En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra.

Sergio F. Núñez

Pocas semanas quedan para la llegada de Papá Noel, aunque aún hay tiempo para encontrar ofertas y productos para regalar que lleguen a tiempo.

Algo más falta para celebrar la llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, pero independientemente de cuál acabe entrando en tu casa, seguro que estos días están llenos de regalos.

Regalos que en muchas ocasiones cuesta encontrar e incluso decidir cuál es el más apropiado. Para ayudarte, qué mejor que una lista con los que más están triunfando este año?

Así, seguro que no fallas.

Hubo navidades donde lo que más se compraba eran los yoyós, en otras los juegos de mesa y últimamente videojuegos y las videoconsolas se llevan la palma.

En el mercado de los regalos de Navidad los juguetes ocupan siempre una posición de privilegio ya que son normalmente los más pequeños quienes más disfrutan de esta fiesta.

¿Recuerdas cuál fue el regalo más vendido en tu Navidad favorita?

Para resolver tus dudas y darte nuevas opciones de cara a los regalos de Reyes Magos, nos hemos puesto manos a la obra para analizar cuáles son los más vendidos de esta Navidad 2021.

Para que no te quedes sin ideas y no acabes regalando algún artículo con el que no estés muy convencido, allá va una selección muy especial de parte del equipo de CompraMejor.es: Este es el top 10 de juguetes más vendidos para Navidad.

LEGO City Brigada de Bomberos del Distrito Centro

Es un auténtico escenario de ciudad. Un set muy realista con el que generar historias diferentes cada tarde.

La estrella principal es el camión de bomberos con escalera y ladrillo con luz y sonido, estabilizadores, escalera giratoria y manguera.

El set está compuesto por siete minifiguras de LEGO City -dos obreros, un piloto y cuatro bomberos-, un edificio de 3 plantas con azotea, una zona de obra con valla, soportes para herramientas, una farola que cae, un baño portátil con parte superior y parte delantera desmontables, y una grúa autónoma con aguilón giratorio y cabrestante con gancho funcional.

Dron DJI Mavic Mini Combo

Dispositivo portátil y compacto que te ofrece 30 minutos de vuelo con solo una carga. Cuenta con una cámara de 12 MP y vídeo Quad HD de 2.7K.

Podrás controlarlo con su conexión de vídeo que será estable hasta los dos kilómetros de distancia.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Juego compatible con la Nintendo Switch. Podrás embarcarte en una misión épica que tendrá como objetivo liberar a tus amigos al tiempo que escapas de un buen puñado de peligros a lo largo y ancho del Reino Champiñón.

Mario, Luigi, Peach y Yoshi vuelven a ser protagonistas pero esta vez, a lomos de cuatro héroes rabbids. Una nueva historia que añadir a la saga de Mario.

Libro interactivo de aprendizaje: Cancionero

Dentro de los juegos y juguetes infantiles, encontramos opciones que ayudarán al crecimiento y desarrollo de los más pequeños como es el caso de este dispositivo de Fisher Price.

Se trata de un interesante regalo recomendado para niños de entre seis y treinta y seis meses para que sientan como el placer de la lectura va calándoles.

Lo conseguirá a través de seis canciones infantiles y colores y luces que llamarán y mucho su atención. Con este libro de aprendizaje interactivo se estimularán todos sus sentidos y su motricidad fina.

Lanzador Fortnite

Si hay un juego que ha roto todos los récords este año 2020 y lo hará también esta Navidad es el Fornite.

Dentro de la saga existen complementos para que los pequeños se metan en la piel de sus personajes favoritos en la vida real como ese artilugio inspirado en el lanzador que se usa en el Fortnite Battle Royale.

Consigue reproducir de manera hiper realista el aspecto y los colores del lazador que tus hijos han usado mil veces en el videojuego.

Incluye un clip para diez dardos y veinte dardos Nerf Elite oficiales, dos miras plegables y un botón de aceleración para activar el motor.

Pinypon Isla Pirata del Capitán Caimán

No puede faltar algún detalle de la marca Pinypon en el árbol de ningún niño ni niña y este juego que hemos seleccionado y que está siendo uno de los más vendidos de las fiestas es una oportunidad que además retrotraerá a los mayores a su más tierna infancia.

Se trata de la fortaleza de los piratas, que cuenta con una altura de dos plantas y multitud de complementos además de un cocodrilo hambriento que será el enemigo perfecto de cada batalla.

Un escenario genial que añadir a otras figuras de Pynipon.

SuperThings Rivals of Kaboom

Es un pack de 50 bolsas de Secret Spies que componen nuevos equipos y tendrán que investigar -y mucho- para saber si son héroes o villanos.

Las figuritas ofrecen diversión asegurada y elevan la imaginación de los pequeños al máximo.

También se puede jugar en grupo o en familia, lo que ayuda a que los pequeños mejoren sus habilidades sociales. Uno de los superventas de este 2020.

Barbie y su coche descapotable

Barbie triunfa todos los años desde hace varias décadas.

Esta edición es la que protagoniza junto a su coche descapotable de color rojo con el que conquistará todas las carreteras del mundo.

Una viajera con mucha clase con la que triunfar en la ciudad, en el campo o en la playa.

Juego de mesa Virus

El fabricante lo define como «divertido, adictivo y fácil de llevar».

Es uno de los juegos de mesa del año y ya cuenta con una expansión que amplía la emoción del juego de mesa.

El objetivo es erradicar la pandemia y lograr encontrar la vacuna contra el virus ¡pero debes ser el primero!

