Gracias a su navegación LiDAR PreciSense, este robot crea mapas 3D precisos del hogar. Optimizando así las rutas de limpieza para cubrir todo el espacio de manera eficiente.

Además, su cubo de basura de 470 ml y depósito de agua de 350 ml evitarán que estés vaciándolo constantemente.

El cepillo de goma flotante multidireccional del Q7 Max es resistente a enredos, lo que lo convierte en la opción ideal para hogares con mascotas.

Además, con una autonomía de hasta 180 minutos por carga, este robot es capaz de cubrir una superficie de 300 metros cuadrados.

