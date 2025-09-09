

Regina Ruiz

La vuelta a la rutina en el trabajo o el regreso a las aulas se hace mucho más amena y fácil con productos de la mejor calidad, como la silla de oficina ergonómica más vendida de Amazon o los teclados y ratones en rebajas. Otra gran recomendación, que arrasa en ventas las últimas semanas, es la tablet de Lenovo Idea Tab Pro, porque combina funcionalidad con entretenimiento, siendo tu mejor complemento este septiembre.

La tablet de Lenovo es una herramienta con la que aprender y divertirte, mientras disfrutas de la última tecnología. Si estás considerando renovar la tuya, conseguir una nueva o cambiar tu portátil por una, este modelo de diseño elegante se va a convertir en tu opción favorita.

La tablet de Lenovo es la más vendida de las últimas semanas

Lo primero que llama la atención de la tablet de Lenovo Idea Tab Pro es su impresionante pantalla de 12,7» con resolución de 3K de alta calidad. Podrás moverte por ella de forma fluida y rápida gracias su frecuencia de actualización de 144 Hz. Desde ella, disfrutarás como nunca de las mejores series cortas de las plataformas.

Tiene unas dimensiones compactas, 291.8 × 189.2 × 6.9 mm, y un peso muy ligero, 620 gramos, para que puedas llevarla sin complicaciones al trabajo o a la universidad en una de las mejores mochilas profesionales.

El procesador de esta tablet no tiene nada que envidiar al de un ordenador: MediaTek Dimensity 8300 (8 núcleos, 4 nm) con arquitectura de alto rendimiento. Cuenta con 8GB RAM y 256 GB de almacenamiento.

La batería es muy potente y puedes tener hasta 13 horas de autonomía con un uso continuado. Si se te agota, no tienes nada de lo que preocuparte, porque también tiene carga rápida de hasta 45W.

¿Por qué la tablet de Lenovo es la que más te interesa?

La variedad de funciones de la tablet de Lenovo son muy interesantes y están pensadas para hacerte la experiencia mucho más cómoda. Por ejemplo, con su práctico pen, incluido, podrás rodear lo que te aparezca en la pantalla y buscarlo directamente en Google, consiguiendo información rápidamente sin salir de la aplicación en la que estás.

Tiene una gran conectividad y podrás transferir archivos de forma instantánea a tu teléfono móvil, navegar entre dispositivos con un solo teclado y ratón, transmitir aplicaciones a un ordenador o copiar y pegar al instante entre dispositivos, entre otras muchas funciones.

Puedes probar a conectarlo con el altavoz impermeable e inalámbrico barato, pero con buen sonido, aunque ya te avisamos que su calidad de sonido es extraordinaria y de lo que más valoran los usuarios. También tanto su cámara frontal como la trasera tiene unos increíbles resultados.

En Amazon, cuenta con más de 100 compras solo en el último mes y ha alcanzado una estupenda nota de 4,5 estrellas sobre 5. Es todo un éxito y te va a hacer la vida mucho más fácil.

Disfruta de tu nueva tablet Lenovo con la funda más práctica

Para aprovechar al máximo la tablet Lenovo, necesitas esta funda con teclado. Además de tener una textura muy agradable al tacto, está disponible en una gran variedad de colores en la que sí o sí vas a encontrar tu favorito.

Su exterior está diseñado en un material de gran calidad, a prueba del desgaste y los arañazos. Tiene un sistema anticaída, con el que no va a sufrir si se te despistas,

El soporte ajustable y su teclado Bluetooth desmontable hacen que tanto trabajar como entretenerte sea de lo más cómodo. Además, también es fácil de transportar, esté desmontado o no.

Te aseguraras de nunca perder el pen, gracias ranura precisa, diseñada para guardarlo y llevarlo siempre contigo.

