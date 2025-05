Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Maria Saiz

El buen tiempo y el calor invita a estar todo el día en la calle. Vuelven también los paseos por la montaña, las escapadas al campo y las tardes al sol en parques y jardines. Pero no todo es idílico: si hay algo que arruina cualquier plan al aire libre son los insectos. Entres ellos, las garrapatas, y más aún para todos aquellos que tengamos perros… ¿La solución? El spray perfecto para repelerlas.

No solo afectan a nuestras mascotas, también pueden nos puede picar a nosotros y transmitir enfermedades como la fiebre botonosa o la enfermedad de Lyme. En verano, el repelente se convierte en un esencial en todas las casas con jardín, o en una mochila de viaje, incluso en el bolso. Pero encontrar el perfecto cuesta más de lo que parece.

Hemos probado de todo: sprays con olor insoportable, pulseras repelentes, velas de citronela, e incluso ropa tratada con permetrina. Aunque algunos si que funcionan por momentos, siempre volvemos al punto de salida, hasta ahora. Hemos dado con la solución definitiva: spray natural y sin químicos agresivos, apto tanto para humanos como para animales.

Pese a que en verano las plagas aumentan, las garrapatas no son solo una molestia estacional: pueden comprometer la salud de toda la familia, incluyendo a las mascotas. Por eso, contar con productos eficaces, seguros y fáciles de usar. Frente a los collares antiparásitos para animales, productos como sprays nunca están de más, convirtiéndose en una solución multiuso en el hogar.

A diferencia de la gran mayoría de repelentes, este no te dejará un olor horrible al olfato, gracias al geraniol, aprobado para su uso como insecticida y repelente. Este es un monoterpenoide y un alcohol, que compone una gran parte de los aceites esenciales de las citronelas y las rosas. Y, uno de sus usos más populares es en los repelentes antinsectos, como en este que te va a salvar la vida.

¿Qué tiene de especial este spray natural?

El spray de RepellShield es un repelente vegano y libre de crueldad animal, formulado con ingredientes activos naturales como el geraniol, extraído de plantas, y conocido por su eficacia como repelente de insectos.

Su principal ventaja es su versatilidad: este spray contra las garrapatas puede aplicarse directamente sobre la piel, la ropa, el calzado o incluso sobre el pelaje de perros. Esto lo hace ideal para paseos por zonas boscosas, acampadas o excursiones al aire libre, donde el riesgo de contacto con garrapatas es mayor.

También es útil como protección adicional para quienes viven en zonas rurales o frecuentan jardines o parques durante la temporada cálida.

Protege también tu casa

Si ya te has protegido a ti, tu familia y mascotas… es el turno de la casa y los muebles sin preocuparte por las manchas. Este spray contra garrapatas no contiene DEET ni pesticidas químicos, lo que lo convierte en una opción segura para hogares con niños, mascotas o personas con piel sensible.

El spray viene en un envase de 250 ml con difusor, lo que facilita su aplicación uniforme. Además, su aroma es agradable, con un toque herbal y fresco, muy alejado del olor químico de otros repelentes tradicionales.

El spray con permetrina para proteger toda tu ropa de las garrapatas

Frente a otros ingredientes químicos, la permetrina no solo repele, sino que también mata al ser un insecticida. Esta opción, más que prevenir, cura desde la raíz. Ahora bien, sprays que contengan este químico solo se pueden usar sobre la ropa y objetos, nunca sobre la piel.

Con tan solo una aplicación, tendrás toda tu ropa de senderismo protegida hasta un mes, dependiendo del número de lavados. Evita las molestas picaduras de estos parásitos y protege de las enfermedades transmitidas por estos insectos.

Protege a tu mascota todo el día con un collar antiparásitos

El uso de sprays repelentes como este no excluye otras medidas preventivas, pero sí puede ser un complemento fundamental. Ahora bien, una medida preventiva es siempre tener a tu perro o mascota protegida con un collar antiparásitos, que ofrezca protección duradera pero localizada, y cubren todo el cuerpo del animal.

Este collar es uno de los favoritos en Amazon. Con más de dos mil ventas el mes pasado, este collar antiparásitos protegerás a tu mascota en todo momento de las pulgas, garrapatas, larvas, piojos y mosquitos. Con una duración de 8 meses de protección.

Además, este collar es impermeable, por lo que no tendrás que preocuparte si tu perro opta por darse un chapuzón en el río.

Tu casa segura y sin tener que hacer nada: repelente ultrasónico

Si eres de esos que tiene problemas con los olores, o si tienes mil cosas en la cabeza, este repelente ultrasónico puede salvarte de más de un susto.

Este dispositivo actúa como un eficiente repelente de insectos y roedores, asegurando un hogar libre de plagas. Cuenta con tres modos inteligentes de uso adaptables dependiendo de la estancia en donde se coloque.

Los repelentes de plagas ultrasónicos no son una solución inmediata a los problemas de plagas. Eso, sí tienes que ser paciente y dar 4 a 5 semanas de margen para que las plagas sean afectadas por las ondas sonoras emitidas por el dispositivo.

Última actualización el 2025-05-29 at 19:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados