Regina Ruiz

Pasado el verano, notamos que hay muchas partes de nuestro cuerpo que necesitan un refuerzo, como el pelo, que es normal si notamos que se nos cae más (te recomendamos las vitaminas para frenar la caída del pelo y que esté más sano). Las uñas quebradizas son muy habituales a día de hoy, dificultando tus tareas y siendo muy molestas. Si quieres reforzarlas o prevenir posibles roturas, te recomendamos que pruebes las vitaminas para lucir una manicura impoluta y volver a la rutina con fuerza.

Artículos que nos ayudan con las uñas quebradizas

Ahora que tenemos toda la información, es el momento de hacernos con el producto que más se adapta a nuestro problema y conseguir una buena manicura. Vitaminas o esmaltes fortalecedores, combinados con paciencia, conseguirán recuperar nuestro esmalte más resistente.

Vitaminas de hierro, esenciales para uñas fuertes

La falta de hierro en la alimentación es una de las causas de unas uñas quebradizas, por eso unas vitaminas que lo potencien pueden ayudarnos a que sean mas resistentes. Es el mineral que se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo y las uñas no son menos. Por eso, este suplemento nos ayudará a la salud de todo nuestro organismo.

Este bote de 240 cápsulas es uno de los mejor valorados en Amazon, con bisglicinato de hierro y 40 mg de vitamina C por comprimido. A diferencia de otros suplementos de este mineral, el que te presentamos tiene un agradable sabor a naranja que hace que sea mucho más sencillo de tomar. Especialmente útiles durante la menstruación (te recomendamos este masajeador para los dolores de regla), el embarazo o la lactancia, no tienen aditivos no deseados, gluten o conservantes, además de ser 100% veganas.

Con más de 1.300 valoraciones positivas, las personas que las han probado las recomiendan porque lo consideran un buen producto, con gran eficacia y tolerancia, además de fáciles de tragar.

Las vitaminas para uñas quebradizas y melena fuerte con más de 24.000 valoraciones

La biotina es una de las vitaminas que ha demostrado mayor eficacia con las uñas quebradizas y tratamientos anticaída del pelo. Ayuda a fortalecer la queratina, que es la proteína principal que forma las uñas, mejorando su grosor.

Este frasco con 365 unidades completamente veganas (un suministro para un año) te ayudarán a presumir de uñas fuertes, además de frenar la caída del cabello, ganar volumen y mejorar la textura de la piel.

Es un artículo muy recomendado en Amazon con más de 24.000 valoraciones positivas en Amazon. «Muy bien, se notan los resultados a largo plazo», «me han ayudado bastante» o «estoy muy contenta con este producto» son algunos de los comentarios que podemos leer sobre estas vitaminas para uñas quebradizas muy recomendadas.

Las vitaminas que potencian la producción de colágeno

Este suplemento cuenta con todos las vitaminas destinadas a fortalecer las uñas y el pelo. La diferencia es que también ayuda en tu rutina de cuidado de la piel, porque potencian la producción de colágeno, vital contra los signos de envejecimiento.

Otra de las causas de las uñas quebradizas, puede ser el simple envejecimiento de la piel, así que tiene una formulación muy completa y recomendada. Además de mejorar la estructura, también ayuda a conseguir un color sano, porque contribuye a la pigmentación natural de cabello y esmalte, gracias al cobre. Sumado al zinc y la vitamina C, conseguirás restaurar todos los daños que ha causado el verano en ti.

Y no te olvides de probar también las mejores cápsulas de colágeno con magnesio de grandes beneficios.

El stick de ISDIN para uñas quebradizas: un clásico eficaz que no pasa de moda

Las vitaminas, aunque son muy eficaces, suelen tener resultados a medio o largo plazo. Si quieres ver mejoras en solo 14 días, el stick de ISDIN para uñas débiles es tu producto. Es uno de los productos concretos que la dermatóloga Leire Barrutia recomienda en sus redes sociales porque las endurece e hidratada de una forma sencilla. Simplemente, necesitas un «click» sobre su esmalte y el producto se absorberá en poco tiempo.

El 97% de las personas que han probado este artículo consideran que tiene las uñas más fuertes, hidratadas y con mejor aspecto, además de que les crecen más rápido. Prueba de ello son sus casi 10.000 valoraciones positivas en Amazon.

Y si eres seguidora de la marca, no dudes en probar la crema de día con color más recomendada para protegerte, también de ISDIN.

El esmalte para tratar uñas frágiles o finas

Los expertos también recomiendan combinar las vitaminas con un esmalte que endurezca las uñas blandas y este es el más vendido. Especialmente útil y recomendado para la punta, la parte más frágil y desprotegida, es un tratamiento con resultados rápidos para presumir de una manicura fuerte y brillante.

Simplemente, tienes que utilizarlo dos o tres veces por semana y en cuestión de días verás resultados visibles. Con más de 700 ventas en el último mes, se confirma que es todo un éxito y que mejora la calidad del esmalte.

¿Qué causa las uñas quebradizas?

Expertos en cuidados de la piel, como la doctora Leire Barrutia, dermatóloga que comparte consejos en sus redes sociales (@dermisphere), aseguran que el primer paso es identificar el tipo de rotura. Hay muchas causas que pueden hacerte sufrir de uñas quebradizas, más allá de un golpe:

Alimentación . Como leemos en la página TopDoctors, la falta de vitaminas y minerales esenciales, como el hierro, el zinc o proteínas, puede hacer que las tengamos más débiles y, por tanto, se partan con mayor frecuencia.

. Como leemos en la página TopDoctors, la y minerales esenciales, como el hierro, el zinc o proteínas, puede hacer que las tengamos más débiles y, por tanto, se partan con mayor frecuencia. Exposición a productos químicos . Si trabajas con ellos o utilizas productos demasiado fuertes de limpieza en casa, por eso es importante contar con guantes de nitrilo que nos protejan, cuando hagamos las tareas.

. Si trabajas con ellos o utilizas productos demasiado fuertes de limpieza en casa, por eso es importante contar con guantes de nitrilo que nos protejan, cuando hagamos las tareas. Humedad excesiva o sequedad . Aunque parezca mentira, lavarnos las manos demasiado, pude hacer que tengamos uñas quebradizas, igual que la falta de hidratación .

. Aunque parezca mentira, lavarnos las manos demasiado, pude hacer que tengamos uñas quebradizas, igual que la . Factores genéticos. Hay personas que heredan problemas en las uñas y que deben tener mayor cuidado en esta parte del cuerpo.

Hay personas que heredan problemas en las uñas y que deben tener en esta parte del cuerpo. Enfermedades en la piel. Si tienes piel sensible (estas cremas y geles alivian la dermatitis atópica), en consecuencia puede afectar también a las manos y que estén más débiles de la cuenta.

¿Cómo solucionar las uñas quebradizas?

La dermatóloga Leire Barrutia también compartió en su perfil de TikTok (@dermisphere) posibles soluciones para las uñas quebradizas. Siempre acudiendo al médico cuando el problema va a más, las recomendaciones que debes seguir son:

Espaciar al máximo las manicuras , sobre todo las acrílicas y semipermanentes. Además, es importante evitar productos de cosmética demasiado agresivos , como algunos esmaltes o la acetona.

, sobre todo las acrílicas y semipermanentes. Además, es importante , como algunos esmaltes o la acetona. Hidratar bien las manos. Un paso muy importante cada vez que nos lavamos las manos, además de utilizar artículos específicos para esta parte del cuerpo.

Un paso muy importante cada vez que nos lavamos las manos, además de utilizar para esta parte del cuerpo. Suplementos . Combinados con una buena alimentación , pueden ayudarnos a tener uñas fuertes.

. Combinados con una , pueden ayudarnos a tener uñas fuertes. Consultar a un especialista. Para tener un diagnóstico adecuado y conocer bien la causa.

