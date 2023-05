(1 votos: 5,00 de 5)

votos:de 5)

Cargando... Cargando...

Taurus es una de las marcas que a todos se nos viene a la cabeza si hablamos de electrodomésticos y, sobre todo, si nos referimos a pequeños electrodomésticos. Es una empresa española que se fundó en la década de los 60. En estos momentos, solo se dedicaba a la comercialización de molinos de café y secadores de pelo.

Con tan solo 25 trabajadores, en su sede de Oliana (Cataluña), vio como en poco tiempo comenzaba a crecer a pasos agigantados. En 1969 pasaron a ser 600 empleados en tres fábricas situadas en el Alto Urgel.

Y en 1982 con 1.000 trabajadores. Según los últimos datos, Taurus está ya presente en ochenta países y tiene numerosos centros de producción a lo largo y ancho del mundo, además de España: China, India, Sudáfrica, México y Brasil.

Ahora, Amazon está celebrando la Semana Taurus hasta el próximo 7 de mayo. Unos días de ofertas con descuentos que pueden llegar incluso hasta el 55% en pequeños electrodomésticos como tostadoras, sandwicheras, batidoras o centros de planchado.

Sandwichera Taurus: 55% de descuento

No es una veterana en Amazon, pero entró con mucha fuerza en el pasado Prime Day arrasando en ventas. Y ahora, en esta nueva edición del Black Friday, sigue arrasando… Y no es de extrañar. Porque vuelve a estar en oferta, con un 55% de descuento que deja esta sandwichera de 60 euros algo más de 20, lo que en muchos comercios considerarían “un regalo”. Y eso que no le falta detalle…

Tiene alta potencia (700W) con indicadores de funcionamiento y calentamiento, una placa superior auto ajustable y máxima seguridad gracias a su asa de toque frío y pies antideslizantes.

Tostadora Taurus TO3000 : 34% de descuento

Esta tostadora con una potencia de 1450W, tiene dos ranuras extra largas de 262 mm y con un ancho de 32 mm. Cuenta con seis niveles de tostado y tres funciones: cancelar el tostado, recalentar y descongelar. Su sistema auto centrado permite un tostado 100% uniforme. Incorpora una bandera recogemigas, que ex extraíble, para poder limpiar de forma más cómoda.

Plancha vertical Taurus Sliding Care Compact: 38% de descuento

Las planchas verticales se han convertido en la solución (rápida y económica) para aquellos que odian planchar y quieren hacerlo en cuestión de segundos. Este modelo de Taurus tiene una potencia de 1600W y un vapor continuo de 25g/min.

Se puede empezar a utilizar en tan solo 18 segundos. Además del planchado, desinfecta y airea las prensas. Tiene una capacidad de 135 ml, que puede parecer poco, pero es la media de todas las planchas verticales disponibles en el mercado.

Para una mayor seguridad, se apaga automáticamente a los 8 minutos. Cuenta con un cepillo para tejidos gruesos y otro para prendas delicadas.

Batidora de vaso Taurus Amazing JB1502XC: 27% de descuento

Es la batidora de vaso más vendida en Amazon. Y eso ya quiere decir mucho. Con una capacidad de 1,5 litros y una potencia máxima de 1500W, permite preparar batidos, cócteles y pures en segundos. Cuenta con dos niveles de potencia y una función turbo para los alimentos más duros.

El sistema de seguridad bloquea el funcionamiento hasta que la jarra está completamente colocada en su sitio.

Exprimidor eléctrico Taurus SQ601X: 35% de descuento

Tiene una potencia de 600W. Es uno de los exprimidores con el que conseguir la mayor cantidad de zumo, rápido y sin ensuciar. La capacidad es de 0,65 litros, ideal para un zumo de naranja contundente.

Freidora de aire Taurus AF1071D

Freidora de aire con potencia de 1700W. Su gran capacidad de 5.5L permitirá cocinar hasta 1,2 kilos de patatas. Ideal para una familia de cuatro personas. Ofrece 8 programas predefinidos, temporizador hasta 60 minutos, temperatura regulable de 80 a 200ºC y cesta con recubrimiento anti adherente. Tiene una pantalla digital táctil de fácil uso, con avisador acústico de final de cocción, asa de toque frío, protección contra el sobrecalentamiento y pies antideslizantes. Todos los componentes son libres de PFOA y BPA. Además, las piezas desmontables aptas para el lavavajillas. Y viene con recetario.

Última actualización el 2023-05-03 at 15:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados