Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Lidia Fernández

Con la llegada de la Selectividad y la fecha límite de muchas oposiciones, las bibliotecas están llenas de estudiantes que pasan largas horas delante de los apuntes intentando concentrarse.

Ejercitar la memoria e intentar luchar contra el cansancio puede ser complicado cuando la meta final está tan cerca.

Por eso, los expertos aseguran que es necesario centrar nuestra alimentación para que esté llena de alimentos ricos en vitaminas que nos ayuden a descansar por las noches.

No obstante, si eso no es suficiente, los farmacéuticos señalan una solución clave: la cafeína.

Más allá de tomarla en café o tés, si estos han dejado de tener efecto, puedes probar consumirla en forma de suplementos. Con una pastilla al día tendrás energía para cumplir todos tus objetivos.

Una de las marcas más buscadas y vendidas a la hora de ayudar a estudiar es Berocca Boost de Bayer.

Rendimiento metal y físico

La cafeína es un estimulante que ayuda a la cognición y la memoria, más allá de ayudarte a despertarte por las mañanas.

Sin abusar de ella, consigue que te concentres en estudiar, hacer un examen o una prueba física. Pero debes asegurarte de no consumirla seis horas antes de la hora de acostarte, ya que puede romper tu ciclo de sueño.

La opción de suplementos de cafeína ayuda a sustituir la constante necesidad de tomar café y da energía para los momentos que más lo necesitas de manera instantánea.

Los comprimidos efervescentes de Bayer, además, están compuestas con vitaminas B y C, Magnesio, Calcio, Zinc, y extracto de semillas de Guanará, energizante natural. Una toma disuelta en agua tendrá efecto en apenas media hora.

No se recomienda en menos de 18 años o embarazadas.

La opción de los estudiantes de medicina

En Amazon, este suplemento tiene una puntuación de 4,6 estrellas, con muchos usuarios que aseguran que ha sido una constante en todos sus años de estudio.

«Te ponen a tope para estudiar, llevo utilizándolas años y me encantan los efectos, el sabor es bueno, el efecto es rápido e inmediato», asegura Alex.

«Llevo tomando Berocca boost desde que estudiaba para aquellos momentos donde necesitaba ese extra de energía que no me podía dar el café porque no me gusta. Ahora que estoy en un momento de mucho trabajo, vuelvo a ellas una vez más», comenta Roberto.

«Se nota el toque extra de energía. Con una pastilla a la mañana me da para rendir el resto de la jornada con mayor concentración, pero, aunque son algo caras al principio, merecen la pena porque al menos a mí me duran cerca de 4 meses«.

Para el gimnasio

La cafeína en suplemento también es una buena opción para aquellos que buscan un tratamiento pre-entreno que ayude a tener rendimiento perfecto en el gimnasio.

En este contexto, es muy utilizada la Cafeína Anhidra Pura de HSN. Su bote de 60 cápsulas servirá para dos meses o más y cada pastilla es el equivalente a dos tazas de café.

Por eso, aunque sus efectos son inmediatos, es mejor tomarlas por la mañana o lo más alejado posible de la hora de acostarse.

Contiene vitamina B5 (ácido pantoténico) que mejora el rendimiento intelectual y B6 (piridoxina), que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Además, puede ayudarte a quemar más calorías con su efecto termogénico.

Sin cafeína

Si la cafeína está contraindicada por tu salud, Berocca también tiene una opción llamada ‘Performance‘ que te dará un chute de energía sin incluir cafeína en su composición.

En este caso, tiene solamente vitaminas B y C, Magnesio, Calcio y Zinc y vienen 60 comprimidos más enfocados en la memoria y el rendimiento mental.

Reducirá el estrés y facilitará tu atención en el trabajo o los estudios.

Para «situaciones de actividad intelectual intensa» que ha ayudado a cientos de clientes en Amazon, donde tiene 4,4 estrellas de puntuación.

Última actualización el 2024-05-31 at 11:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados