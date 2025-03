Haz tu valoración:

Juan Luis Martin

Tener un buen ordenador, unos buenos auriculares inalámbricos y una buena televisión son algunas claves para mejorar nuestra vida a base de la última tecnología. Todo ello sin olvidarnos del «rey de reyes», que es el teléfono móvil. Es fundamental contar con uno bueno y desde CompraMejor estamos siempre alerta para detectar esas ofertas por las que nos caracterizamos. Y hoy te traemos una de esas que nos hacen frotarnos los ojos para asegurarnos de que es verdad: se trata del teléfono Samsung Galaxy S24 con 256 GB, que suele costar más de 1.400 euros y ahora está disponible por 882 €.

Casi 600 euros de ahorro en el teléfono Samsung S24 con 256 GB

Este Samsung S24 es uno de los mejores móviles que se pueden encontrar en el mercado actualmente. Y lo primero que tenemos que señalar y destacar es su precio: suele superar los 1.400 euros y ahora está por debajo de los 900 (casi 600 € de rebaja).

Solo por este descuentazo del 40 % es una buena opción, pero no podemos obviar todas su fantásticas características que vas a poder leer a continuación:

Gracias a sus funciones con inteligencia artificial, podrás buscar de forma moderna, obtener traducciones rápidas incluso durante tus llamadas y mucho más… todo gracias a Galaxy AI.

Con el propio móvil podrás disfrutar del S Pen, un bolígrafo táctil con el que podrás escribir, navegar y dibujar en tu teléfono.

La seguridad es otro de los puntos fuertes de este smartphone, ya que gracias a su marco de titanio duradero tiene una resistencia brutal frente a esos arañazos que tanto nos incordian. Además tampoco te tendrás que preocupar por el agua gracias a su resistencia IP68.

Su pantalla de casi siete pulgadas lo hace perfecto para ver tus series, películas o a tu equipo de fútbol favorito.

Su capacidad de almacenamiento es de 256 GB por lo que, por fin, no te tendrás que preocupar de ese odioso mensaje que te obliga a borrar imágenes para poder seguir usando el móvil.

La batería de 5.000 mAh, con carga rápida de 25W le hace ser también una buena opción en este sentido.

Con más de 600 valoraciones, los usuarios que disfrutan de su uso le dan una puntuación media de 4,4 estrellas sobre 5.

Algunas de las opiniones que han dejado son: «Es sin duda el mejor que he tenido en mi vida«, «Llevo 5 meses usándolo y no se me ha quedado pillado nunca. Lo recomiendo».

Otra buena opción es el Samsung Galaxy S25

El Samsung Galaxy S25 destaca por su diseño elegante y moderno, con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas que ofrece una resolución Full HD+ para que disfrutes como nunca antes de lo que es una de las mejores resoluciones que se pueden ofrecer.

Equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Elite, este teléfono asegura un rendimiento excepcional en multitarea y ejecución de aplicaciones exigentes. Además, incorpora 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 128 GB, 256 GB y 512 GB, para que el almacenamiento no sea una preocupación.

Si eres un amante de la fotografía déjanos decirte que el Galaxy S25 está dotado de una cámara principal de 50 megapíxeles que captura imágenes nítidas y detalladas, complementada por un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara teleobjetivo de 10 megapíxeles. La cámara frontal, de 12 megapíxeles, permite selfies y videollamadas de alta calidad.

Una de las innovaciones más destacadas del Galaxy S25 es su integración con Google Gemini AI, que permite una experiencia de mucha velocidad.

Se trata de una de las mejores opciones de todo el mercado y por ello los usuarios le dan una excelente valoración media de 4,2 estrellas sobre 5.

