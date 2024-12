Haz tu valoración:

La Navidad no llega oficialmente a los hogares hasta que no empezamos a colocar las velas aromáticas. Y es que, junto a los árboles de Navidad y los belenes, las velas aromáticas se han convertido en uno de los principales símbolos de la ya citada, Navidad. Al fin y al cabo, no solo sirven para prepararnos de cara a estas fiestas tan especiales sino que, además, ayudan a decorar el hogar con una buena dosis de espíritu navideño.

Se pueden poner en la puerta para recibir a los invitados, en las ventanas o, incluso, como centro de mesa. Desde CompraMejor.es te recomendamos las mejores opciones.

Vela con fragancia a pan de jengibre

Esta vela dejará un aroma a galletas de jengibre sensacional. Aunque, eso, no es todo. Y es que, como ya matizábamos, estas velas son perfectas para disponer en el hogar decorándolo.

Y es que, este modelo, se encentra adornado con elementos típicos como copos de nieve y coronas.

Su presentación en embalaje reciclado refuerza su compromiso con el medio ambiente. No solo protege la vela perfumada, sino que también se puede reciclar y reutilizar.

Asimismo, su fragancia a galletas de jengibre transmite una sensación acogedora y cómoda. Ya sea en el baño o en el dormitorio, crea un ambiente relajante y tranquilo.

Además, está elaborada con cera de soja y vegetal, garantizando un uso sostenible. No es tóxica y forma un lago de cera limpio cuando se enciende.

Soporte metal para velas

De alta calidad y durabilidad, este plato para velas de hierro negro tiene un acabado suave y mate que, además, está hecho de hierro de alta calidad.

Si prefieres un aroma más clásico, vela aromática de rosa damasco

La vela aromática de rosa damasco destaca por su composición de cera natural y mecha de algodón sin plomo, lo que garantiza un tiempo de quemado de 65 a 75 horas.

Su fragancia, equilibrada con notas de limón, proporciona una experiencia sensorial placentera.

La difusión del aroma es rápida y uniforme, asegurando una indulgencia casi instantánea con una limpieza garantizada y una quemada uniforme.

Además, el empaque floral es atractivo y la convierte en un regalo ideal. La marca ofrece un servicio al cliente atento, con opciones de reembolso y devolución, lo que refuerza su compromiso con la satisfacción del consumidor.

Vela aromática de flor de loto y jinjolero

La vela aromática The Ritual of Jing combina la fragancia de la flor de loto y el jinjolero.

Con tres mechas, proporciona una duración de hasta 70 horas. Para un rendimiento óptimo, es recomendable dejarla encendida entre 4 y 5 horas en el primer uso, asegurando una combustión uniforme. Así, se quemará de manera uniforme.

Esta vela no solo aporta un aroma calmante, sino que también se convierte en un elemento decorativo que realza la estética de tu hogar.

Set de regalo con vela aromática y frasco con barritas perfumadas

¿Buscando qué regalar? Entonces, di sí a este set de regalo con vela aromática acompañado de un frasco repleto de barritas perfumadas que se diferenciará gratamente del resto de regalos.

El cofre The Ritual of Mehr incluye una vela perfumada y un elegante frasco con barritas aromáticas con su correspondiente recarga.

Las barritas son ideales para ambientar cualquier espacio, proporcionando una fragancia duradera. La vela, por su parte, crea una atmósfera cálida y relajante.

Pack de 12 velas aromáticas

Este pack permite una experiencia sensorial diversa y ofrece una variedad de doce fragancias populares: pastel de coco, manzana canela, árbol de Navidad, pan de jengibre, sabor lila, bergamota, lavanda, lila arándano, rosa de sándalo, vainilla, musgo de roble y café moca.

Están elaboradas con cera de soja natural y mechas de algodón puro, garantizando una combustión limpia y segura.

Cada vela de 2.5 onzas proporciona aproximadamente 20 horas de uso, sumando un total de 240 horas en el paquete de 12.

Una característica que le brinda

