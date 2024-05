Haz tu valoración:

Lidia Fernández

Aunque muchos aseguran que si «se tiende bien, no hace falta planchar», lo cierto es que no hay ninguna técnica que te asegure que, después de la lavadora, tus prendas no necesiten un buen planchado. Especialmente las camisas.

Planchar puede ser una tediosa tarea, lenta y aburrida, que muchos quieren evitar. Por eso, han empezado a probar otros métodos para que su ropa parezca como nueva.

Uno de los más repetidos en redes sociales es un spray que ayuda al planchado y elimina todas las arrugas con un par de pulverizaciones.

En Amazon, hay numerosas opciones para usar a diario o para las esquinas más duras difíciles de retirar.

El más barato

El spray para planchado más barato de Amazon también es el más vendido. Es de la marca TOKE y más de 200 usuarios han decidido probarlo en las últimas semanas por su función dos en uno.

Además de facilitar el planchado de las prendas, deja un aroma agradable en la ropa.

Una pulverización recupera la vida de todos tus tejidos, con un aspecto limpio y sin arrugas y con olor a limpio.

Eso sí, las instrucciones sugieren que, tras usarlo, debe plancharse la prenda igual. Después, aguantará más tiempo sin arrugarse y tendrá mejor aspecto.

De marca reconocida

Otra opción de la conocida empresa alemana Dr. Beckmann, elimina todo el esfuerzo del planchado y consigue el mejor resultado en segundos.

También deja un aroma fresco, aunque tiene un precio ligeramente más elevado.

Dermatológicamente probado, es ideal para ayudarte con los tejidos más arrugados a la hora de coser y confeccionar prendas. Conseguirás un resultado más profesional.

El pack más grande

Y para un acabado de tintorería, otra opción es el pack de dos botes de Cia&Co que asegura que solo pasando las manos 30 segundos después de haber pulverizado el spray conseguirás un resultado como nuevo.

Sin necesidad de plancha, la ropa estará fresca, perfumada y libre de arrugas. Además, funciona sobre todo en ropa mojada.

Alísala con las manos después de salir de la lavadora y, al secarse, comprobarás que no necesitas plancharla. En ropa seca, el producto te ayudará también a plancharla más rápido.

Para irse de viaje

Planchar en casa es incómodo, pero de viaje ya es imposible. Sin tiempo ni posibilidad de arreglar tus prendas después de largas horas en la maleta, es necesario tener un spray antiarrugas también en formato viaje.

También dos en uno, elimina los malos olores si no has podido lavar una prenda y la deja como nueva sin arrugas en cuestión de segundos.

Apta para ropa húmeda y seca.

