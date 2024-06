Haz tu valoración:

Lidia Fernández

La comodidad está de moda y los zapatos cada vez encuentran mejores diseños para asegurar que no duelen los pies mientras luces unas preciosas sandalias.

Por eso, el calzado abierto de verano cada vez mezcla más comodidad con estilo para poder llevar tus sandalias favoritas a todos lados.

Es el caso de las sandalias de trekking o senderismo, que ahora pegan con todos tus conjuntos de playa, montaña, ciudad…

Si necesitas ir cómoda, fresca, fabulosa y sin preocupaciones, estas son las sandalias más recomendadas.

Son de la marca Dream Pairs y arrasan cada año en Amazon. Por suerte, ahora están rebajadas a 33 euros.

Las consumidoras repiten

Estas sandalias se adaptan al contorno de pie y permite ajustarlas a la perfección para estar cómoda con sus tiras de tela que agarran y ayudan a ir cómoda.

La plantilla es suave y, la suela exterior, antideslizante, para poder llevarlas en cualquier tipo de terreno, ya que se pueden hasta mojar.

El color beige pega con todo los conjuntos, pero se puede ensuciar un poco en las actividades más deportivas.

Por eso, las consumidoras repiten con la compra y deciden adquirir también un modelo en negro, para estar cómoda todas las vacaciones.

Todas las sandalias están disponibles de la talla 37 a la 41 y, también, en color blanco y ‘café ligero’.

En las valoraciones de Amazon, la comodidad es lo más destacado, dejando una altísima puntuación media de 4,6 estrellas.

«Se adaptan perfectamente al pie con los distintos velcros para caminar con seguridad, muy cómodas», ha escrito Susana en los comentarios.

«Me compré el verano pasado unas blancas y no me las quité de lo cómodas que son, así que me las he comprado en negro», explica Loli.

«Son ultra cómodas, ¡las recomiendo encarecidamente!», añade Mónica.

También para hombre

Esta marca también tiene varias opciones de sandalias de senderismo para hombre que, igualmente, podrá llevar a todos lados cuando haga calor.

También con tiras para ajustarse, son duraderas, resistentes y cómodas. Pueden meterse en el agua y se adhieren a cualquier superficie.

Tienen un soporte añadido para el arco y orificios transpirables para que no sude el pie.

Está disponible en negro, gris y azul desde la talla 39,5 hasta el 48.

Con estas sandalias también irás cómoda y elegante

Por último, no puedes dejar pasar la oferta de otras sandalias más arregladas, para las que no tengas pensado mojarte el pie.

Una opción rebajada a 30 euros, es de alpargata y tiene un poco de cuña, pero sujeta a la perfección el pie con dos elegantes tiras negras.

También se pueden comprar en marrón y blanco y son ideales para meter y sacar el pie sin esfuerzo.

Del mismo estilo, pero algo más planas y con una goma para que todavía sea más fácil ponérsela, estas sandalias con tiras elásticas.

La suela es de corcho y la plantilla absorbe el sudor.

Está también disponible en negro y gris, de la talla 36 a la 41.

