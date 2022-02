En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

¿Quién, a estas alturas, no ha oído hablar de los succionadores de clítoris?

En los últimos años se ha hablado mucho del Satisfyer, una de las marcas especializadas en juguetes sexuales que ha cambiado la forma de la masturbación… Aunque detrás de esta revolucionaria tecnología está otra empresa.

Se trata de Michael Lenke, que lanzó en 2014 el primer succionador de clítoris, Womanizer, aunque no logró conquistar al público femenino.

Y, es que, Satisfyer ha conseguido «democratizar» los juguetes sexuales, a precios muy competitivos, y con diseños llamativos (a la par de discretos).

El éxtasis del Satisfyer se produjo a finales del año 2019. Las redes sociales, en gran medida, popularizaron este juguete sexual (que también nos encontramos para hombres y parejas). Las ventas crecieron un 1.300% en menos de tres meses.

En Amazon fue el tercer producto más demandado durante la campaña de Navidad de ese año.

En la actualidad, el succionador de clítoris más famoso del mundo sigue copando los primeros puestos de venta en las tiendas online. ¿La razón? Su uso es muy sencillo y el ‘boca a boca’. Uno de los modelos más vendidos es el clásico Satisfyer, con más de 46.000 valoraciones, que explican su éxito.

«Es el primer juguete que compro de este estilo, incluso antes de que empezara ponerse de moda y no parase de hablarse este aparato en concreto por todos sitios y en todo este tiempo no me ha dado ningún problema», ha escrito un usuario.

«Se lo regalé a mi pareja y, visto lo visto, espero que no me deje, porque parece ser que el juguete es lo más. A ver si inventan algo así para el hombre, que ya toca», reseñaba otro internauta.

Pues sí, tal y como hemos indicado, Satisfyer no deja de innovar y además de lanzar juguetes sexuales para compartir en pareja, hay productos específicamente masculinos.

«Sin palabras, no había probado antes nada igual», explica una usuaria.

Y, es que, la empresa alemana no deja de estudiar el mercado para seguir revolucionando los juguetes más íntimos. La prueba de ello es uno de los últimos modelos que ha comercializado la compañía.

Se trata de ‘Layons Sweet Temptation’, un Satisfyer con forma de helado que responde a una de las tendencias sexuales de este año, el sexo sensorial. Este modelo está disponible en dos colores: blanco y rosa.

Su diseño en forma de cono, único, a la par que innovador, está pensado para que el cucurucho se adapte cómodamente a la mano. El helado más ‘divertido’ del mercado también es perfecto para esconderlo en la mesilla de noche… ¡y nadie sepa de qué se trata!

Así, puedes controlar de forma más fácil los 11 niveles de vibración que ofrece el Satisfyer ‘Layons Sweet Temptation’. También cuenta con 3 velocidades que rotan continuamente.

Es impermeable (IPX7) para que puedas utilizarlo dónde quieras: en la bañera, la ducha, el jacuzzi… ¡El placer no tendrá límites en casa!

Se carga a través de USB. Este modelo viene con un cable USB magnético y se puede complementar con un adaptador estándar de 5V si es necesario.

Lo que diferencia al Satisfyer ‘Layons Sweet Temptation’ son sus vibraciones intensas con sus diferentes texturas que proporcionan «la bola de helado». Estas capas están fabricadas en silicona hipoalergénica que no causan reacciones alérgicas, por lo que es un juguete apto para las pieles más sensibles.

El estimulador de clítoris es muy fácil de limpiar y, a buen seguro, pronto se convertirá en el preferido de las mujeres.

