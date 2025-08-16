

Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Maria Saiz

Agosto no está dando tregua. A las extremas temperaturas durante el día, se le suman unas nocturnas muy difíciles de sobrellevar —superiores a los 23 ºC en buena parte del país— y que hacen que más de uno no peguemos ojo en toda la noche. Una ola de calor que se espera que continúe y que ha convertido a las noches de insomnio y, sobre todo a nuestros dormitorios, en auténticos hornos.

Si a esto le sumamos la incomodidad de las sábanas pegadas a la piel y el aire pesado que no circula por la habitación, hace que el insomnio sea un invitado no deseado todas las noches de calor. Y no, no basta con abrir la ventana para ver si pasa una brisa ligera. La solución: crear un entorno fresco y cómodo que te permita conciliar el sueño. Y si no sabes cómo proteger a tu gato del calor, esto es todo lo que necesitas.

Y como desde CompraMejor queremos ponértelo fácil… hemos seleccionado tres artículos clave que se han convertido en la salvación para miles de personas este verano.

Mantén tu cabeza fresca con esta almohada de gel

Imagina apoyar la cabeza en una almohada fresca que te acompañe durante toda la noche. Esto es lo que consigue esta almohada de gel: basta con colocarla durante 2-3 horas en el frigorífico mientras, por ejemplo, te preparas la cena y ya la tendrás lista para la hora de dormir.

Puede usarse sobre o debajo de tu almohada habitual y es perfecta para combatir sofocos, sudoración nocturna o simplemente aliviar la sensación de calor.

Además, su diseño también ayuda en casos de dolor muscular, de cuello o espalda, así como dolores de cabeza. Fabricada con nailon impermeable de alta calidad y relleno de silicona médica, es totalmente a prueba de fugas y no requiere rellenado con agua.

Es ligera y fácil de transportar incluso en viajes. Por lo que podrás llevarla sin problemas a tus vacaciones de verano, junto con estos diez imprescindibles.

A juego, las sábanas más frescas para decir adiós al calor y al insomnio

El tacto suave y fresco de este juego de sábanas es justo lo que necesitas mejor para dormir estas semanas. Está confeccionado en poliéster microfibra cepillada, lo que aporta un acabado liso y cómodo, manteniéndote fresco en las noches de calor y así decir adiós al insomnio.

El juego incluye tres piezas: una sábana plana (167 x 243 cm), sábana bajera (90 x 190 cm con bolsillo de 35 cm de profundidad) y funda de almohada (50 x 75 cm). La sábana bajera cuenta con elástico total para un ajuste perfecto al colchón.

Además, el material es resistente al lavado. Es fácil de limpiar, se puede lavar a máquina y secar a baja temperatura.

En resumen, una inversión práctica para renovar tu ropa de cama y ganar frescura sin renunciar a la comodidad y calidad. En estos momentos, es además el juego de sábanas más vendido en Amazon.

Y para tener tu dormitorio fresco: el ventilador ultrasilencioso superventas

Con más de mil ventas en las últimas horas, este pequeño ventilador se ha convertido en el mayor aliado por las noches.

Compacto, silencioso y sorprendentemente potente: este ventilador puede mover el aire hasta 7 metros de distancia. Dispone de tres velocidades y un cabezal oscilante de 90º que permite dirigir el flujo de aire justo donde lo necesitas.

Su funcionamiento silencioso (emite un máximo de 56 dB) lo hace ideal para colocarlo junto a la cama, aunque también puede usarse como ventilador de escritorio o montarlo en la pared.

Es perfecto para habitaciones pequeñas y medianas, su diseño aerodinámico optimiza la circulación del aire para que la sensación de frescor sea inmediata.

Última actualización el 2025-08-16 at 07:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados